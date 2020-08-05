По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по предварительной информации среди пострадавших от взрывов в столице Ливана Бейруте украинцев нет.
Об этом глава правительства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А як щодо постраждалих ліванців українського походження?
Значит селитра!)
Но это по ходу никого несмущает.
Но всем выгодней конечно селитра...
Тут вопрос в другом...не поставляла ли Раска Федераска на эти склады игрушки для Хезболы?
Выводы делать рано...
Там куча пропавших без вести...
Жертв будет мама не горюй...
https://twitter.com/OstapYarysh Ostap Yarysh
@OstapYarysh
·https://twitter.com/OstapYarysh/status/1290756340743315456 9 год
Поговорив з українцями в Бейруті. Кажуть, що половина міста просто знищена.
В декого з українців також від вибухової хвилі знесло квартиру, вони залишились без даху над головою.
Про жертв або серйозно поранених серед громадян України поки невідомо.