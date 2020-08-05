Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении ПЦУ из собора в оккупированном Симферополе, - адвокат
4 августа Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из кафедрального собора в оккупированном Симферополе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Сергей Заец.
"Время бить в набат... По существу это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним. Россия уничтожает еще одну украинскую религиозно-культурную группу и продолжает зачистку Крыма от всего украинского", – написал он.
По словам адвоката, одновременно с выселением ПЦУ из собора в Симферополе оккупационные власти "пытаются снести часовню в Евпатории".
"За неделю до этого архиепископ [крымского подразделения ПЦУ] Климент получил требование от судебных приставов разобрать часовню", – рассказал Заец.
Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А от зараз "новьіє ліца" мають змогу адекватно (симетрично) відповісти на подібні дії московії. То повторю ваше ж питання: чому оманський потерпілий за РІК (1!!!) не відібрав Лавру у кірілки? Офшори не давали чи запуск "Сватів" на московії?
А, якщо ви вже протверезіли, то повторю: "До січня 2019 в Україні офіційною та признаною в усьому світі була лишень католицька гілка християнства та РПЦ у вигляді УПЦ МП".
Тому відібрати православну святиню у єдиної канонічної православної церкви (на той час УПЦ МП була саме такою) - то протиставити себе Константинополю.
І при згадуванні "мальдівської проститутки" ви чомусь ображаєтесь на "оманського потерпілого". При цьому документально підтверджено лише про Мальдіви, Оман, і те, що ЗЕ! - потерпілий, а от проституцію жодного з них - ні. Тому ви ще й брехун.
Але, якщо ви ще під впливом алкалоїдів, то не читайте і, тим більш, не відповідайте. Бо по суті вам сказати немає чого, а ваші образи мені читати не приємно.
Гарного дня
А укранці, наслухавшись ворожої пропаганди, допомагають ворогам нищити своє, і впроваджувати вороже.
Вроде бы их уже в 2020 году 19 штук.
Лавру верните!
По наматыванию соплей на кулак, выделению жидкого поноса и мочи, у нас, как и положено по закону, специализируется господин ЗЕлупа...