За минувшие сутки наемники РФ трижды нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

По состоянию на утро 5 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 провокационных одиночных выстрела в сторону украинских позиций: "В частности, ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать украинских воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику противник применил и возле Луганского".

"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел: "Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов. Однако огонь украинские защитники не открывали".

В штабе отметили, что кроме своей основной функции по защите страны от врага, Объединенные силы активно участвуют в жизни жителей прифронтовых населенных пунктов и всячески помогают им.

При содействии представителей гражданско-военного сотрудничества продолжается восстановление электроснабжения в селах Майское и Гладосово, которые из-за боевых действий длительное время были отрезаны от электропитания. В части Травневого уже восстановили сеть. Работы по электроснабжению продолжаются.

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Кроме этого, Командование Объединенных сил совместно с координаторами благотворительной организации "Бок о бок" и руководством Луганской областной государственной администрации предоставили очередную помощь жителям села Смоляниново Луганской области, пострадавших в результате пожара.

В частности, для всех учеников Смоляниновский школы военнослужащие привезли школьные принадлежности, рюкзаки, книги, учебники, одежду и тому подобное. А маленьким детям военные подарили еще и игрушки и вкусности.



