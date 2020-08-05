За сутки в ВСУ 31 новый случай COVID-19, всего болеют 250 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 5 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 250 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из числа заболевших за прошедшие сутки в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 5 военнослужащих, Хмельницкая инфекционная больница - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 25 человек (Киевская область - 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ривненская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Львовская область - 11 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий, Полтавская область - 1 военнослужащий, Сумская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 642 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 577 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 259 человек.

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