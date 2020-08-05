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В июле нарушителей весовых норм оштрафовали на 21,5 млн грн, - Криклий

В июле нарушителей весовых норм оштрафовали на 21,5 млн грн, - Криклий

По итогам июля этого года инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 163 тыс. транспортных средств, составлено около 3 тыс. актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено 21,5 млн гривен платы за перегрузки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, такой статистикой поделился министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается. Только за июль работниками "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией были остановлены и проверены почти 163 тыс. грузовиков и начислено 21,5 млн грн платы за перегрузки. Кроме этого, "Укртрансбезопасностью" совместно со специалистами ГФС была проведена большая разъяснительная работа среди перевозчиков, кто чаще нарушал нормы ГВК. С ними общались о важности недопущения нарушения габаритно-весовых параметров и как результат к концу этого месяца мы зафиксировали значительное уменьшение количества нарушений среди них", - отметил глава министерства.

ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за июль:

1. На автодороге Н-30 - авто САМС (перевозчик - Трунов Ю.В.) с перегрузкой на 80%. Общий вес транспортного средства составил 72,15 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 5481,30 евро.

2. На автодороге М-21 - авто DAF (перевозчик - Фермерское хозяйство "агрогрупп-БРВ") с перегрузкой на 38%. Общий вес транспортного средства составил 55,27 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 770,55 евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошлые сутки за перегруз автомобилей начислено штрафов на 500 тыс. грн, - Мининфраструктуры

3. На автодороге М-19 - авто DAF (перевозчик - Неустроева Н.И.) с перегрузкой на 45%. Общий вес транспортного средства составила 57,850 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 668,1 евро.

4. На автодороге Р-55 - авто MAN (перевозчик - Клешня О.М.) с перегрузкой на 39%. Общий вес транспортного средства составила 55,73 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 34,02 евро.

5. На автодороге Н-30 - авто MAN (перевозчик - ООО "АЛЬТКОМАВТОТРАНС") с перегрузкой на 40%. Общий вес транспортного средства составила 56 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 20,25 евро.

грузы (271) Мининфраструктуры (941) штраф (1288) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+4
Что это за штраф в 35 и 20 евро при перегрузе на 16 тонн. Это смех, а не штрафы. Должны быть 500 евро за тонну и не меньше.
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05.08.2020 08:12 Ответить
+2
Рух перевантажених автомобілів, особливо зерновозів, починається з настанням темряви. Рухаюься колонами, з боку Канева, в бік Чигирина, до зернового порту. Земля дрижить, наче танки йдуть.
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05.08.2020 08:09 Ответить
+2
насмешили... это и одного процента не охватывает перегруза .. а ночью????..... мать честная.... все перегрузы стоят ждут ночи... да и не видел я на Н-11 работающих весовых комплексов
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05.08.2020 08:25 Ответить
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Хорошо, если правда, а не просто положили в карман и отпустили ехать дальше
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05.08.2020 08:05 Ответить
Хорошо было если бы штрафовали хозяина груза, вот тогда можно побороть перегрузы.
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05.08.2020 08:09 Ответить
Хорошо если бы штрафы приходили на грузоотправителей, чтобы отбить желание грузить сверх нормы
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05.08.2020 08:32 Ответить
Понимаете, грузоотправителю пох сколько грузить. Я уже сколько раз обьяснял, и транспортникам тоже, хозяин груза пользуется тем что перенасыщенный рынок перевозчиков. Не повезешь ты повезет другой - так ставит вопрос хозяин груза. А вот если бы штраф платил владелец груза, то он бы лично контролировал, что бы грузоотправитель не грузил больше. Перевозчику и водителю не выгодно возить перегруз (ремонт машины) и при таких условиях (штраф на владельца груза) я, как водитель сам бы искал веса чтобы проверить вес.
Как то так.
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05.08.2020 09:07 Ответить
Засранці.(Вава оманський)
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05.08.2020 08:06 Ответить
Рух перевантажених автомобілів, особливо зерновозів, починається з настанням темряви. Рухаюься колонами, з боку Канева, в бік Чигирина, до зернового порту. Земля дрижить, наче танки йдуть.
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05.08.2020 08:09 Ответить
Что это за штраф в 35 и 20 евро при перегрузе на 16 тонн. Это смех, а не штрафы. Должны быть 500 евро за тонну и не меньше.
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05.08.2020 08:12 Ответить
Объясните мне, почему штрафы в евро начисляются, мы уже в Евросоюзе?
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05.08.2020 08:13 Ответить
По цінам і штрафам в Євросоюзі, а по зарплатам ще ні.
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05.08.2020 08:23 Ответить
насмешили... это и одного процента не охватывает перегруза .. а ночью????..... мать честная.... все перегрузы стоят ждут ночи... да и не видел я на Н-11 работающих весовых комплексов
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05.08.2020 08:25 Ответить
Зате біля елеваторів ворюги бахматюка стоять машини загальною вагою більше 50 тон. і нічого.
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05.08.2020 08:29 Ответить
Штрафы мелковаты, пилюют на них наши """"бизнессуки""""!
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05.08.2020 09:41 Ответить
Не помогает по старой днепропетровской трассе фуры прут даже в жару,в асфальте уже выдавили колии до 30 см.
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05.08.2020 09:48 Ответить
Маловато как то. Штрафы надо уведичивать, а при повторении забирать лицензию на перевозку.
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05.08.2020 10:57 Ответить
 
 