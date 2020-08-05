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По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет, - Шмыгаль

По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по предварительной информации среди пострадавших от взрывов в столице Ливана Бейруте украинцев нет.

Об этом глава правительства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.

Также читайте: В результате взрыва в Бейруте травмированы 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей, - Al Jazeera

По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет, - Шмыгаль 01

Автор: 

взрыв (6815) Ливан (126) украинцы (3874) Шмыгаль Денис (2727)


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Топ комментарии
+4
Это они хорошо усвоили - при любой непонятной ситуации говорить - "Среди пострадавших украинцев нет". Но когда убивают лучших людей Украины на Донбассе, эти гниды, слуги урода, молчат в тряпочку
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05.08.2020 09:53 Ответить
+4
Тільки що звонили нам з Лівану і виявилося, що підірвалося конфісковане грузинське судно із зброєю, яке простояло шість років!
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05.08.2020 10:14 Ответить
+2
По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет, - Шмыгаль
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А як щодо постраждалих ліванців українського походження?
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05.08.2020 09:50 Ответить
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По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет, - Шмыгаль
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А як щодо постраждалих ліванців українського походження?
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05.08.2020 09:50 Ответить
більш того... ще багато невстановлених та зниклих безвісти... а також моряки з умовно українських суден, та виправдовує хіба що - за попередньою інформацією...
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05.08.2020 09:58 Ответить
Там є колишні українці, які прийняли ліванське громадянство. І дійсно, що при такій катастрофі подібні рапорти є недоречними.
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05.08.2020 10:01 Ответить
і ще...там постраждали миротворці міссії ООН і іх родини, а українскі миротворці там присутні?
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05.08.2020 10:06 Ответить
Тільки що звонили нам з Лівану і виявилося, що підірвалося конфісковане грузинське судно із зброєю, яке простояло шість років!
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05.08.2020 10:14 Ответить
оце вже ближче до істини (чим селітра чи фейєрверки)
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05.08.2020 10:19 Ответить
Сказано же селитра!
Значит селитра!)
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05.08.2020 10:20 Ответить
За 6 лет Хезбола давно бы выпотрошили это судно в ноль)
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05.08.2020 10:21 Ответить
Не факт, що вкрали зброю, а потім підірвали!
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05.08.2020 10:34 Ответить
всего лишь около 2500 т аммиачной селитры..
По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5200
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05.08.2020 09:51 Ответить
На видосах видно как в Диму рвется БК....
Но это по ходу никого несмущает.
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05.08.2020 09:53 Ответить
Плюс Трамп заявил об атаке...
Но всем выгодней конечно селитра...
Тут вопрос в другом...не поставляла ли Раска Федераска на эти склады игрушки для Хезболы?
Выводы делать рано...
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05.08.2020 10:15 Ответить
Ждём возмущений от МИД из за поребрики...
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05.08.2020 10:16 Ответить
Как от так быстро определил?
Там куча пропавших без вести...
Жертв будет мама не горюй...
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05.08.2020 09:52 Ответить
Это они хорошо усвоили - при любой непонятной ситуации говорить - "Среди пострадавших украинцев нет". Но когда убивают лучших людей Украины на Донбассе, эти гниды, слуги урода, молчат в тряпочку
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05.08.2020 09:53 Ответить
Пишет журналист Голоса Америки.

https://twitter.com/OstapYarysh Ostap Yarysh
@OstapYarysh
·https://twitter.com/OstapYarysh/status/1290756340743315456 9 год

Поговорив з українцями в Бейруті. Кажуть, що половина міста просто знищена.

В декого з українців також від вибухової хвилі знесло квартиру, вони залишились без даху над головою.
Про жертв або серйозно поранених серед громадян України поки невідомо.
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05.08.2020 09:58 Ответить
Бо зеленський там ще не бував.
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05.08.2020 09:58 Ответить
а свнсбк?
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05.08.2020 10:02 Ответить
 
 