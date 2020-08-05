Взрыв в Бейруте: число жертв выросло до 78 человек, около 4 тыс. ранены, многие пропали без вести
Число погибших в результате мощных взрывов в портовой зоне Бейрута выросло до 78 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По данным министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, 78 человек погибли, почти 4 тыс. человек ранены. Он отметил, что многие числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о 67 погибших и 3,6 тыс. раненых.
В свою очередь, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что, по меньшей мере, один австралиец погиб в результате взрыва в Бейруте, а здание австралийского посольства значительно пострадало.
"Ужасные сцены из Бейрута после крупного взрыва. Наши сердца обращены к тем, кто оказался втянут в эту трагедию. (...) Австралия готова оказать поддержку всем пострадавшим", - написал Моррисон в Твиттере.
Кроме того, в результате инцидента несколько миротворцев Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) получили ранения, сообщило командование миссии в Твиттере.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.
Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.
От взрыва могли пострадать два украинских корабля.
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Аккуратнее нужно было Хезболле удобреня из селитры хранить.
К огромному, стршному сожалению, вместе с Хезбаллой (земля им стекловатой) погибли и простые, хорошие ливанцы.
Их склады взрывчатки могут быть и в жилых и многолюдных кварталах . Даже это обязательно так .
Но бункера у них в совершенно других жилых кварталах и в достаточно далеко от их взрывчатки .
Да и не нужен им в Бейруте бункер -- куда надёжнее арендовать комнатку в школе рядом самым многочисленным классом .
А под склады взрывчатки очень неплохо и надёжно использовать подвалы мечети или подземные парковки больниц ...
Вы детские садики - их террористы тоже очень любят использовать.
пишут СМИ.
Этот тот самый поц, которому дали сбежать под видом виолончели в футляре для виолончели (да, виолончельная музыка популярна в разных странах мира).
Вот так и задумаешься, а не спокойнее ли было этому жалкому поцу отсидеть в японской тюрьме и, выдя на свободу, начать жизнь с чистого листа?
Едрить, какие же интересные ответки мировое провидение посылает, закачаешься.
Але увесь сценарій такого вибуху , в такому місці й через зварку це вже однозначний діагноз : олігофрінія тому , хто цей склад оргазізував й хто за його відповідав .
Ящо я би був навіть не ливанцем , але просто арабом , то таке пояснення того , що трапилось сприйняв би як національну образу ... Фіникійці заснували Карфаген й навчили мореплаванню елінів й римлян ... Це високий клас організації й дісципліни ... А тут розповідають , що приїхав Махмуд з дальнього аула на ішаку з апаратом зварки й почав розводити багаття запаливши на собі одежу ... як той чукча з анекдоту , що грався з бомбою й на зауваження , що мовляв може вибухнути відповідає , що не страшно . мов в його йде одна є ...
А серьозно - в Ливані нема жодної відповідальної сили , що дозволила б таке робити у себе в хаті , с рідному місті ... крім дикунів з Хізбали . Але тому вони фанатикий й дикуни-терорісти , що для їх Ліван й тим більше конкретно Бейрут , його мешканці не є домом -- вони апелюють виключно поняттям "землі" дар-аль-ісламія .... й джихада за це . Батьківщина як рідний дім в їх термінах не існує в принципі . Й тому вибухівка в школе - лише добре й надійне місце яке дає їм багато "ніштяків" при любому розкладі !
Десь читав: Везли селітру. Вона гігроскопічна. По дорозі накисла і злежалась. Вивантажити - серйозна проблема. Заклали толові шашки, щоб розпушити. - порт і пів міста.
В процесі зберігання воно обов'язково потягне воду, перекристалізується і стане небезпечнішим. А тут воно лежало 6 років в порту
при чому "відповідальна сила"?
https://twitter.com/Asot1927
Денис
@Asot1927
·https://twitter.com/Asot1927/status/1290872783728193536 2 ч
Наслідки вибуху в Бейруті. Жахіття якесь