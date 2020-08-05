Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении ПЦУ из собора в оккупированном Симферополе, - адвокат

4 августа Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из кафедрального собора в оккупированном Симферополе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Сергей Заец.



"Время бить в набат... По существу это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним. Россия уничтожает еще одну украинскую религиозно-культурную группу и продолжает зачистку Крыма от всего украинского", – написал он.



По словам адвоката, одновременно с выселением ПЦУ из собора в Симферополе оккупационные власти "пытаются снести часовню в Евпатории".



"За неделю до этого архиепископ [крымского подразделения ПЦУ] Климент получил требование от судебных приставов разобрать часовню", – рассказал Заец.

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Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.