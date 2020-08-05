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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки наемники РФ трижды нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

За минувшие сутки наемники РФ трижды нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

По состоянию на утро 5 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 провокационных одиночных выстрела в сторону украинских позиций: "В частности, ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать украинских воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику противник применил и возле Луганского".

"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел: "Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов. Однако огонь украинские защитники не открывали".

В штабе отметили, что кроме своей основной функции по защите страны от врага, Объединенные силы активно участвуют в жизни жителей прифронтовых населенных пунктов и всячески помогают им.

При содействии представителей гражданско-военного сотрудничества продолжается восстановление электроснабжения в селах Майское и Гладосово, которые из-за боевых действий длительное время были отрезаны от электропитания. В части Травневого уже восстановили сеть. Работы по электроснабжению продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девятые сутки подряд на Донбассе потерь среди украинских воинов нет. Наемники РФ открывали огонь возле четырех населенных пунктов, - штаб ОС

Кроме этого, Командование Объединенных сил совместно с координаторами благотворительной организации "Бок о бок" и руководством Луганской областной государственной администрации предоставили очередную помощь жителям села Смоляниново Луганской области, пострадавших в результате пожара.

В частности, для всех учеников Смоляниновский школы военнослужащие привезли школьные принадлежности, рюкзаки, книги, учебники, одежду и тому подобное. А маленьким детям военные подарили еще и игрушки и вкусности.

За минувшие сутки наемники РФ трижды нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 01
За минувшие сутки наемники РФ трижды нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 02

обстрел (27972) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Так у зе-зграї усе =прАвакация=.
І вбивство наших військових ворогом - теж.
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05.08.2020 07:36 Ответить
+11
Це вже мир, чи ще ні?
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05.08.2020 07:36 Ответить
+9
Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага Источник: https://censor.net.ua/n3211953

😃 Какой слог...им бы книжки писать...
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05.08.2020 07:32 Ответить
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Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага Источник: https://censor.net.ua/n3211953

😃 Какой слог...им бы книжки писать...
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05.08.2020 07:32 Ответить
Дивно що нема втрат, чи ми не все знаємо ??))
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05.08.2020 08:34 Ответить
так, а если есть потери или ранены, они хрен признаются, так как, это им невыгодно афишировать.
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05.08.2020 18:00 Ответить
Це вже мир, чи ще ні?
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05.08.2020 07:36 Ответить
Це "Русский мир", закон тайга,а прокурор медведь !!)))
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05.08.2020 08:36 Ответить
Так у зе-зграї усе =прАвакация=.
І вбивство наших військових ворогом - теж.
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05.08.2020 07:36 Ответить
потерь нет. уже 10ть дней как.
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05.08.2020 07:42 Ответить
Это "полное и всеобъемлющее" прекращение огня?
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05.08.2020 07:45 Ответить
Это очень радостная и обнадеживающая тенденция что интенсивность огня идет на спад как результат потери стали минимальными.. хочется верить что перемирие не сорвут. но вред ли(
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05.08.2020 07:49 Ответить
Срыв перемирия - ответный огонь с украинской стороны?
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05.08.2020 07:55 Ответить
Не обязательно с украинской. Срыв перемирия это массированный точечный артиллерийский удар сопровождающийся потерями вместо теперешней одиночной стрелкотни.
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05.08.2020 07:58 Ответить
Санитарные потери происходят с момента "перемирия". В сообщениях их называют травмами. Под "перемирием" подразумевается одностороннее прекращение огня.
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05.08.2020 08:03 Ответить
Потери потерям рознь. Не боевые потери и до перемирия не попадали в официальные сводки. Если боец погиб/ получил ранение в результате не аккуратного обращения с оружием или наступил на мину то это не есть нарушения перемирия врагом. официально по данным штаба ООС потерь нет.. веришь ты штабу ООС или нет это уже дело личное.
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05.08.2020 08:10 Ответить
За время "перемирия" враг спокойно укрепляется и наращивает силы, особенной удачей для которого стал запрет на ведение ВСУ разведывательной деятельности.
Это очень радостная и обнадеживающая тенденция
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05.08.2020 08:21 Ответить
И ВСУ тоже укрепляется и наращивает силы ввиду того что у сепаратистов все те же самые запреты. уж лучше пусть траншеи роют чем убивают и калечат друг друга каждый день.
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05.08.2020 08:27 Ответить
у сепаратистов все те же самые запреты
Они болт кладут на запреты. Украину безответно обстреливают.
Сепаратисты? "Восставший трудовой Донбасс" (по Фокину)?
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05.08.2020 08:34 Ответить
Возможность класть болт в той или иной степени имеют обе стороны.. я не знаю кто там старается в этом направлении больше.. но меня однозначно радует отсутствие потерь чего раньше до перемирия не было а это значит что так или иначе пока перемирие все же работает а вот только тебя это почему то огорчает вопреки всякой логике. молюсь чтобы так дальше и продолжалось.
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05.08.2020 08:41 Ответить
Похоже, что ты молишься на портрет *****.
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05.08.2020 08:44 Ответить
Скорее больше похоже что ты судьбой обиженный дегенерат из за энуреза не пригодный к воинской службе озлобленный на весь мир который хочет сидеть на диване и радоваться своей злобе читая каждодневный сводки о погибших и раненных. при этом слишком тупой чтобы понять что каждый искалеченный молодой мужчина будет ложится балластом на бюджет страну и из твоей скудной пенсии на это вычислять будут так же.
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05.08.2020 08:50 Ответить
Прорвало козломордого. А так старался изображать нейтрально-выдержанного.
От твоей кремлевской риторики лаптями разит, нидерландец.
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05.08.2020 08:53 Ответить
У него "Амстердам", на карте - правее Долгопрудного...
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05.08.2020 09:20 Ответить
он, бачу їде в митище
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05.08.2020 11:40 Ответить
Не маніпулюйте. Не вийде.
ВСУ керують колаборанти, які готуються до відступу по всій лінії фронту. Тому ні про яке укріплення та нарощення сили українських позицій мова не йде.
Такі ж самі заборони, у сепарні? Не смішіть.
З ПЕРШОГО дня, "всеоб'ємного перемир'я" вони безкарно "пострелівают".
З якиї зброї? З такої, яку зеленський забрав у наших воєнних?
Невже сепарня не виконала умови ? Як там з покаранням, від "комісії ТКГ та "воєнного командування ордло ", для неслухнятих "шалунішек"?
Так що, йдіть лісом, зі своїми відмазками.
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05.08.2020 08:55 Ответить
так возможно, это специально так задумано???
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05.08.2020 18:12 Ответить
ну а дальше что ну 10 дней месяц два три орки рассосутся или соберут вещи и свалят? что то не хорошее или перегрупировкой занимаются или что то задумали тут же не на время потянуть турнир а проблема не решится я бы понимал если наши тем временем наращивали мощь чтоб пойти в наступлении и отвоевать свою землю но они сказки пишут и ничего не делают -"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет"
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05.08.2020 07:53 Ответить
Ти певен в достовірності інформаціі ??))
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05.08.2020 08:37 Ответить
Провокация той стороны и не более
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05.08.2020 07:37 Ответить
Три раза тамошние орки шмальнули с подствольника если вкратце, спьяну ли или сдуру-неизвестно.
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05.08.2020 07:39 Ответить
Пусть Кравчук Фокину позвонит.
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05.08.2020 07:50 Ответить
Терпилы докладывают привычно

- Также сообщается, что с начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел: "Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов. Однако огонь украинские защитники не открывали".Источник: https://censor.net/n3211953
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05.08.2020 07:52 Ответить
Терористи, найманці, сепаратисти - тільки не окупаційні війська РФ. Як олігархія нав'язує свої хотєлки через їх ручні мадіа ресурси.
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05.08.2020 07:53 Ответить
їх ручні мадіа ресурси.------ Продажні ЗМІ щоденно виплескують на голови українців тони гігабайтів жовтого лайна !!)))
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05.08.2020 08:55 Ответить
За минулу добу найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9952
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05.08.2020 08:05 Ответить
Зелёные коллабораеиы , "режим тишины". Закончился 27.07.20, даже не начавшись.
С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих. Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
Вас, твари будут выносить с вашими хомячками и Кравчуками за ослепление и запрет разведки армии
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05.08.2020 08:09 Ответить
Порохоидиотам не нравится, потерь нет. Ну, все не так.
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05.08.2020 08:19 Ответить
Чи все ми знаємо??? Постійна публічна брехня !!)) Хто відповість за достовірність інфи ??)))
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05.08.2020 08:41 Ответить
Добре бути зебілом?
Скажи, чому твій Вава-"миротворець" бачить менше обстрілів, ніж сліпа ОБСЄ?
Чому за неділю "перемир'я" вмерло 3 молодих хлопців? Який "невідомий предмет" здетонував, поранивши 2 воїнів? Хто його поставив? Невже сепарня не виконує "договорняка" і відправляє ДРГ ?
Твій Вава- "миротворець" вже вимагає введення додаткових санкцій за невиконання домовленостей?
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05.08.2020 09:16 Ответить
Я понимаю твоё горе, никто не гибнет! Вот при шЫколаде такого небыло....
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05.08.2020 09:46 Ответить
Чмошне, ти хоч читать навчись, якщо думати не вмієш.
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05.08.2020 11:30 Ответить
Ты свои бурные фантазии на секс обрати... Может и спокойнее станешь!
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05.08.2020 14:35 Ответить
Хома если и сбрешет, то недорого возьмет
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05.08.2020 08:53 Ответить
Безкарність публічної брехні породжує вседозволенність(бєспрєдєл) !!!)))
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05.08.2020 08:57 Ответить
На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
==============
ГЕНЕРАЛИТЕТ ВСУ ПРЕВРАТИЛСЯ В КЛОУНОВ
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05.08.2020 09:25 Ответить
Первый день " перемирия" нам рассказывали, что обстрелы противника это потому что линия фронта довольно продолжительная и не везде командиры ( " вожаки банд формирований и рашен оХфецеры) не успели "донести" до рядового состава банд, что началось "перемирие" Ну представьте, это же 21 век, но по прежнему нужно использовать гонцов, курьеров, связных.. Ну ладно проехали, приняли это как "версию", потом пошел второй, третий , четвертый день но нарушения и обстрелы продолжились Потом прошла неделя но обстрелы не прекратились, сегодня пошел десятый день " всеобъемлющего перемирия", но как говорится воз и поныне там. С "той стороны" - по классификации верховного главнокомандующего Украины, нарушения и обстрелы и нарушения ежедневные, украинская сторона не отвечает на " провокации" ( типа как в Крыму в свое время) и терпит, превращаясь очередной раз в "терпилу".. Ну и что дальше.. сколько будет это продолжаться- декаду, две, месяц, до раненных и убитых, до прямого вторжения или до капитуляции. Каждое новое сообщение об обстреле или нарушении это окончательное и бесповоротное превращение "рейтингов и остатков авторитета", хотя о чем это я, главы государства в "0". Как когда то сказал Кернес - " Я вас на ноль помножу" ( так вот Путин всем этим да и остальным умножает на ноль украинское руководство ежедневно и ежечасно. ( а это тоже неплохой результат для РФ)
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05.08.2020 09:49 Ответить
https://twitter.com/JohannPavliv
https://twitter.com/JohannPavliv

J. Pavliv

@JohannPavliv


Жорстко, але правдиво:

За минулу добу найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3753
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05.08.2020 10:20 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1290891446594220032 1 ч

Ще недавно ми зле іронізували з приводу ОБСЄ, яка «нічого не бачить». А зараз виявилося, що ОБСЄ - БАЧИТЬ БІЛЬШЕ, ніж українська влада. В ОБСЄ зафіксували 225 порушень з початку «перемир'я». А Зеленський визнав лише наявність "поодиноких пострілів" на Донбасі.
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05.08.2020 10:38 Ответить
в зведенні ООС мова про "режим припинення вогню", а недолугий заголовщик придумав "режим тішіни" - вам шо? темники від Зє! нав'язали? Там війна, а не дєцкій сад!!!
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05.08.2020 11:31 Ответить
ось і настав час коли ОБСЄ бачить більше ніж ООС
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05.08.2020 12:07 Ответить
1.На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
2.По данным штаба, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 провокационных одиночных выстрела в сторону украинских позиций.
3. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать украинских воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику противник применил и возле Луганского.
Какой-то когнитивный диссонанс. Кто нибудь понял сколько в результате было обстрелов?
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05.08.2020 14:04 Ответить
БАГАТО.
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05.08.2020 15:30 Ответить
Обстрелы на некоторых "незначительных" участках фронта просто умножаются на ноль подавляющим большинством и не считаются таковыми.
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05.08.2020 20:22 Ответить
«Примерно 15-20 июня я планирую начать массированную переброску войск на запад с Вашей границы.
При этом убедительнейшим образом прошу Вас не поддаваться ни на какие провокации, которые могут иметь место со стороны моих забывших долг генералов. И, само собой разумеется, постараться не давать им никакого повода. Если же провокации со стороны какого-нибудь из моих генералов не удастся избежать, прошу Вас, проявите выдержку, не предпринимайте ответных действий и немедленно сообщите о случившемся мне по известному Вам каналу связи. Только таким образом мы сможем достичь наших общих целей, которые, как мне кажется, мы с Вами четко согласовали.
Я благодарю Вас за то, что Вы пошли мне навстречу в известном Вам вопросе и прошу извинить меня за тот способ, который я выбрал для скорейшей доставки этого письма Вам.
Я продолжаю надеяться на нашу встречу в июле. Искренне Ваш, Адольф Гитлер. 14 мая 1941 года».
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05.08.2020 15:44 Ответить
Словесная эквилибристика хомчаковских штабных крыс выходит на новый уровень - "На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", то есть если обстреливают меньше 10-15% наших позиций, то обстрелы можно не считать таковыми. Ну а если они были "эмоциональными", "не прицельными" или "провокационными", то нашим войскам наверное по мнению хомчака иловайского нужно будет еще и извиниться перед "той стороной", за то, что мы их так провоцируем и раздражаем своим существованием на нашей земле.
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05.08.2020 20:28 Ответить
 
 