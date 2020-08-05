Незарегистрированный кандидат Цепкало попросил Путина помочь со свободными выборами президента Беларуси: Наши народы одинаково понимают идеи демократии
Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проведение свободных выборов в республике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад".
"Власти в Беларуси всячески препятствуют проведению свободных и честных выборов и оказывают беспрецедентное силовое давление на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса. (…) Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику", - говорится в письме.
Политик обратил внимание, что народы двух стран "объединяет общее культурно-историческое наследие и тесные родственные связи, наши граждане одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят выбирать себе власть".
Цепкало также заявил, что на протяжении всего своего правления Лукашенко "в отношениях с главным стратегическим партнером, каковым является для нас Россия, занимался политическими играми, получая максимум выгоды для своего режима и допуская непозволительную в международных отношениях и дипломатической практике риторику".
Цепкало также полагает, что у президента Беларуси "никогда не было желания строить с Россией честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения, которые бы учитывали интересы российского государства".
"Союзный договор так и остался "на бумаге", только некоторые его положения были исполнены полностью, другие двусторонние международноправовые документы с Россией также реализовывались в той мере, насколько это было выгодно режиму Лукашенко", - говорится в письме.
Цепкало также перечисляет цели оппозиции. Среди них он называет создание полной прозрачности избирательной кампании в Беларуси, препятствование фальсификации результатов выборов. Кроме того, ставится цель способствовать избранию единого кандидата Светланы Тихановской в качестве президента Беларуси, освободить политзаключенных, провести новые "честные и свободные президентские выборы" в срок от 3 до 6 месяцев с момента 9 августа 2020 с участием всех альтернативных кандидатов.
Письмо направлено в администрацию президента РФ.
Ранее Цепкало направил открытое письмо с просьбой поддержать свободные и честные выборы лидерам более 30 других государств, в том числе США, Канады, Великобритании, Германии, Украины.
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У меня это цепкало летело бы на мокшандию со свистом еще от границы.
Мутять Рускую вєсну! Уже Х*ла кличуть!
Дружина цього руськомірця у тому самому тріумвіраті Тихановської.
Неужели он не понимает , что его призывы к ху.. лу , очень печально закончаться для Беларуси?
особисто мені нецікаво,що він там сказав..до кого звернувася..До путіна,Папи Римського,чи Гебрейесуса...
З іншої точки зору цей під*р із Білорусі похвалив Лукашенка. В усякому разі так звучать його слова про Луку.
В общем, "Путин - введи войска"! Помоги провести "честные" выборы!
Анекдот. Правда такой, и которого получается война.
Офигенная у Беларуси оппозиция. А главное достоинства сколько... Я бы, наверное, даже бюллетень с его фамилией в руках держать побрезговал.
Ніколи не думав, що єдиним нормальним для України кандидатом в президенти Білорусі буде диктатор Лукашенко...
Увесь шабаш цей ніби то демократичний шабаш влаштований Кремлем. Усі ці псевдо-демократи, кремлівські консерви... Якби Зеля був політиком, він би підтримав зараз Бацька.
2. очередной мышебрат на территории Украины. а, шо если передать его батьке в обмен на "вагнеровцев"?
А що? Білорусь у рос. інформаційному полі
Демократія? На паРаші?
Зрозуміло. Цепкало - відвертий ************.
А з такою "допомогою" від ботоксного діда-обнулянта білоруси ще довго сидітимуть у совковій дупі.
Суботників ,
гейпобєд-парадов.
Белрусь --- то картопляний рай.
Там до х@їща колорадов.
Крым наш!
Донбасс наш!
Беларусь наша!
Весь - весь Мир наш!
В подчинении Золото-ордынского Московского -улуса!
или дума уже одобрила?