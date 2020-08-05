В Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 271 новый случай, умерли 24 человека, всего - 75 490 инфицированных
По состоянию на утро 5 августа в Украине лабораторно подтвержден 1271 новый случай заболевания коронавирусом, 24 человека умерли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 75 490 человек, выздоровевших – 41 527, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 788 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 32 175 человек.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (156), в Харьковской области (146), в Ивано-Франковской области (127) и в Киеве (150).
Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 25 июля 2020 г. (1106 человек) и 30 июля 2020 г. (1197 человек).
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А Зеленскому взять ситуацию под особистый контроль + видео-ролик..
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (156), в Харьковской области (146), в Ивано-Франковской области (127) и в Киеве (150).Источник: https://censor.net/n3211967
Как только блогеры начали всех созывать на 24 я сразу спрогнозировал неожиданный рост числа заболевших и включение Киева в красную зону. И вот пожалуйста....еще и троляки повылаЗЕли типа "Зеля введи нам карантин"
У людей после первого карантина денег нет, введите второй карантин... вас на вилы подымут.
Думаете почему не вводят в Киеве?! боятся потому что понимают, что объективной необходимости нет, а киевляне совсем под боком - могут и побить. Да и про планы по местным выборам в Киеве с таким желанным миллиардным бюджетом, можно забыть!!! Поэтому, чмырят другие области, те которые подальше, чтобы в тонусе всех держать
Регіони,зрозуміли !?
застопорилась вся их деятельность по борьбе с коронавирусом.
должен нести за неё ответственность .
Клоуны, от изменения метода подсчета, вирус не уменьшится и не уйдет!
Кого вы обманываете, тупые зебобики?
Слаб человек и мы тоже за такие деньги делали бы то же самое. Но кто ему платит такие деньги не прощаю. Вот там собака зарыта в этом все и дело. Кто платит тот и заказывает санитара. А санитар это так мегафон.
Пока вся эта мразота не начнет нести криминальную ответственность за свое поведение, толку не будет. Идешь в супермаркете с торчащим над маской носом - получи штраф 17 тыс. грн. Набросился на охранника с кулаками - супай на годик-два в тюрьму. Поркукарекай там годик-другой.
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
https://inforesist.org/ua/z-kvitnya-z-koronavirusnogo-fondu-ne-zakupyly-zhodnogo-aparatu-shvl/ Читать материал на украинском
С апреля 2020 года https://inforesist.org/tag/minzdrav/ Министерство здравоохранения не закупило ни единого аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2603253623262621&set=a.1621150428139617&type=3 сообщает народная избранница от партии «Голос» Юлия Клименко в Facebook.
«Об эффективности роботы Минздрава и министра Степанова, о которой так любят говорить монобольшевики. С апреля 2020 года из короновирусного фонда не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, все в процессе. Интересно успеют ли закупить в 2021 году? Это риторический вопрос», - написала нардеп.
Она опубликовала ответ Финансово-экономического департамента Минздрава на депутатский запрос. В нем говорится, что по состоянию на сегодняшний день «продолжается подготовка документов МЗ Украины, связанных с проведением закупки медицинских изделий».
Chinese authorities and researchers from US universities are analyzing an outbreak at a Buddhist ceremony that was attended by people travelling on two buses for a total of 100 minutes - 50 minutes each way. A woman with symptoms was traveling on one of the vehicles, where the air was recirculated; 23 passengers were infected. "Patient 0 in this outbreak appears to have been a superspreader," explains Emily Gurley, an epidemiologist at Johns Hopkins University. "As at the restaurant, transmission could be explained by aerosols and droplets traveling longer distances due to the draft from the window or the air conditioning," she adds.A number of studies https://www.sciencemag.org/news/2020/05/japan-ends-its-covid-19-state-emergency in Japan and elsewhere show that public transportation is not responsible for multiple infections as long as users maintain the rules of hygiene and protection, especially the use of masks that prevent infected individuals from releasing contagious droplets into the atmosphere, as happened with patient 0 on the coach. It is also suggested that specific protection measures be introduced for drivers of public transportation, as well as improving ventilation and increasing the regularity of coaches and trains in order to reduce crowding.
https://english.elpais.com/spanish_news/2020-06-17/an-analysis-of-three-covid-19-outbreaks-how-they-happened-and-how-they-can-be-avoided.html
The man is a bus driver who had driven two groups of tourists from Wuhan this month.
A Health Ministry official said his illness is probably the first known human-to-human transmission in Japan of the virus, known as the 2019-nCOV.
The man did not wear a mask when he drove the first busload of 31 tourists from Osaka to Tokyo between Jan 8 and 11, but he did on a subsequent trip from Tokyo to Osaka from Jan 12 to 16, with 29 tourists.
The two groups of tourists have returned to China. None had any visible symptoms of pneumonia when they were in Japan.https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/person-in-japan-who-has-not-visited-wuhan-infected-with-coronavirus
https://clearhealthlife.com/2020/06/29/covid-positive-hawaii-bus-driver-may-not-have-worn-face-mask/
Посвящаются Степанову-Ляшко, им полезно будет знать, что делать, когда загонят в угол.
Итак, рецепт:
когда прижали к стенке, а бежать некуда, ибо границы закрыты не только внешние, но и внутренние (между штатами) - уходи в отпуск.
Хихикаете?
А между тем, именно это сделал викторианский Chief Medical Officer, профессор Саттон (Sutton), после того, как драная кошка - министерша здравоохранения штата Микакос - (Mikakos) отказалась отвечать на вопросы сенаторор Парламента штата Виктория, сказав, что ответит в письменном виде. Вторые сутки пошли - ответа нет. Может, она безграмотна (illiterate)? .
Дело в том, что ее "попросили" (это эвфемизм такой, английский язык - он мягкий), предоставить все материалы, включая научные статьи, на осnoвании которых они ввели в Мельбурне "военное положение" (State of Disaster), коменданттский час и прочие меры.
И тут у наших зайчиков случился "чук", они даже на ВОЗ сослаться не могут, ведь нет ни одной научной статьи, утверждающей, что макароновирус, он, ****, ноктюрнал, и особенно лютует именно с 8 часов вечера до 5 часов утра. А почему не с 10 вечера до 6 утра? Часов то и вируса нет.
После такого запроса не только в отпуск уйдешь, но и повесишься.
Итак, в Мельбурне последний, самый строгий уровень каратина, коменданттский час, все закрыто - а "глав-врач" ушел в отпуск (писать для Mikakos бумаги затребованные, только пустое это занятие, ничего им придумать нельзя)
Поняли, Степанов-Ляшко и Ляшко-Степанов?
Когда возьмут за бейца, уходите в отпуск.
почему, если пандемия и карантин, то краску для забора купить нельзя (хозмаги закрыты), а бухло - можно (бухошопы открыты)?
Где логика???
P.S. Гипотеза: лучший способ получить народное восстание - это закрыть бухошопы.
Поскольку наши китайские прокладки, Правительство штата Виктория, занялись математическим моделированием , и утверждают, что несмотря на комендантский час, закрытие всего, что можно (и чего нельзя), число заболевших будет сначала расти, а потом - падать.
Вопросы, почему ношение масок, комендантский час и прочие меры приведут к росту заболевших, а потом ВДРУГ что-то случится, что число заболевших упадет, не поднимаются.
Принимая во внимание обещанную нехватку продуктов, этот "ВДРУГ" объяснить можно только одним образом: уменьшение числа заболевших произойдет из-за "естественной" убыли населения из-за голода, вызванного нехваткой прдовольствия, иначе концы не сходятся.
Не только украинский "бубочка" регулярно пробивает дно, но и его викторианский брат-близнец, из соседнего полена выструганный 'беней".