В результате взрыва в Бейруте травмированы 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей, - Al Jazeera

Около полсотни сотрудников ООН оказались среди более 4 тыс. раненных в результате взрыва в ливанской столице Бейруте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112", об этом сообщает Al Jazeera в Twitter.

"48 сотрудников ООН получили ранения в результате взрыва в Бейруте", - говорится в сообщении.

Кроме того, травмированы также 27 членов семей работников организации и 3 посетителя офиса миссии ООН.

Также стало известно, что в результате взрывов в порту ливанской столицы Бейрута пострадал корабль временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) и члены его экипажа.

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Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.