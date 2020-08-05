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За сутки на Львовщине выявили 156 новых случаев COVID-19, всего 10,2 тыс. инфицированных и 275 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 156 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 10 223 человека, 275 человек умерли, 2 629 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1470 ПЦР-тестов, из них 156 - положительные. Среди них львовян - 64.
Напомним, по состоянию на утро 4 августа в Украине лабораторно подтвержден 1061 новый случай заболевания коронавирусом, 26 человек умерли.
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