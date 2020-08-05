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Комитет по разведке Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы-2016

Комитет по разведке Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы-2016

Комитет по разведке Сената США во вторник проголосовал за принятие пятой заключительной части доклада о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета по разведке Марко Рубио и вице-председателя Марка Уорнера, опубликованном на сайте Сената

"Сегодня сенатский комитет по разведке проголосовал за принятие засекреченной версии последней части доклада, являющегося результатом двухпартийного расследования комитета по России", - сказано в заявлении.

"В ближайшие дни комитет будет работать над включением любых дополнительных мнений, а также работать с разведывательным сообществом над оформлением должным образом отредактированной, рассекреченной и общедоступной версии пятой части доклада", - добавили сенаторы.

В конце июля сообщалось, что пятая часть доклада сенатского комитета по разведке о вмешательстве России в выборы США может быть опубликована в течение нескольких недель.

Опубликованный доклад станет завершающим документом комитета, посвященном теме вмешательства РФ в американские выборы.

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В предыдущих отчетах основное внимание уделялось: безопасности выборов в США; дезинформационной кампании России, которая, как утверждается, велась на платформах социальных сетей; тому, как администрация Обамы отреагировала на "российское вмешательство"; а также оценке разведывательного сообщества в январе 2017 года.

Публикация доклада завершит многолетнее расследование комитета по вопросу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

выборы (24760) разведка (4196) россия (96267) Сенат США (513)


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Топ комментарии
+6
Мы вам новых санкций принесём, полезных и разных)))
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05.08.2020 08:27 Ответить
+4
быстрее чем Украина строит завод по производству боеприпасов..
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid************************************-OKu3H5xkDi2javq85oz_9gvYfd89qvzhHNjTaCcN27Yc&hc_ref=ARQ0pessskqmrR51rGNvNHshHZMzXGY9bqI3VH3j1gXuqhnQ_KZxXH2wX58okDQeZOg&fref=nf Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4393033264070269 4 год ·

Убытки "Укроборонпрома", провал Гособоронзаказа и хаос в оборонной промышленности требуют публичных оценок, а не позорного умалчивания
Положение в оборонной промышленности вызывает один вопрос - почему все государственные деятели, которые отвечают за ее состояние молчат и не требуют внимания государства к тотальному недофинансированию? Министр финансов Сергей Марченко 29 июля заявил, что бюджет перевыполняется.
Но 1-й квартал 2020-го концерн "Укроборонпром" официально закончил с убытком в 681 миллион гривен!
Для сравнения в первом квартале 2019-го была наоборот - прибыль в 645 миллионов. Задолженность по зарплате при этом в 1 квартале 2020-го - 481 миллион гривен, а в 1 квартале 19-го - 413 миллионов. Как говорят,например, сотрудники "Киевского КБ артиллерийского вооружения", зарплату им не платят с марта.
Полной статистики по финансовым результатам концерна во 2-м квартале еще нет, но судя по динамике, там также большое падение финансовых результатов.
В 2019-м было много обещаний о реформе "Укроборонпрома" - а в результате генеральный директор Айварас Абромавичус 30 июля сообщил о том, что собирается уходить со своего поста. Реформа, о которой говорили в концерне, даже не начата, она была по сути заточена персонально под Абромавичуса и его команду, и судя по созданию Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, вряд ли будет осуществлена. Новый министр Олег Уруский взял в руки управление отраслью, он уже подобрал 4 заместителей, будет штат до 300 человек. В таких условиях содержание большого аппарата "Укроборонпрома", в штате которого 10 заместителей генерального директора (!) выглядят теперь просто абсурдом и нелепостью. Зачем содержать одновременно ДВЕ огромных структуры управления для загнанной в глубокие убытки отрасли, которым государство не платит даже положенных средств? Вы же повесили содержание концерна на шею двум-трем все еще работающим вопреки всему предприятиям, то есть вместо того, чтобы грузить заказами, грузите убытками и не целевым расходом средств. Денег у оборонки стало меньше - но начальства стало гораздо больше! Разве это "реформы"? Реформы - это когда все наоборот!
Ситуация критическая и требует немедленных оперативных решений для спасения предприятий - но кого это волнует?
Закупки стратегических видов вооружений, в частности ракет "Вильха" и "Нептун" не осуществлены, закупки боеприпасов - ни одного контракта, все переносится на следующий год.
Это только для строительной отрасли президент сам лично находит деньги, она стратегическая, а оборонная промышленность - это не "Онур", ей можно не платить, здесь можно играться в создание управленческих структур, здесь можно врать. Подумаешь, 65 тысяч сотрудников, война - все это подождет, все это не нужно Зеленскому для рейтинга, он с ракетами фотографироваться не собирается, ведь если прекратить стрелять, то оборонная промышленность и Гособоронзаказ, действительно, не нужны. Защищать страну - это для президента сейчас не доходно. Личный контроль - он ведь только для "Укравтодора".
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05.08.2020 08:36 Ответить
+2
Божья мельница мелет медленно, но верно.
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05.08.2020 08:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Мы вам новых санкций принесём, полезных и разных)))
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05.08.2020 08:27 Ответить
А в піндосів все втручання кацапів в голові.
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05.08.2020 08:27 Ответить
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05.08.2020 08:28 Ответить
4 роки з"ясовували. Чи не занадто швидко?
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05.08.2020 08:30 Ответить
Божья мельница мелет медленно, но верно.
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05.08.2020 08:35 Ответить
Піндоси завжди кудись поспішають, як очманілі...
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05.08.2020 08:36 Ответить
быстрее чем Украина строит завод по производству боеприпасов..
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid************************************-OKu3H5xkDi2javq85oz_9gvYfd89qvzhHNjTaCcN27Yc&hc_ref=ARQ0pessskqmrR51rGNvNHshHZMzXGY9bqI3VH3j1gXuqhnQ_KZxXH2wX58okDQeZOg&fref=nf Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4393033264070269 4 год ·

Убытки "Укроборонпрома", провал Гособоронзаказа и хаос в оборонной промышленности требуют публичных оценок, а не позорного умалчивания
Положение в оборонной промышленности вызывает один вопрос - почему все государственные деятели, которые отвечают за ее состояние молчат и не требуют внимания государства к тотальному недофинансированию? Министр финансов Сергей Марченко 29 июля заявил, что бюджет перевыполняется.
Но 1-й квартал 2020-го концерн "Укроборонпром" официально закончил с убытком в 681 миллион гривен!
Для сравнения в первом квартале 2019-го была наоборот - прибыль в 645 миллионов. Задолженность по зарплате при этом в 1 квартале 2020-го - 481 миллион гривен, а в 1 квартале 19-го - 413 миллионов. Как говорят,например, сотрудники "Киевского КБ артиллерийского вооружения", зарплату им не платят с марта.
Полной статистики по финансовым результатам концерна во 2-м квартале еще нет, но судя по динамике, там также большое падение финансовых результатов.
В 2019-м было много обещаний о реформе "Укроборонпрома" - а в результате генеральный директор Айварас Абромавичус 30 июля сообщил о том, что собирается уходить со своего поста. Реформа, о которой говорили в концерне, даже не начата, она была по сути заточена персонально под Абромавичуса и его команду, и судя по созданию Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, вряд ли будет осуществлена. Новый министр Олег Уруский взял в руки управление отраслью, он уже подобрал 4 заместителей, будет штат до 300 человек. В таких условиях содержание большого аппарата "Укроборонпрома", в штате которого 10 заместителей генерального директора (!) выглядят теперь просто абсурдом и нелепостью. Зачем содержать одновременно ДВЕ огромных структуры управления для загнанной в глубокие убытки отрасли, которым государство не платит даже положенных средств? Вы же повесили содержание концерна на шею двум-трем все еще работающим вопреки всему предприятиям, то есть вместо того, чтобы грузить заказами, грузите убытками и не целевым расходом средств. Денег у оборонки стало меньше - но начальства стало гораздо больше! Разве это "реформы"? Реформы - это когда все наоборот!
Ситуация критическая и требует немедленных оперативных решений для спасения предприятий - но кого это волнует?
Закупки стратегических видов вооружений, в частности ракет "Вильха" и "Нептун" не осуществлены, закупки боеприпасов - ни одного контракта, все переносится на следующий год.
Это только для строительной отрасли президент сам лично находит деньги, она стратегическая, а оборонная промышленность - это не "Онур", ей можно не платить, здесь можно играться в создание управленческих структур, здесь можно врать. Подумаешь, 65 тысяч сотрудников, война - все это подождет, все это не нужно Зеленскому для рейтинга, он с ракетами фотографироваться не собирается, ведь если прекратить стрелять, то оборонная промышленность и Гособоронзаказ, действительно, не нужны. Защищать страну - это для президента сейчас не доходно. Личный контроль - он ведь только для "Укравтодора".
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05.08.2020 08:36 Ответить
З озброєнням питання до ЗЕвлади і до зебілів які її обрали. Шодо "Великого будівництва", то оманське брехло хоче сподобатись виборцям(вибори ж на носі), забравши гроші з фінансування боротьби з короною.
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05.08.2020 08:45 Ответить
А де ті що волали за "торгівлю на крові" і "баригу-мародера"? Живі і все нормально? Брехали, брехали і брехали і тупий нарід повірив, а чому зараз мовчать? При Порошенко вже виготовляли Вільху, Грім, почали Нептун та інші нові зразки. Розробили нові снаряди, нові гармати, як наприклад Богдана, почали Україні виробляти нові танки "Оплот", закривши борги по раніше підписаним контрактам, а що зараз? А зараз нічого. Закрили роти зрадникам Лещенкам, Шабуніним,Наємам, Заліщучкам та іншим грощима із бюджету, як високими зарплатами і добивають оборонку. Ось і все. А гроші забрали на дороги і для себе коханих. А що перед війною у Криму чи Донбасі були погані дороги? Ні, врони були найкращі в Україні. ДумайТЕ,!
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05.08.2020 09:30 Ответить
Комитет по разведке Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы-2016

з"ясовували. 4 р. при другом президенте докажут вмешательство
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05.08.2020 08:55 Ответить
Після виборів, які пройдуть у 2020 році до цього питання повернуться, бо точно мокши вмішувалися і як скрізь брехали під ніками простих американців.
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05.08.2020 09:08 Ответить
у США вмішувалися , у Великобританії вмішувалися , і т.д. і т.п.

А в Білорусії - ні ....
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05.08.2020 13:12 Ответить
это стратегия конторы с говорящей головой пу,
теория управляемого конфликта на вооружении чекистов, в разы дешевле чем гонка вооружений
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05.08.2020 13:53 Ответить
 
 