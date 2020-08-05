Беларусь пережила как минимум шесть попыток "цветных революций" в стране, - госсекретарь Совбеза Равков

Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков заявил, что страна за время своей независимости пережила как минимум шесть попыток "цветных революций".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций", - написал он.

По его словам, подобные процессы продолжаются, "хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах".

"Одна из них, так называемая трансформация, предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления", - считает Равков.

Он отметил, что "основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети".

По мнению Равкова, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, но в то же время их использование "именно для массового промывания мозгов" превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений текущего столетия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - белорусам: Я не святой, но права на ошибку у вас нет!

"Выражусь образно — нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться", - резюмировал госсекретарь Совбеза РБ.

Ранее тему "цветных революций" в Беларуси затрагивал президент страны Александр Лукашенко. В обращении к народу он заявил, что против его страны брошены миллиардные ресурсы, и на ней решили отработать новые технологии "цветных революций".