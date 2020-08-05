В Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 271 новый случай, умерли 24 человека, всего - 75 490 инфицированных

По состоянию на утро 5 августа в Украине лабораторно подтвержден 1271 новый случай заболевания коронавирусом, 24 человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 75 490 человек, выздоровевших – 41 527, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 788 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 32 175 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (156), в Харьковской области (146), в Ивано-Франковской области (127) и в Киеве (150).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев может остаться в "зеленой зоне" карантина еще на неделю, - Рубан

Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 25 июля 2020 г. (1106 человек) и 30 июля 2020 г. (1197 человек).