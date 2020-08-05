Незарегистрированный кандидат Цепкало попросил Путина помочь со свободными выборами президента Беларуси: Наши народы одинаково понимают идеи демократии

Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проведение свободных выборов в республике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад".

"Власти в Беларуси всячески препятствуют проведению свободных и честных выборов и оказывают беспрецедентное силовое давление на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса. (…) Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику", - говорится в письме.

Политик обратил внимание, что народы двух стран "объединяет общее культурно-историческое наследие и тесные родственные связи, наши граждане одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят выбирать себе власть".

Цепкало также заявил, что на протяжении всего своего правления Лукашенко "в отношениях с главным стратегическим партнером, каковым является для нас Россия, занимался политическими играми, получая максимум выгоды для своего режима и допуская непозволительную в международных отношениях и дипломатической практике риторику".

Цепкало также полагает, что у президента Беларуси "никогда не было желания строить с Россией честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения, которые бы учитывали интересы российского государства".

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"Союзный договор так и остался "на бумаге", только некоторые его положения были исполнены полностью, другие двусторонние международноправовые документы с Россией также реализовывались в той мере, насколько это было выгодно режиму Лукашенко", - говорится в письме.

Цепкало также перечисляет цели оппозиции. Среди них он называет создание полной прозрачности избирательной кампании в Беларуси, препятствование фальсификации результатов выборов. Кроме того, ставится цель способствовать избранию единого кандидата Светланы Тихановской в качестве президента Беларуси, освободить политзаключенных, провести новые "честные и свободные президентские выборы" в срок от 3 до 6 месяцев с момента 9 августа 2020 с участием всех альтернативных кандидатов.

Письмо направлено в администрацию президента РФ.

Ранее Цепкало направил открытое письмо с просьбой поддержать свободные и честные выборы лидерам более 30 других государств, в том числе США, Канады, Великобритании, Германии, Украины.

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