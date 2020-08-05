Взрыв в Ливане: более 100 погибших, Бейрут объявлен зоной бедствия, в городе введен режим ЧП

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввели режим чрезвычайного положения после двух мощных взрывов в порту столицы во вторник.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает ABC News.

Заседание совета проходило под председательством президента Ливана Мишеля Ауна. Как отмечается, режим чрезвычайного положения в стране будет действовать в течение двух недель.

Также Мишель Аун объявил трехдневный траур по погибшим. Кроме того, по его словам, правительство выделит более $ 65 млн экстренных средств на помощь и ликвидацию последствий после взрывов, пишет The Telegraph.

По словам руководителя ливанского Красного Креста, число погибших в результате мощных взрывов в Бейруте превысило 100.

На данный момент Красный Крест Ливана помогает вывозить жертв и пострадавших с места инцидента, поскольку больницы города переполнены.

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Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.