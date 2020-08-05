За сутки на Львовщине выявили 156 новых случаев COVID-19, всего 10,2 тыс. инфицированных и 275 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 156 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 10 223 человека, 275 человек умерли, 2 629 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1470 ПЦР-тестов, из них 156 - положительные. Среди них львовян - 64.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молодые люди стали в пять раз чаще заражаться коронавирусом, - ВОЗ

Напомним, по состоянию на утро 4 августа в Украине лабораторно подтвержден 1061 новый случай заболевания коронавирусом, 26 человек умерли.