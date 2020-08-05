В результате взрыва в Бейруте травмированы 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей, - Al Jazeera
Около полсотни сотрудников ООН оказались среди более 4 тыс. раненных в результате взрыва в ливанской столице Бейруте.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112", об этом сообщает Al Jazeera в Twitter.
"48 сотрудников ООН получили ранения в результате взрыва в Бейруте", - говорится в сообщении.
Кроме того, травмированы также 27 членов семей работников организации и 3 посетителя офиса миссии ООН.
Также стало известно, что в результате взрывов в порту ливанской столицы Бейрута пострадал корабль временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) и члены его экипажа.
Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зварювальні роботи біла 3 000 тон аміаку,про котрий просто забули за 17 років...