Комитет по разведке Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы-2016
Комитет по разведке Сената США во вторник проголосовал за принятие пятой заключительной части доклада о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета по разведке Марко Рубио и вице-председателя Марка Уорнера, опубликованном на сайте Сената
"Сегодня сенатский комитет по разведке проголосовал за принятие засекреченной версии последней части доклада, являющегося результатом двухпартийного расследования комитета по России", - сказано в заявлении.
"В ближайшие дни комитет будет работать над включением любых дополнительных мнений, а также работать с разведывательным сообществом над оформлением должным образом отредактированной, рассекреченной и общедоступной версии пятой части доклада", - добавили сенаторы.
В конце июля сообщалось, что пятая часть доклада сенатского комитета по разведке о вмешательстве России в выборы США может быть опубликована в течение нескольких недель.
Опубликованный доклад станет завершающим документом комитета, посвященном теме вмешательства РФ в американские выборы.
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В предыдущих отчетах основное внимание уделялось: безопасности выборов в США; дезинформационной кампании России, которая, как утверждается, велась на платформах социальных сетей; тому, как администрация Обамы отреагировала на "российское вмешательство"; а также оценке разведывательного сообщества в январе 2017 года.
Публикация доклада завершит многолетнее расследование комитета по вопросу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4393033264070269 4 год ·
Убытки "Укроборонпрома", провал Гособоронзаказа и хаос в оборонной промышленности требуют публичных оценок, а не позорного умалчивания
Положение в оборонной промышленности вызывает один вопрос - почему все государственные деятели, которые отвечают за ее состояние молчат и не требуют внимания государства к тотальному недофинансированию? Министр финансов Сергей Марченко 29 июля заявил, что бюджет перевыполняется.
Но 1-й квартал 2020-го концерн "Укроборонпром" официально закончил с убытком в 681 миллион гривен!
Для сравнения в первом квартале 2019-го была наоборот - прибыль в 645 миллионов. Задолженность по зарплате при этом в 1 квартале 2020-го - 481 миллион гривен, а в 1 квартале 19-го - 413 миллионов. Как говорят,например, сотрудники "Киевского КБ артиллерийского вооружения", зарплату им не платят с марта.
Полной статистики по финансовым результатам концерна во 2-м квартале еще нет, но судя по динамике, там также большое падение финансовых результатов.
В 2019-м было много обещаний о реформе "Укроборонпрома" - а в результате генеральный директор Айварас Абромавичус 30 июля сообщил о том, что собирается уходить со своего поста. Реформа, о которой говорили в концерне, даже не начата, она была по сути заточена персонально под Абромавичуса и его команду, и судя по созданию Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, вряд ли будет осуществлена. Новый министр Олег Уруский взял в руки управление отраслью, он уже подобрал 4 заместителей, будет штат до 300 человек. В таких условиях содержание большого аппарата "Укроборонпрома", в штате которого 10 заместителей генерального директора (!) выглядят теперь просто абсурдом и нелепостью. Зачем содержать одновременно ДВЕ огромных структуры управления для загнанной в глубокие убытки отрасли, которым государство не платит даже положенных средств? Вы же повесили содержание концерна на шею двум-трем все еще работающим вопреки всему предприятиям, то есть вместо того, чтобы грузить заказами, грузите убытками и не целевым расходом средств. Денег у оборонки стало меньше - но начальства стало гораздо больше! Разве это "реформы"? Реформы - это когда все наоборот!
Ситуация критическая и требует немедленных оперативных решений для спасения предприятий - но кого это волнует?
Закупки стратегических видов вооружений, в частности ракет "Вильха" и "Нептун" не осуществлены, закупки боеприпасов - ни одного контракта, все переносится на следующий год.
Это только для строительной отрасли президент сам лично находит деньги, она стратегическая, а оборонная промышленность - это не "Онур", ей можно не платить, здесь можно играться в создание управленческих структур, здесь можно врать. Подумаешь, 65 тысяч сотрудников, война - все это подождет, все это не нужно Зеленскому для рейтинга, он с ракетами фотографироваться не собирается, ведь если прекратить стрелять, то оборонная промышленность и Гособоронзаказ, действительно, не нужны. Защищать страну - это для президента сейчас не доходно. Личный контроль - он ведь только для "Укравтодора".
з"ясовували. 4 р. при другом президенте докажут вмешательство
А в Білорусії - ні ....
теория управляемого конфликта на вооружении чекистов, в разы дешевле чем гонка вооружений