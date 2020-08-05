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Незарегистрированный кандидат Цепкало попросил Путина помочь со свободными выборами президента Беларуси: Наши народы одинаково понимают идеи демократии

Незарегистрированный кандидат Цепкало попросил Путина помочь со свободными выборами президента Беларуси: Наши народы одинаково понимают идеи демократии

Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проведение свободных выборов в республике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад".

"Власти в Беларуси всячески препятствуют проведению свободных и честных выборов и оказывают беспрецедентное силовое давление на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса. (…) Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику", - говорится в письме.

Политик обратил внимание, что народы двух стран "объединяет общее культурно-историческое наследие и тесные родственные связи, наши граждане одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят выбирать себе власть".

Цепкало также заявил, что на протяжении всего своего правления Лукашенко "в отношениях с главным стратегическим партнером, каковым является для нас Россия, занимался политическими играми, получая максимум выгоды для своего режима и допуская непозволительную в международных отношениях и дипломатической практике риторику".

Цепкало также полагает, что у президента Беларуси "никогда не было желания строить с Россией честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения, которые бы учитывали интересы российского государства".

Читайте: В Киев приехал бывший претендент на пост президента Беларуси Цепкало, прятавшийся от Лукашенко в Москве

"Союзный договор так и остался "на бумаге", только некоторые его положения были исполнены полностью, другие двусторонние международноправовые документы с Россией также реализовывались в той мере, насколько это было выгодно режиму Лукашенко", - говорится в письме.

Цепкало также перечисляет цели оппозиции. Среди них он называет создание полной прозрачности избирательной кампании в Беларуси, препятствование фальсификации результатов выборов. Кроме того, ставится цель способствовать избранию единого кандидата Светланы Тихановской в качестве президента Беларуси, освободить политзаключенных, провести новые "честные и свободные президентские выборы" в срок от 3 до 6 месяцев с момента 9 августа 2020 с участием всех альтернативных кандидатов.

Письмо направлено в администрацию президента РФ.

Ранее Цепкало направил открытое письмо с просьбой поддержать свободные и честные выборы лидерам более 30 других государств, в том числе США, Канады, Великобритании, Германии, Украины.

Также читайте: Россия впервые решила не поддерживать Лукашенко на выборах, - экс-претендент на должность президента Беларуси Цепкало

Автор: 

Беларусь (7923) путин владимир (31575) россия (96267) Цепкало Валерий (18)


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Топ комментарии
+75
Что , уже говорит "Путен введи вайська ?"
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05.08.2020 09:47 Ответить
+59
практически прямым текстом
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05.08.2020 09:48 Ответить
+44
О, ещё один пуцына зовёт?Ну, ясно всё с этой консервной.
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05.08.2020 09:47 Ответить
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Не мы, а зелЁнский.
У меня это цепкало летело бы на мокшандию со свистом еще от границы.
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05.08.2020 10:30 Ответить
Ждите Тихановскую в гости.
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05.08.2020 10:38 Ответить
Я не жду, мне не нужна еще одна ватница в Украине.
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05.08.2020 10:42 Ответить
не "ё"-кай.те
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05.08.2020 13:18 Ответить
Хіба що платну камера-люкс у СІЗО
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05.08.2020 10:52 Ответить
Кыш под лавку, литвин
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05.08.2020 22:21 Ответить
Це усе, що потрібно знати про білоруську опозицію
Мутять Рускую вєсну! Уже Х*ла кличуть!
Дружина цього руськомірця у тому самому тріумвіраті Тихановської.
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05.08.2020 10:08 Ответить
При Порошенко такого точно не было.
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05.08.2020 10:08 Ответить
Слов нет от таких аппазиционеров 😃
Неужели он не понимает , что его призывы к ху.. лу , очень печально закончаться для Беларуси?
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05.08.2020 10:17 Ответить
То ж вони цього і хочуть.
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05.08.2020 10:19 Ответить
Цепкало-типовий бульбаш з рабською психологією -"підніжка москви"..
особисто мені нецікаво,що він там сказав..до кого звернувася..До путіна,Папи Римського,чи Гебрейесуса...
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05.08.2020 10:18 Ответить
не удивлюсь ,если окажется ,что зекретин сам ему это писать помогал
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05.08.2020 10:26 Ответить
Таке складається враження, що "білоруські" політики тільки і роблять, що змагаються в любові до Ху*ла.
З іншої точки зору цей під*р із Білорусі похвалив Лукашенка. В усякому разі так звучать його слова про Луку.
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05.08.2020 10:26 Ответить
Я так понял, что если Беларусь отказывается областями входить в состав России, то это уже "антиросийская политика".
В общем, "Путин - введи войска"! Помоги провести "честные" выборы!

Анекдот. Правда такой, и которого получается война.
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05.08.2020 10:29 Ответить
Типичное поведение кандидата-спойлера, делает заявления, гарантированно снижающие рейтинг. Непонятно, зачем его сняли.
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05.08.2020 10:30 Ответить
А домогосподарка Тихановська теж спойлер?
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05.08.2020 10:44 Ответить
Ближе к выборам узнаем. Если ляпнет что-то вида "белОрусского языка не существует, это диялект" или "Россия всегда была нашим старшим братом", то да.
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05.08.2020 16:52 Ответить
Кстати, почитал вашего https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5 Позняка . Так он, именно так и считает.
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06.08.2020 10:41 Ответить
Або помінять його у луки на вагнерівців.
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05.08.2020 10:31 Ответить
Этого мужика, только за такие слова достаточно за решётку отправить на пожизненное без права освобождения. Мразь, гопников приглашает в свой собственный дом.
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05.08.2020 10:31 Ответить
Что же. Констатируем, что Беларусь увязла в узком мире по макушку. Даже, если сметут Луку, то вот такие Цепкалы-Бабарики даже не сделают попытки оторваться от паРаши, а наоброт еще больше будут сдавать страну кремлю. Такое уже наблюдали в Армении. Что Сарксян, что Пашинян обое рябое. Потому пуйло и бровью не повел на армянские протесты
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05.08.2020 10:32 Ответить
Незареєстрований кандидат Цепкало попросив Путіна допомогти з вільними виборами президента Білорусі: Наші народи однаково розуміють ідеї демократії - Цензор.НЕТ 9
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05.08.2020 13:41 Ответить
Він довбоьоп ?
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05.08.2020 10:32 Ответить
Особо "умилило" - у нас общее понятие о демократии)))))))) Ах-ха-ха!!! рашка и демократия- это сильно!!!! В понятии этих уродов демократия- это Гулаг и расстрельные подвалы. Господи , спаси нас от конченных дебилов- любителей руцкого мира!
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05.08.2020 11:27 Ответить
Аmen !
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05.08.2020 11:38 Ответить
Чувак открыто ставит "интересы России" выше интересов Беларуси? Фу. Язык Цепкало уже так глубоко в заднице у *****, что щекочет "Владим Владимычу" нёбо.
Офигенная у Беларуси оппозиция. А главное достоинства сколько... Я бы, наверное, даже бюллетень с его фамилией в руках держать побрезговал.
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05.08.2020 10:33 Ответить
Оце розклад!
Ніколи не думав, що єдиним нормальним для України кандидатом в президенти Білорусі буде диктатор Лукашенко...
Увесь шабаш цей ніби то демократичний шабаш влаштований Кремлем. Усі ці псевдо-демократи, кремлівські консерви... Якби Зеля був політиком, він би підтримав зараз Бацька.
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05.08.2020 10:39 Ответить
А що про це думає США і ЄС ??
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05.08.2020 12:05 Ответить
Всі апазыцыанэры конкурують з Лукою в умінні вилизувати московську дупу.
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05.08.2020 12:40 Ответить
Дурдом "Солнышко"!
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05.08.2020 10:39 Ответить
*****,чем смог(чвк) тем и помог...пока.
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05.08.2020 10:44 Ответить
И какого черта этот тупоголовый тогда приехал в Киев, если лижет *опу нашему врагу, пусть едет к *уйлу
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05.08.2020 10:44 Ответить
Такий сенарій у Кремлі написали Усе робиться за їхнім планом
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05.08.2020 10:46 Ответить
Культурно-історична спадщина, ну да, 13 разів воювали між собою.
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05.08.2020 10:48 Ответить
1. походу, время "Ч" всё ближе и ближе.

2. очередной мышебрат на территории Украины. а, шо если передать его батьке в обмен на "вагнеровцев"?
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05.08.2020 10:54 Ответить
Тут его женка в президенты рвется, так что он вьедет в Минск на белом коне.
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05.08.2020 11:04 Ответить
цікаво, чому опозиційний нардеп від ЄС Олексій Гончаренко на усіх ефірах так ратує за зміну влади у Білорусі? Чому так топить за усіх цих фсбешних апазіціанєрав? Щось тут нечисто.
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05.08.2020 10:54 Ответить
А это чучело ещё в Киеве? Если-да,то гнать тряпкой сс...ной.
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05.08.2020 10:57 Ответить
Ясно понятно. Кацапский дух. Ох и оппозиция в Беларуси. Плюнуть некуда.
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05.08.2020 10:57 Ответить
Звернув увагу на фразу Цепкало: "Наши народы (ред. российский и белорусский) одинаково понимают идеи демократии".
А що? Білорусь у рос. інформаційному полі
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05.08.2020 10:58 Ответить
Іще цікаве спостереження. Білоруські ЗМІ поки замовчують цю новину. Так приватний портал tut.by не видав ні звука. Зато про про те, коли в Україні заручників беруть, то вони дуже оперативні.
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05.08.2020 11:08 Ответить
І на "Хартії" мовчать
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05.08.2020 12:35 Ответить
Хорошие апазыцыанэры в Беларуси. Может и эти Тихоновские такие же? Так лучше уже пусть усатый таракан сидит и дальше в своем кресле.
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05.08.2020 11:13 Ответить
Які ж вони там всі опозиційні, аж гидко. Нехай краще останній диктатор ще покирує.
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05.08.2020 11:18 Ответить
не, ну если "их народы одинаково понимают идеи демократии", то пшло оно нах: запаковать в цеМентовоз и пинками и ссаной тряпкой выкинуть на белоруском кпп, путь бульбофюрер популяцию идиотов сам пропалывает / ДДТ удобряет
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05.08.2020 11:19 Ответить
Напоминает, как янык просил ввести войска в Украину, один и тот же сценарий!
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05.08.2020 11:21 Ответить
не хватает подсуетиться вагнеровцам насчет майданов
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05.08.2020 13:49 Ответить
Наши народы одинаково понимают идеи демократии. ©
Демократія? На паРаші?
Зрозуміло. Цепкало - відвертий ************.
А з такою "допомогою" від ботоксного діда-обнулянта білоруси ще довго сидітимуть у совковій дупі.
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05.08.2020 11:34 Ответить
Оце вам наслідки прямі,
Суботників , гей побєд-парадов.
Белрусь --- то картопляний рай.
Там до х@їща колорадов.
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05.08.2020 11:38 Ответить
"выборы" в Беларуси представляют собой марафон любви к *****. кто глубже заглотит - тот и будет наместником беларуССкого федерального округа.
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05.08.2020 11:55 Ответить
Після таких заяв стає остаточно зрозуміло що путіну потрібен новий ************, вони вже в черзі стоять.
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05.08.2020 12:33 Ответить
Кто бы мог подумать еще лет так пять назад, что единственным оплотом независимой Беларуси будет бацька, особенно на фоне нынешних жопозиционеров)) Хотя он сам и виноват. Выжег в свое время всю реальную оппозицию. Теперь когда ему подсунули кацапских агентов, а точнее не ему а народу, а опереться то уже не на кого. Был бы смысл оставить оппозицию, пусть и слабую и где-то подконтрольную но реальную. Вон как Пуйло с навальным и прочими собчачками. Так нет же, в диктатуру птянуло дурака.
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05.08.2020 13:05 Ответить
Это типо наш Медведчук
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05.08.2020 13:11 Ответить
Ооооо, це якраз те ***** до якого треба звертатись...
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05.08.2020 13:21 Ответить
Щось від нього кацапстаном смердить.
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05.08.2020 13:25 Ответить
Незареєстрований кандидат Цепкало попросив Путіна допомогти з вільними виборами президента Білорусі: Наші народи однаково розуміють ідеї демократії - Цензор.НЕТ 4612
Крым наш!
Донбасс наш!
Беларусь наша!
Весь - весь Мир наш!
В подчинении Золото-ордынского Московского -улуса!
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05.08.2020 13:44 Ответить
кремль расписывается о невмешательстве
или дума уже одобрила?
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05.08.2020 13:47 Ответить
А что эта путинская шавка делает в Украине？Так посмотриш на таких кандидатов,а ведь батька хоть и диктатор,а пуйлу Беларусь отдавать не хочет.И не важно,что причина его амбиции и жэлание как и у пуйла править до конца.
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05.08.2020 14:38 Ответить
ИДИОТ!
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05.08.2020 15:54 Ответить
"Интересы российского государства", если это неизвестно Цепкало, состоят в уничтожении белорусской государственности,впрочем, как и украинской государственности. Так что,по Цыпкало выходит,что именно такие "интересы" России, должна "учитывать" Белорусь?
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05.08.2020 17:06 Ответить
Та писец....
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05.08.2020 17:38 Ответить
Цепкало - ЗРАДНИК. Буде найкраще, якщо ми віддамо його Лукашенкові в обмін на вагнерівців. Відпускати його не можна.
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05.08.2020 19:29 Ответить
Цепкало - человек очень неглупый. Но есть у него один существенный недостаток. Как выпускник МГИМО давал он подписку в КГБ/ФСБ. И работает на них. С этой позиции и рассуждает. Не может иначе.
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05.08.2020 22:25 Ответить
попросил ХЛА - задержать допросить и отправить в Беларусь. Правильно Лука его не зарегистрировал
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05.08.2020 23:38 Ответить
Ваши народы одинаково не понимают идеи демократии
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06.08.2020 10:11 Ответить
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