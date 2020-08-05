Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ в порту, от чего сдетонировали 2,7 тыс. тонн селитры, - СМИ

Взрыв в порту Бейрута, по предварительной информации, произошел во время сварочных работ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеканал LBC International в Twitter.



По предварительной информации, на одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.



"Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшое отверстие, через которое злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошла детонация", – говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

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Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.

От взрыва могли пострадать два украинских корабля.