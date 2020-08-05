По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по предварительной информации среди пострадавших от взрывов в столице Ливана Бейруте украинцев нет.

Об этом глава правительства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.

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