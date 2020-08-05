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Более 3 тыс. должностей судей в Украине остаются вакантными, - глава ВСП Овсиенко
Около трети должностей судей остаются вакантными. В Высшем совете правосудия (ВСП) заявили о риске кадрового голода.
Как информирует Цензор.НЕТ со сылкой на "РБК-Украина", об этом сказал глава ВСП Андрей Овсиенко.
"У нас сложилась ситуация, когда среди 7995 всех штатных судейских должностей более 3 тысяч остаются вакантными", - отметил Овсиенко.
Он добавил, что эта цифра составляет около 32% штатных должностей. Кроме того, еще 30% судей имеют право выйти на пенсию.
"В условиях правовой неопределенности мы рискуем столкнуться с кризисом кадрового голода", - сказал глава ВСП.
Топ комментарии
+4 Максим Марченко #327743
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+4 Евгений Парамонов #425286
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+3 Igor Zhadan
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Да...ще... відповідальності за витік відповідей на питання тестів немає.
Тут же! - підбігла шайка бігусів і почала обливати брудом.
В судах першої та апеляційної інстанції судді стали більше захищати права громадян, але дійсно часто некваліфіковані, бо тягнуть справу на багато засідань, коли там все ясно зразу і можна вирішити швидко. То незрозуміла така поведінка - або низька кваліфікація або дійсно чекають щось... або спеціально дискредитують державу. Потрібні дослідження, що там відбувається.
Саакашвілі, якому Президент доручив розробити концепцію реформування несе набір слів, зменшити кількість судів, англійське право і тп. Це показує, що Саакашвілі та його 40 юристів взагалі не розбираються в ситуації. Отже, ми знову втрачаємо час і втратимо його.
Єдине, що правильно - це відмінити господарські суди, а зробити єдиний суд по палатам.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Не всі хочуть із зебілами жити і по зебільї вити.
Черга з молоді стояти буде,але хрін проб'ешся.
Занесе претендент до ВРП чемодан зелені, а тут - бац і реформа, і - адью.