В июле нарушителей весовых норм оштрафовали на 21,5 млн грн, - Криклий

По итогам июля этого года инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 163 тыс. транспортных средств, составлено около 3 тыс. актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено 21,5 млн гривен платы за перегрузки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, такой статистикой поделился министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается. Только за июль работниками "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией были остановлены и проверены почти 163 тыс. грузовиков и начислено 21,5 млн грн платы за перегрузки. Кроме этого, "Укртрансбезопасностью" совместно со специалистами ГФС была проведена большая разъяснительная работа среди перевозчиков, кто чаще нарушал нормы ГВК. С ними общались о важности недопущения нарушения габаритно-весовых параметров и как результат к концу этого месяца мы зафиксировали значительное уменьшение количества нарушений среди них", - отметил глава министерства.

ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за июль:

1. На автодороге Н-30 - авто САМС (перевозчик - Трунов Ю.В.) с перегрузкой на 80%. Общий вес транспортного средства составил 72,15 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 5481,30 евро.

2. На автодороге М-21 - авто DAF (перевозчик - Фермерское хозяйство "агрогрупп-БРВ") с перегрузкой на 38%. Общий вес транспортного средства составил 55,27 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 770,55 евро.

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3. На автодороге М-19 - авто DAF (перевозчик - Неустроева Н.И.) с перегрузкой на 45%. Общий вес транспортного средства составила 57,850 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 668,1 евро.

4. На автодороге Р-55 - авто MAN (перевозчик - Клешня О.М.) с перегрузкой на 39%. Общий вес транспортного средства составила 55,73 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 34,02 евро.

5. На автодороге Н-30 - авто MAN (перевозчик - ООО "АЛЬТКОМАВТОТРАНС") с перегрузкой на 40%. Общий вес транспортного средства составила 56 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 20,25 евро.