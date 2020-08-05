Беларусь пережила как минимум шесть попыток "цветных революций" в стране, - госсекретарь Совбеза Равков
Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков заявил, что страна за время своей независимости пережила как минимум шесть попыток "цветных революций".
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций", - написал он.
По его словам, подобные процессы продолжаются, "хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах".
"Одна из них, так называемая трансформация, предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления", - считает Равков.
Он отметил, что "основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети".
По мнению Равкова, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, но в то же время их использование "именно для массового промывания мозгов" превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений текущего столетия.
"Выражусь образно — нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться", - резюмировал госсекретарь Совбеза РБ.
Ранее тему "цветных революций" в Беларуси затрагивал президент страны Александр Лукашенко. В обращении к народу он заявил, что против его страны брошены миллиардные ресурсы, и на ней решили отработать новые технологии "цветных революций".
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"У 2006 році голова КДБ виліз на телеекран і почав лякати громадян, що в Білорусь завезли отруєних щурів, щоб запустити їх у систему водопостачання. Потім щури благополучно зникли. У 2010 році ловили бойовиків, які заготовили вибухові речовини і металеві прути, щоб підривати Будинок уряду. У 2017 році писали, що готується збройний переворот. Того ж року був Джип з "Українськими Бойовиками", який прорвався через кордон Білорусі з території України. Але і він Потім Розчинився в Повітрі", - навів приклади Санніков.
https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/u-bilorusi-zatrimali-32-inozemnih-bojovikiv-zmi.htm Затримання найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" у Білорусі може бути постановкою, організованою разом із Москвою.
Таку думку в коментарі виданню "X" висловив координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков. Він назвав операцію "самодіяльним колгоспним спектаклем"
"Українсько-білоруські" війни. Частина 1 - литвини захоплюють Київ.
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25 ТРАВНЯ 2011
https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/05/25/40311/
Поки що без шансів без сепаратистських Ідей та гасел..
Як і дамбасяни. "Оранжевоє нєбо, оранжевий верблюд."
ЯКИЙ ВІДСОТОК СОБІ НАМАЛЮЄ 3-відсотковий "таракан" для перемоги..
дострокові вибори(де 100 відсотків за Бацьку) вже розпочалися
ВЫБАРЫ ПРЭЗIДЭНТА КОЛХОЗУ БЕЛАРУСЬ!.
Поэтому, мне лично, абсолютно до сраки, кто там у них победит. Скажу больше, если останется Тракторист, это может стать на руку, т.к. он будет очень зол на *****, и вайса верса... а новая Светка свой первый визит нанесет в кремль, уткнется рылом в пах ***** и зальет его слезами мольбы и раскаяния...
Вот как я вижу ситуасьон...
Звичайно,здобуття незалежності багатьма державами відбувається в результаті національно-визвольного руху..НЕ РЕВОЛЮЦІЙ.
У Бацьки короновірус дав ускладнення у вигляді параної...)))
-А объясняете это как?
-Просто.Беларусь пережила как минимум шесть попыток "цветных революций" в стране