Количество больных коронавирусом снизилось в 6 областях Украины, в 2 не изменилось, - СНБО
Количество излечившихся от коронавируса превысило количество заболевших за минувшие сутки в Ривненской, Черновицкой, Волынской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской, Харьковской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве, больше всего выздоровевших – в Ривненской и Львовской областях (во всех случаях более 100).
5 из 24 случаев смерти от коронавирусной болезни за сутки пришлось на Одесскую область, 4 – на Закарпатскую, а в 13 из 24 областей новые случаи смерти не зарегистрированы.
В большинстве областей, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской а также Киева, количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.
Количество болеющих превышает 5 тысяч в г.Киеве и Львовской области, 2 тысячи – также в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатской областях, 1 тысячу – также в Ровенской, Черновицкой, Харьковской, Киевской, Тернопольской и Волынской областях, а ниже 50 – в Луганской, Полтавской и Херсонской областях.
Всего за прошедшие сутки:
- в Винницкой области подтверждено 32 новых случая заболевания Covid-19 и 16 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 687 человек (на 16 больше за сутки);
- в Волынской области подтверждено 56 случаев заболевания, 2 человека умерли, 87 выздоровели, сейчас болеет 1 031 человек (на 33 меньше за сутки);
- в Днепропетровской области 15 новых случаев заболевания и 7 выздоровления, сейчас болеет 321 человек (на 8 больше);
- в Донецкой области зафиксировано 23 новых случая заболевания и 20 выздоровления, болеют 233 человека (на 3 больше);
- в Житомирской области 42 человека заболели, 2 умерли, 6 выздоровели, болеют 469 человек (на 34 больше);
- в Закарпатской области 78 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 61 - выздоровления, сейчас болеет 3 061 человек (на 13 больше за сутки);
- в Запорожской области 20 новых заболевших, сейчас болеют 229 человек;
- в Ивано-Франковской области зафиксировано 127 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 80 выздоровления, сейчас болеют 3 167 человек (на 45 больше);
- в Киеве 150 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 44 человека выздоровели, сейчас болеют 5 585 человек (на 105 больше за сутки);
- в Киевской области 65 новых заболевших, 1 человек умер, 68 выздоровели, сейчас болеют 1 042 человека (на 4 меньше за сутки);
- в Кировоградской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти нет, сейчас болеют 32 человека;
- в Луганской области 5 случаев заболевания и 1 - выздоровления, болеют 29 человек (на 4 больше за сутки);
- во Львовской области подтверждено 156 новых случаев заболевания Covid-19, 2 случая смерти и 123 случая выздоровления, сейчас болеют 7 319 человек (на 31 больше за сутки);
- в Николаевской области 10 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления, сейчас болеет 176 человек (на 4 больше за сутки);
- в Одесской области 93 новых случаев заболевания, 5 человек умерли, 17 выздоровели, сейчас болеют 2 213 человек (на 71 больше за сутки);
- в Полтавской области 6 новых случаев заболевания, сейчас болеет 120 человек;
- в Ривненской области 87 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 144 случая выздоровления, сейчас болеют 1 298 человек (на 58 меньше за сутки);
- в Сумской области 10 новых случаев заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеют 185 человек (на 6 больше);
- в Тернопольской области 28 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 27 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 243 человека, как и днем ранее;
- в Харьковской области 146 новых случаев заболевания, 2 случая смерти, 47 человек выздоровели, сейчас болеют 1 770 человек (на 97 больше, чем днем ранее);
- в Херсонской области 6 новых случаев заболевания и 2 случая выздоровления, болеют 22 человека (на 4 больше, чем днем ранее);
- в Хмельницкой области 32 новых случая заболевания и 21 – выздоровления, сейчас болеют 237 человек (на 11 больше за сутки);
- в Черкасской области 4 человека заболели и 7 выздоровели, сейчас болеют 185 человек (на 3 меньше за сутки);
- в Черновицкой области 69 новых случаев заболевания, 1 человек умер и 99 выздоровели, сейчас болеют 1 174 человека (на 31 меньше за сутки);
- в Черниговской области 11 новых случаев заболевания и 27 выздоровления, сейчас болеют 347 человек (на 16 меньше).
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 5 августа, выявлено 1 271 новый случай инфицирования коронавирусом, 24 человека из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 914 выздоровели. Сейчас болеют 32 175 человек, что на 333 больше, чем днем ранее.
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