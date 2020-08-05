За минувшие сутки наемники РФ трижды нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС
По состоянию на утро 5 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 провокационных одиночных выстрела в сторону украинских позиций: "В частности, ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать украинских воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику противник применил и возле Луганского".
"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел: "Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов. Однако огонь украинские защитники не открывали".
В штабе отметили, что кроме своей основной функции по защите страны от врага, Объединенные силы активно участвуют в жизни жителей прифронтовых населенных пунктов и всячески помогают им.
При содействии представителей гражданско-военного сотрудничества продолжается восстановление электроснабжения в селах Майское и Гладосово, которые из-за боевых действий длительное время были отрезаны от электропитания. В части Травневого уже восстановили сеть. Работы по электроснабжению продолжаются.
Кроме этого, Командование Объединенных сил совместно с координаторами благотворительной организации "Бок о бок" и руководством Луганской областной государственной администрации предоставили очередную помощь жителям села Смоляниново Луганской области, пострадавших в результате пожара.
В частности, для всех учеников Смоляниновский школы военнослужащие привезли школьные принадлежности, рюкзаки, книги, учебники, одежду и тому подобное. А маленьким детям военные подарили еще и игрушки и вкусности.
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😃 Какой слог...им бы книжки писать...
І вбивство наших військових ворогом - теж.
Это очень радостная и обнадеживающая тенденция
Они болт кладут на запреты. Украину безответно обстреливают.
Сепаратисты? "Восставший трудовой Донбасс" (по Фокину)?
От твоей кремлевской риторики лаптями разит, нидерландец.
ВСУ керують колаборанти, які готуються до відступу по всій лінії фронту. Тому ні про яке укріплення та нарощення сили українських позицій мова не йде.
Такі ж самі заборони, у сепарні? Не смішіть.
З ПЕРШОГО дня, "всеоб'ємного перемир'я" вони безкарно "пострелівают".
З якиї зброї? З такої, яку зеленський забрав у наших воєнних?
Невже сепарня не виконала умови ? Як там з покаранням, від "комісії ТКГ та "воєнного командування ордло ", для неслухнятих "шалунішек"?
Так що, йдіть лісом, зі своїми відмазками.
- Также сообщается, что с начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел: "Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов. Однако огонь украинские защитники не открывали".Источник: https://censor.net/n3211953
С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих. Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
Вас, твари будут выносить с вашими хомячками и Кравчуками за ослепление и запрет разведки армии
Скажи, чому твій Вава-"миротворець" бачить менше обстрілів, ніж сліпа ОБСЄ?
Чому за неділю "перемир'я" вмерло 3 молодих хлопців? Який "невідомий предмет" здетонував, поранивши 2 воїнів? Хто його поставив? Невже сепарня не виконує "договорняка" і відправляє ДРГ ?
Твій Вава- "миротворець" вже вимагає введення додаткових санкцій за невиконання домовленостей?
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ГЕНЕРАЛИТЕТ ВСУ ПРЕВРАТИЛСЯ В КЛОУНОВ
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J. Pavliv
@JohannPavliv
Жорстко, але правдиво:
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Сергій Таран / Sergiy Taran
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Ще недавно ми зле іронізували з приводу ОБСЄ, яка «нічого не бачить». А зараз виявилося, що ОБСЄ - БАЧИТЬ БІЛЬШЕ, ніж українська влада. В ОБСЄ зафіксували 225 порушень з початку «перемир'я». А Зеленський визнав лише наявність "поодиноких пострілів" на Донбасі.
2.По данным штаба, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 провокационных одиночных выстрела в сторону украинских позиций.
3. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать украинских воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику противник применил и возле Луганского.
Какой-то когнитивный диссонанс. Кто нибудь понял сколько в результате было обстрелов?
При этом убедительнейшим образом прошу Вас не поддаваться ни на какие провокации, которые могут иметь место со стороны моих забывших долг генералов. И, само собой разумеется, постараться не давать им никакого повода. Если же провокации со стороны какого-нибудь из моих генералов не удастся избежать, прошу Вас, проявите выдержку, не предпринимайте ответных действий и немедленно сообщите о случившемся мне по известному Вам каналу связи. Только таким образом мы сможем достичь наших общих целей, которые, как мне кажется, мы с Вами четко согласовали.
Я благодарю Вас за то, что Вы пошли мне навстречу в известном Вам вопросе и прошу извинить меня за тот способ, который я выбрал для скорейшей доставки этого письма Вам.
Я продолжаю надеяться на нашу встречу в июле. Искренне Ваш, Адольф Гитлер. 14 мая 1941 года».