Более 3 тыс. должностей судей в Украине остаются вакантными, - глава ВСП Овсиенко

Около трети должностей судей остаются вакантными. В Высшем совете правосудия (ВСП) заявили о риске кадрового голода.

Как информирует Цензор.НЕТ со сылкой на "РБК-Украина", об этом сказал глава ВСП Андрей Овсиенко.

"У нас сложилась ситуация, когда среди 7995 всех штатных судейских должностей более 3 тысяч остаются вакантными", - отметил Овсиенко.

Он добавил, что эта цифра составляет около 32% штатных должностей. Кроме того, еще 30% судей имеют право выйти на пенсию.

"В условиях правовой неопределенности мы рискуем столкнуться с кризисом кадрового голода", - сказал глава ВСП.

Читайте: В прошлом году ВСП наказал 66 судей за дисциплинарные нарушения