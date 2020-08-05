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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв COVID-19 в мире превысило 704,4 тыс. человек, количество инфицированных - 18,7 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв COVID-19 в мире превысило 704,4 тыс. человек, количество инфицированных - 18,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 августа в мире зарегистрировали 254 988 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6,2 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 18 708 850 случаев инфицирования и 704 438 смертей из-за коронавируса.

Число жертв COVID-19 в мире превысило 704,4 тыс. человек, количество инфицированных - 18,7 млн 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 160 290 (+ 1 362 за сутки), заболевших - 4 918 420 (+ 54 504 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 808 076 инфицированных (+ 56 411 за сутки) и 96 096 (+ 1 394 за сутки) летальных случая.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 906 613 человек (+ 51 282 за сутки), количество смертей - 39 820 (+ 849 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться, - глава ВОЗ Гебрейесус

В России 861 423 заболевших (+ 5 159 за сутки) и 14 351 летальный случай (+ 144 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 521 318 человек (+ 4 456 за сутки), количество смертей - 8 884 (+ 345 за сутки).

Число жертв COVID-19 в мире превысило 704,4 тыс. человек, количество инфицированных - 18,7 млн 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 271 новый случай, умерли 24 человека, всего - 75 490 инфицированных

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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та да... расстройство, аж не могу... а тут еще Витольд Fuckin' погодився на пропозицію Леонида Макарича... и эта новость печалит меня сильнее...
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05.08.2020 09:38 Ответить
чет новости такой не читал, но видел в коментах..... это же жесть. две твари совковые решают как сдавать страну...
да и хер с ней, со страной такой, судьбу которой решают такие ублюдки
как христоеды говорят - оминь
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05.08.2020 09:41 Ответить
Я как очень правосливный вируса не боюсь - прикладываюсь к мощам, лобызаю ыконки и вируса нет, это все масоны придумали. кхи-кхи, о б*же(бежит в больницу с воплями о спасении)

х.з., но я бы не карантинил - и так заразятся судя по всему почти все. Даже Борис Джонсон обосрался, а Путин вообще залез как и все крысы в нору.
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05.08.2020 09:39 Ответить
ЗАБОЛЕВШИХ В мИРЕ ВСЕГО НОЛЬ ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТА,А НАЗВАЛИ ПАНДЕМИЕЙ...,за 20 веков человечества первая в Мире Туфта в которую поверили только Эскимосы...,там нет эпидемии дебилизма...
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05.08.2020 09:41 Ответить
Білл Гейтс і доктор Барік потирають руки у них правиця дуже свербить. Не даремно ж створювали вірус.
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05.08.2020 09:59 Ответить
 
 