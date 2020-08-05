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Новости Правосудие
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Более 3 тыс. должностей судей в Украине остаются вакантными, - глава ВСП Овсиенко

Более 3 тыс. должностей судей в Украине остаются вакантными, - глава ВСП Овсиенко

Около трети должностей судей остаются вакантными. В Высшем совете правосудия (ВСП) заявили о риске кадрового голода.

Как информирует Цензор.НЕТ со сылкой на "РБК-Украина", об этом сказал глава ВСП Андрей Овсиенко.

"У нас сложилась ситуация, когда среди 7995 всех штатных судейских должностей более 3 тысяч остаются вакантными", - отметил Овсиенко.

Он добавил, что эта цифра составляет около 32% штатных должностей. Кроме того, еще 30% судей имеют право выйти на пенсию.

"В условиях правовой неопределенности мы рискуем столкнуться с кризисом кадрового голода", - сказал глава ВСП.

Читайте: В прошлом году ВСП наказал 66 судей за дисциплинарные нарушения

Автор: 

кадры (615) судья (2651) юстиция (758) Овсиенко Андрей (7) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+4
Дорого. Столько платить за назначение рискованно. 50 в городе
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05.08.2020 10:40 Ответить
+4
Для внуков уже места держат.
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05.08.2020 10:50 Ответить
+3
Для чого їх стільки? Я такий старий,що пам"ятаю один-два судді на район.І суддя їздив на службу звичайним автобусом.Про катеджі та шикарні авто навіть мови не могло бути.
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05.08.2020 10:44 Ответить
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Странно, а Саакашвили говорит что судей слишком много и нужно уволить больше половины.))
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05.08.2020 10:39 Ответить
Суддями призначають тільки членів мафії або за гроші. Якщо ти не входиш в ту чи іншу мафіозну суддівську групу і не є контрольованим зі сторони лідерів суддівських ОПГ - тебе не призначать, як би ти добре не здавав екзамени, в тебе буде непрохідний бал! Або ти несеш гроші і тебе призначають в якийсь далекий райцентр там де нічого не вирішується!
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05.08.2020 12:17 Ответить
це правда. Високий бал на іспитах на конкурсах до судів моментально вмикає протидію, починають обливати брудом через громадські ради доброчесності, не розбираючись, нацьковують бігусів і тп. Потім починаються маніпуляції з психологічними тестами - і до побачення.
Да...ще... відповідальності за витік відповідей на питання тестів немає.
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05.08.2020 14:40 Ответить
Високий бал на іспитах не отримують навіть найкращі претенденти, якщо суддівська мафія не погодила цього кандидата в якості судді або не взяла за нього гроші. Досить вже писати куйню!
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05.08.2020 14:58 Ответить
Натомість високи бали отримують претендети які абсолютно не підготовлені, але занесли гроші, або є "погодженими" контрольованими людьми від певних суддівських груп! А давайте перевіримо результати тестів незалежними від судової гілки влади експертами і побачимо хто які оцінки отримував!
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05.08.2020 14:59 Ответить
я отримав високий бал тому, що по пам'яті писав англійською цитати з рішень Європейського суду з прав людини. Навіть заангажована ВККС не змогла поставити низький бал, але потім підключили бігусів, почали терти психологічні тести та й затерли.
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05.08.2020 16:07 Ответить
Так Ваш випадок тільки підтверджує мої слова - розумний не пройде, бо не є членом мафії, або не заплатив гроші!
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05.08.2020 16:15 Ответить
я би не писав, якби на конкурсі до Верховного суду не набрав високий бал на кваліфікації та не ввійшов першу десятку по кваліфікації.
Тут же! - підбігла шайка бігусів і почала обливати брудом.
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05.08.2020 16:05 Ответить
А скільки в судді проходять абсолютно нефахових юристів, яким натягують бали просто фальсифікуючи конкурс!
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05.08.2020 16:16 Ответить
що можна сказати....заради справедливості Верховний суд, дає часом глибокий аналіз по справам та напрацьовує позиції, особливо палата, але де-факто, ВС так і не змінив совєтські підходи, лише розширив та поглибив їх.
В судах першої та апеляційної інстанції судді стали більше захищати права громадян, але дійсно часто некваліфіковані, бо тягнуть справу на багато засідань, коли там все ясно зразу і можна вирішити швидко. То незрозуміла така поведінка - або низька кваліфікація або дійсно чекають щось... або спеціально дискредитують державу. Потрібні дослідження, що там відбувається.
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05.08.2020 16:26 Ответить
а перспективи вкрай також невеселі.
Саакашвілі, якому Президент доручив розробити концепцію реформування несе набір слів, зменшити кількість судів, англійське право і тп. Це показує, що Саакашвілі та його 40 юристів взагалі не розбираються в ситуації. Отже, ми знову втрачаємо час і втратимо його.
Єдине, що правильно - це відмінити господарські суди, а зробити єдиний суд по палатам.
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05.08.2020 16:54 Ответить
Уволить нужно всех, эта судейская банда давно себя дискредитировала, нужно вводить суд присяжных.
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05.08.2020 15:44 Ответить
Дорого. Столько платить за назначение рискованно. 50 в городе
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05.08.2020 10:40 Ответить
Так це ж в середньому 150 млн кимось недоотримано, і можна ще ж стільки за пенсіонерські. От і жаліються.
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05.08.2020 10:55 Ответить
"В условиях правовой неопределенности мы рискуем столкнуться с кризисом кадрового голода", - сказал глава ВСП. Источник: https://censor.net/n3211990
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Не всі хочуть із зебілами жити і по зебільї вити.
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05.08.2020 10:42 Ответить
Для чого їх стільки? Я такий старий,що пам"ятаю один-два судді на район.І суддя їздив на службу звичайним автобусом.Про катеджі та шикарні авто навіть мови не могло бути.
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05.08.2020 10:44 Ответить
так, бо справу розглядали п'ятнадцять хвилин, і часто без учасників
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05.08.2020 11:26 Ответить
Для внуков уже места держат.
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05.08.2020 10:50 Ответить
Я готов занять должность...
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05.08.2020 10:55 Ответить
По какому тарифу? ...
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05.08.2020 10:57 Ответить
Индивидуальный подход к каждому делу...
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05.08.2020 11:06 Ответить
Ціуаво,а в Київі,Львові,Одесі,Харкові є вакантні місця? А може в окружному чи господарському суді вони є? Чи тільки в райцентрах забутих залишились?
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05.08.2020 10:57 Ответить
вакації є практично у всіх судах, в тому числі у Печерському
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05.08.2020 11:27 Ответить
Так в чому тоді проблема? Кожен рік Київ,Одеса та Харків випускає сотні юристів.
Черга з молоді стояти буде,але хрін проб'ешся.
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05.08.2020 19:01 Ответить
Стрьомно зараз вкладати накрадене в посаду "судді".
Занесе претендент до ВРП чемодан зелені, а тут - бац і реформа, і - адью.
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05.08.2020 12:02 Ответить
І слава Богу! Менше корупції і протиправних рішень!
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05.08.2020 13:15 Ответить
так рішення все одно виносяться просто через пів-року, а то і більше.
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05.08.2020 14:41 Ответить
Автоматом? Як на мене, суди повинні бути роботизовані, електрика з ПК дешевше обійдеться. Більшість рішень - чисто аУтоматичні!
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05.08.2020 14:44 Ответить
Это значит что кормушек организовали слишком много. А цены сбрасывать не хотят.
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05.08.2020 13:41 Ответить
Видимо остались честные люди в Украине, раз в нынешних "судах" такой недобор.
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05.08.2020 15:45 Ответить
 
 