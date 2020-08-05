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Взрыв в Бейруте: число жертв выросло до 78 человек, около 4 тыс. ранены, многие пропали без вести

Взрыв в Бейруте: число жертв выросло до 78 человек, около 4 тыс. ранены, многие пропали без вести

Число погибших в результате мощных взрывов в портовой зоне Бейрута выросло до 78 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, 78 человек погибли, почти 4 тыс. человек ранены. Он отметил, что многие числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 67 погибших и 3,6 тыс. раненых.

В свою очередь, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что, по меньшей мере, один австралиец погиб в результате взрыва в Бейруте, а здание австралийского посольства значительно пострадало.

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"Ужасные сцены из Бейрута после крупного взрыва. Наши сердца обращены к тем, кто оказался втянут в эту трагедию. (...) Австралия готова оказать поддержку всем пострадавшим", - написал Моррисон в Твиттере.

Кроме того, в результате инцидента несколько миротворцев Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) получили ранения, сообщило командование миссии в Твиттере.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.

От взрыва могли пострадать два украинских корабля.

взрыв (6815) Ливан (126) смерть (9251) жертвы (2098)


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Топ комментарии
+9
Эх это бы судно да под крымский мост....
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05.08.2020 07:43 Ответить
+4
Вот и нету больше, похоже, бункера Хезбаллы.
Аккуратнее нужно было Хезболле удобреня из селитры хранить.
К огромному, стршному сожалению, вместе с Хезбаллой (земля им стекловатой) погибли и простые, хорошие ливанцы.
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05.08.2020 07:33 Ответить
+2
"Стало известно, что расположенный в Бейруте дом бывшего главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона пострадал в результате взрыва в порту. В Ливане бизнесмен скрывается от японского правосудия."
пишут СМИ.

Этот тот самый поц, которому дали сбежать под видом виолончели в футляре для виолончели (да, виолончельная музыка популярна в разных странах мира).
Вот так и задумаешься, а не спокойнее ли было этому жалкому поцу отсидеть в японской тюрьме и, выдя на свободу, начать жизнь с чистого листа?
Едрить, какие же интересные ответки мировое провидение посылает, закачаешься.
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05.08.2020 07:40 Ответить
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Вот и нету больше, похоже, бункера Хезбаллы.
Аккуратнее нужно было Хезболле удобреня из селитры хранить.
К огромному, стршному сожалению, вместе с Хезбаллой (земля им стекловатой) погибли и простые, хорошие ливанцы.
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05.08.2020 07:33 Ответить
Ну уж нет -- не представляйте лидеров Хизбаллы какими-то народными деятелями готовых умереть вместе .
Их склады взрывчатки могут быть и в жилых и многолюдных кварталах . Даже это обязательно так .
Но бункера у них в совершенно других жилых кварталах и в достаточно далеко от их взрывчатки .
Да и не нужен им в Бейруте бункер -- куда надёжнее арендовать комнатку в школе рядом самым многочисленным классом .

А под склады взрывчатки очень неплохо и надёжно использовать подвалы мечети или подземные парковки больниц ...
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05.08.2020 07:46 Ответить
Жалость то какая, а я-то было надеялась.
Вы детские садики - их террористы тоже очень любят использовать.
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05.08.2020 08:09 Ответить
А хто для Хезбалли привіз скільки селітри? А хто їх підтримує і дружить? Дуже важка задачка!
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05.08.2020 09:33 Ответить
Селітру привіз якийсь кацап. Ще у 2014 році. Товар в тій місцевості досить популярний. Режим асада з неї робить бочкові бомби і скидає їх на голови сирійцям
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05.08.2020 09:51 Ответить
"Стало известно, что расположенный в Бейруте дом бывшего главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона пострадал в результате взрыва в порту. В Ливане бизнесмен скрывается от японского правосудия."
пишут СМИ.

Этот тот самый поц, которому дали сбежать под видом виолончели в футляре для виолончели (да, виолончельная музыка популярна в разных странах мира).
Вот так и задумаешься, а не спокойнее ли было этому жалкому поцу отсидеть в японской тюрьме и, выдя на свободу, начать жизнь с чистого листа?
Едрить, какие же интересные ответки мировое провидение посылает, закачаешься.
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05.08.2020 07:40 Ответить
Ну в Гона бабки є... Хоча там неясно, за що японці з ним так жорстко - він той Ніссан вивів з банкротства, запустив виробництво електромобілів, вернув на конвейєр спортивні моделі типу GT-R По суті, чувак врятував Ніссан, зливши його з Рено і вливши французькі бабки.
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05.08.2020 09:30 Ответить
Эх это бы судно да под крымский мост....
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05.08.2020 07:43 Ответить
Як може здетонувати селітра? Це ж не вибухівка. Щось тут не так.
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05.08.2020 07:45 Ответить
Може йще як ...

Але увесь сценарій такого вибуху , в такому місці й через зварку це вже однозначний діагноз : олігофрінія тому , хто цей склад оргазізував й хто за його відповідав .

Ящо я би був навіть не ливанцем , але просто арабом , то таке пояснення того , що трапилось сприйняв би як національну образу ... Фіникійці заснували Карфаген й навчили мореплаванню елінів й римлян ... Це високий клас організації й дісципліни ... А тут розповідають , що приїхав Махмуд з дальнього аула на ішаку з апаратом зварки й почав розводити багаття запаливши на собі одежу ... як той чукча з анекдоту , що грався з бомбою й на зауваження , що мовляв може вибухнути відповідає , що не страшно . мов в його йде одна є ...

А серьозно - в Ливані нема жодної відповідальної сили , що дозволила б таке робити у себе в хаті , с рідному місті ... крім дикунів з Хізбали . Але тому вони фанатикий й дикуни-терорісти , що для їх Ліван й тим більше конкретно Бейрут , його мешканці не є домом -- вони апелюють виключно поняттям "землі" дар-аль-ісламія .... й джихада за це . Батьківщина як рідний дім в їх термінах не існує в принципі . Й тому вибухівка в школе - лише добре й надійне місце яке дає їм багато "ніштяків" при любому розкладі !
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05.08.2020 08:12 Ответить
Селітра стає вибухівкою коли до неї додати ще якісь компоненти в певній пліпорції))
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05.08.2020 08:26 Ответить
Це не перший подібний випадок в портах.
Десь читав: Везли селітру. Вона гігроскопічна. По дорозі накисла і злежалась. Вивантажити - серйозна проблема. Заклали толові шашки, щоб розпушити. - порт і пів міста.
В процесі зберігання воно обов'язково потягне воду, перекристалізується і стане небезпечнішим. А тут воно лежало 6 років в порту
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05.08.2020 09:57 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8 Селитра в порту
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05.08.2020 10:16 Ответить
Шо? он в Ірані ваші зробили з 14 вибухів за 2 тижні і нічого, іранці висрали шо то 14 разів..... газ рвонув(на ядерних об.єктах)
при чому "відповідальна сила"?
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05.08.2020 08:28 Ответить
Если ее нагреть до температуры 350 градусов ещё как может
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05.08.2020 09:44 Ответить
даже при чернобыле н много меньше людей распылилось в труху
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05.08.2020 09:55 Ответить
короч нищая террористическая типа срана 10 уровня лучше б вся пыхнула и все вокруг кроме евреев
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05.08.2020 09:57 Ответить
Мощность взрыва была около 1 кТн (т.э)!
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05.08.2020 10:24 Ответить
Просто еще один день 2020-го...
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05.08.2020 10:39 Ответить
https://twitter.com/Asot1927
https://twitter.com/Asot1927

Денис

@Asot1927

·https://twitter.com/Asot1927/status/1290872783728193536 2 ч

Наслідки вибуху в Бейруті. Жахіття якесь

Вибух у Бейруті: кількість жертв зросла до 78 осіб, близько 4 тис. поранені, багато зникли безвісти - Цензор.НЕТ 7662
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05.08.2020 10:41 Ответить
 
 