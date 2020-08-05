Взрыв в Ливане: более 100 погибших, Бейрут объявлен зоной бедствия, в городе введен режим ЧП
Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввели режим чрезвычайного положения после двух мощных взрывов в порту столицы во вторник.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает ABC News.
Заседание совета проходило под председательством президента Ливана Мишеля Ауна. Как отмечается, режим чрезвычайного положения в стране будет действовать в течение двух недель.
Также Мишель Аун объявил трехдневный траур по погибшим. Кроме того, по его словам, правительство выделит более $ 65 млн экстренных средств на помощь и ликвидацию последствий после взрывов, пишет The Telegraph.
По словам руководителя ливанского Красного Креста, число погибших в результате мощных взрывов в Бейруте превысило 100.
На данный момент Красный Крест Ливана помогает вывозить жертв и пострадавших с места инцидента, поскольку больницы города переполнены.
Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.
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-Предварительной причиной взрыва власти назвали сварочные работы на складе, где уже шесть лет хранилось 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошел пожар с последующим взрывом.
-Селитру конфисковали с судна Rhosus в сентябре 2014 года, оно перевозило груз из Батуми в Мозамбик. Конфискованный груз хранился на складе на 12-м причале порта Бейрута, его должны были утилизировать.
!!! Владельцем судна был предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно». Юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, которое ходило под молдавским флагом.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/08/2020/5f299ec49a79476520783341?from=from_main_2
у них получилось...
А взагалі робити склади з тисячами тон таких речовин в центрі густонаселенного міста... Зразу перевезти кудись подалі, а не тримати 7 років серед мільйонів, ніяк не получилось раніше?
От искры или удара не взрывается,для детонации нужен детонатор!!!
Амонал становится более мощным если его спрессовать и закладывать его надо для более мощного взрыва В или ПОД какой-нибудь здание.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
Сама молекула нитрата аммония содержит как аммиак (окисляемое вещество) так и нитрогруппу, которая при нагревании выделяет сверхактивный кислород. Просто условия его взрыва довольно тяжелые. Просто так аммиачная селитра не взрывается. В отличие от, к примеру, тринитротолуола, или ещё круче - тринитроглицерина.
Хотя... какая разница, кацапы и не такое проглотят, и попросят, чтобы в следующий раз взрывали скрепным гексогеном....
Всім якби бабки, а утилізація, то витрати!
Сопоставимо со взрывом атомной бомбы!