Число жертв COVID-19 в мире превысило 704,4 тыс. человек, количество инфицированных - 18,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 августа в мире зарегистрировали 254 988 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6,2 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 18 708 850 случаев инфицирования и 704 438 смертей из-за коронавируса.







Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 160 290 (+ 1 362 за сутки), заболевших - 4 918 420 (+ 54 504 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 808 076 инфицированных (+ 56 411 за сутки) и 96 096 (+ 1 394 за сутки) летальных случая.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 906 613 человек (+ 51 282 за сутки), количество смертей - 39 820 (+ 849 за сутки).

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В России 861 423 заболевших (+ 5 159 за сутки) и 14 351 летальный случай (+ 144 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 521 318 человек (+ 4 456 за сутки), количество смертей - 8 884 (+ 345 за сутки).

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