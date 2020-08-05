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Беларусь пережила как минимум шесть попыток "цветных революций" в стране, - госсекретарь Совбеза Равков

Беларусь пережила как минимум шесть попыток

Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков заявил, что страна за время своей независимости пережила как минимум шесть попыток "цветных революций".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций", - написал он.

По его словам, подобные процессы продолжаются, "хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах".

"Одна из них, так называемая трансформация, предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления", - считает Равков.

Он отметил, что "основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети".

По мнению Равкова, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, но в то же время их использование "именно для массового промывания мозгов" превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений текущего столетия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - белорусам: Я не святой, но права на ошибку у вас нет!

"Выражусь образно — нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться", - резюмировал госсекретарь Совбеза РБ.

Ранее тему "цветных революций" в Беларуси затрагивал президент страны Александр Лукашенко. В обращении к народу он заявил, что против его страны брошены миллиардные ресурсы, и на ней решили отработать новые технологии "цветных революций".

Беларусь пережила как минимум шесть попыток цветных революций в стране, - госсекретарь Совбеза Равков 01

Беларусь (7923) выборы (24760) Равков (2)


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Топ комментарии
+8
Шесть попыток "цветных" революций = шестой срок Луки. Как только кто-то на выборах против действующей власти и поддерживает другого кандидата - сразу "цветная" революция! Просто смешно как диктатор панически боится своего народа.
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05.08.2020 08:40 Ответить
+7
Бандери намагались скинути Луку?
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05.08.2020 08:34 Ответить
+6
Тоталітарні режими дуже схожи. Страшніше кольорових революцій нічого нема
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05.08.2020 08:34 Ответить
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Бандери намагались скинути Луку?
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05.08.2020 08:34 Ответить
Биндеры )
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05.08.2020 08:54 Ответить
3 сент. 2019 г. - Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия, ... А бацька впевнений що саме з Україною йому треба перекрити кордони ..
"У 2006 році голова КДБ виліз на телеекран і почав лякати громадян, що в Білорусь завезли отруєних щурів, щоб запустити їх у систему водопостачання. Потім щури благополучно зникли. У 2010 році ловили бойовиків, які заготовили вибухові речовини і металеві прути, щоб підривати Будинок уряду. У 2017 році писали, що готується збройний переворот. Того ж року був Джип з "Українськими Бойовиками", який прорвався через кордон Білорусі з території України. Але і він Потім Розчинився в Повітрі", - навів приклади Санніков.

https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/u-bilorusi-zatrimali-32-inozemnih-bojovikiv-zmi.htm Затримання найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" у Білорусі може бути постановкою, організованою разом із Москвою.
Таку думку в коментарі виданню "X" висловив координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков. Він назвав операцію "самодіяльним колгоспним спектаклем"
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05.08.2020 09:21 Ответить
"Біндєри" ще 1648 року хотіли революцію здійснити.

"Українсько-білоруські" війни. Частина 1 - литвини захоплюють Київ.
За святковим столом Хмельницький нагадав Радзивіллу, що ніколи до цього білоруси й українці не воювали між собою. Скінчилося тим, що п'яний гетьман ледь не впав з турецького скакуна. Тож поїхав у власний табір по-домашньому - на возі з соломою.
25 ТРАВНЯ 2011

https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/05/25/40311/
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05.08.2020 09:26 Ответить
Тоталітарні режими дуже схожи. Страшніше кольорових революцій нічого нема
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05.08.2020 08:34 Ответить
Верил луке?С ним и падёшь.
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05.08.2020 08:37 Ответить
бульбофаги дотепер з совка не вийшли, а до революції вже не дозріють ніколи
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05.08.2020 08:37 Ответить
Не факт. Навіть кацапня у Хабаровську щось почала ворушитись.
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05.08.2020 08:50 Ответить
Хабарівськ це скоріше соціальний протест.
Поки що без шансів без сепаратистських Ідей та гасел..
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05.08.2020 10:41 Ответить
Білорусь пережила щонайменше шість спроб "кольорових революцій" у країні, - держсекретар Радбезу Равков - Цензор.НЕТ 111
Як і дамбасяни. "Оранжевоє нєбо, оранжевий верблюд."
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05.08.2020 08:53 Ответить
Охмуряет...
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05.08.2020 09:25 Ответить
Не переживай... Им её "принесут на штыках"... С востока...
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05.08.2020 08:59 Ответить
выборы в Белоруссии - битва титанов Александр Григорьевич против Александра Григорьевича, все с нетерпением ждут - Кто будет победителем ?
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05.08.2020 08:38 Ответить
Будя Николай Александрович,который сейчас в группе подготовки
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05.08.2020 08:44 Ответить
Вибори в Білорусі мають одну єдину "родзинку".

ЯКИЙ ВІДСОТОК СОБІ НАМАЛЮЄ 3-відсотковий "таракан" для перемоги..

дострокові вибори(де 100 відсотків за Бацьку) вже розпочалися
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05.08.2020 10:37 Ответить
Пусть перечислит в чем выражались эти "шесть попыток вмешательства". Население Белоруссии - вата ватная, о каких "цветных революциях" может идти речь?
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05.08.2020 08:39 Ответить
Шесть попыток "цветных" революций = шестой срок Луки. Как только кто-то на выборах против действующей власти и поддерживает другого кандидата - сразу "цветная" революция! Просто смешно как диктатор панически боится своего народа.
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05.08.2020 08:40 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/1/2/7/1/127185e02c357b7d43d64473c0dd72e8/original.jpg
ВЫБАРЫ ПРЭЗIДЭНТА КОЛХОЗУ БЕЛАРУСЬ!Беларусь пережила как минимум шесть попыток "цветных революций" в стране, - госсекретарь Совбеза Равков - Цензор.НЕТ 5803.
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05.08.2020 08:43 Ответить
А Вы из какого сяла пишете? дароги хоть там уже провели?
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05.08.2020 10:20 Ответить
Я пишу з партизанського загiну " Бацька Бульба"
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05.08.2020 10:43 Ответить
Цифра семь считается счастливой. На седьмой раз попытка будет успешной, на это указывают все маркеры. Такие, как полное отсутствие поддержки правящего режима народом Белоруси, усталость людей от впадающего в маразм лидера страны и небывалый подъём национального самосознания белорусов.
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05.08.2020 08:48 Ответить
Ваша ботоферма никогда дурачка не выключает?
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05.08.2020 08:50 Ответить
Мда... Аж ШЕСТЬ попыток "цветных революций"!!! Ахренеть... Но теперь будет "особая" революция... ЦВЕТА "рассийскага дерьма"... И развиваться она будет на "обеззараженой", стерильной почве, которую для неё старательно подготовил и культивировал "галава калгаса", борясь со "смутьянами" и "радикалами" (патриотами Беларуси)...
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05.08.2020 08:58 Ответить
Это... По ливаруции в неделю выходит. Могучая страна))
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05.08.2020 09:04 Ответить
Ой да ладно, у них похоже любой митинг против Таракана называют цветной революцией.
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05.08.2020 09:14 Ответить
Не Беларусь пережила, а держава подавила.
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05.08.2020 09:21 Ответить
та прям там... революции... на моей памяти была тока одна известная революция после выстрела Авроры. Но и ее называют госпереворотом, хотя она повлеела революционные последствия, включая социально-общественный строй и мировоззрение, с негативной коннотацией... увы, наша революция гідності революционными новшествами не характеризуется. Более того, бунт расчистил дорогу бездарям, аферистам, ворам и упростил делишки тем, кто не прекращал ими заниматься.
Поэтому, мне лично, абсолютно до сраки, кто там у них победит. Скажу больше, если останется Тракторист, это может стать на руку, т.к. он будет очень зол на *****, и вайса верса... а новая Светка свой первый визит нанесет в кремль, уткнется рылом в пах ***** и зальет его слезами мольбы и раскаяния...
Вот как я вижу ситуасьон...
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05.08.2020 09:27 Ответить
Класика.
Звичайно,здобуття незалежності багатьма державами відбувається в результаті національно-визвольного руху..НЕ РЕВОЛЮЦІЙ.
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05.08.2020 10:39 Ответить
Лукашенко пережил, а не Беларусь. Дай бог, чтобы Беларусь пережила гэбистских гнид вроде Равкова.
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05.08.2020 10:16 Ответить
шість спроб перевороту ?

У Бацьки короновірус дав ускладнення у вигляді параної...)))
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05.08.2020 10:21 Ответить
Терпилы еще те бульботроники
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05.08.2020 10:24 Ответить
Мы шесть раз душили,демократию в стране.И гордимся этим.
-А объясняете это как?
-Просто.Беларусь пережила как минимум шесть попыток "цветных революций" в стране
Білорусь пережила щонайменше шість спроб "кольорових революцій" у країні, - держсекретар Радбезу Равков - Цензор.НЕТ 133
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05.08.2020 12:24 Ответить
 
 