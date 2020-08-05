Взрыв в Бейруте: число жертв выросло до 78 человек, около 4 тыс. ранены, многие пропали без вести

Число погибших в результате мощных взрывов в портовой зоне Бейрута выросло до 78 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, 78 человек погибли, почти 4 тыс. человек ранены. Он отметил, что многие числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 67 погибших и 3,6 тыс. раненых.

В свою очередь, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что, по меньшей мере, один австралиец погиб в результате взрыва в Бейруте, а здание австралийского посольства значительно пострадало.

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"Ужасные сцены из Бейрута после крупного взрыва. Наши сердца обращены к тем, кто оказался втянут в эту трагедию. (...) Австралия готова оказать поддержку всем пострадавшим", - написал Моррисон в Твиттере.

Кроме того, в результате инцидента несколько миротворцев Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) получили ранения, сообщило командование миссии в Твиттере.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.

От взрыва могли пострадать два украинских корабля.