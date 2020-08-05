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В результате взрыва в Бейруте травмированы 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей, - Al Jazeera

В результате взрыва в Бейруте травмированы 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей, - Al Jazeera

Около полсотни сотрудников ООН оказались среди более 4 тыс. раненных в результате взрыва в ливанской столице Бейруте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112", об этом сообщает Al Jazeera в Twitter.

"48 сотрудников ООН получили ранения в результате взрыва в Бейруте", - говорится в сообщении.

Кроме того, травмированы также 27 членов семей работников организации и 3 посетителя офиса миссии ООН.

Также стало известно, что в результате взрывов в порту ливанской столицы Бейрута пострадал корабль временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) и члены его экипажа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мощный взрыв произошел в Бейруте, множество пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.

взрыв (6815) Ливан (126) ООН (4195)


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Топ комментарии
+10
Унаслідок вибуху в Бейруті травмовано 48 співробітників ООН і 27 членів їхніх родин, - Al Jazeera - Цензор.НЕТ 4990
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05.08.2020 09:06 Ответить
+5
На перечисленому не пропіаришся. Для Шмарклі піар понад усьо.
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05.08.2020 09:10 Ответить
+3
Уже склоняются к мысли, что это была не случайность. Американские генералы,устами Трампа это уже озвучили,Что это атака. Ждем подтверждения мировых разведок
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05.08.2020 08:58 Ответить
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Уже склоняются к мысли, что это была не случайность. Американские генералы,устами Трампа это уже озвучили,Что это атака. Ждем подтверждения мировых разведок
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05.08.2020 08:58 Ответить
***** це знає, але мовчить.
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05.08.2020 09:02 Ответить
звичайне розпі..дяйство. Типово для арабів...

зварювальні роботи біла 3 000 тон аміаку,про котрий просто забули за 17 років...
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05.08.2020 10:45 Ответить
Унаслідок вибуху в Бейруті травмовано 48 співробітників ООН і 27 членів їхніх родин, - Al Jazeera - Цензор.НЕТ 4990
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05.08.2020 09:06 Ответить
На перечисленому не пропіаришся. Для Шмарклі піар понад усьо.
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05.08.2020 09:10 Ответить
А у Лівані багато парашенських вояків- терористів? Багато! Случайность? Не думаю. Щось не домовилися і московити як завжди примушують до дружби.
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05.08.2020 09:18 Ответить
И судя по тротиловомуэ эквиваленту взрыва...игрушки там были не хилые и в немалом количестве...
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05.08.2020 09:48 Ответить
Разве штаб квартира ООН расположена в Бейруте?
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05.08.2020 10:29 Ответить
А де там про штаб-квартиру, там корабель ООН в порту стояв.
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05.08.2020 10:44 Ответить
Вот и я об этом. 48 чел это слишком много для Бейрута.
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05.08.2020 10:48 Ответить
 
 