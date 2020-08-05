РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5254 посетителя онлайн
Новости
12 540 174

Тихановская о возможном Майдане в Беларуси: Лукашенко может хватить ума, чтобы вывести танки, но никто из нас не хочет крови

Тихановская о возможном Майдане в Беларуси: Лукашенко может хватить ума, чтобы вывести танки, но никто из нас не хочет крови

Власти Беларуси все время пугают народ революцией и Майданом, однако никто из выходящих на митинги не хочет никакого Майдана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тихановская сообщила в интервью изданию "Белсат".

"Я ожидала, что на митинги будет приходить много людей. Я понимаю, что у нас в стране высокие запросы на перемены. На эти митинги приходят не только сторонники Сергея Тихановского, но и Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Сейчас народ очень объединен. Люди хотят перемен и выходят, чтобы это показать", - сказала она.

По словам Тихановской, люди не хотят, чтобы их хватали на улице, когда стоят в очереди и "точно не хотят, когда они критикуют власть, чтобы их забрали на 15 суток или дали денежный штраф. Они точно не хотят, чтобы им на работе закрывали рты и обращались как с рабами. Хамство процветает со стороны начальников, людей ни во что не ставят".

"Люди хотят быть людьми, а не народцем, как выражается наша власть", - отметила она.

Также Тихановская отметила, что в Беларуси уже были попытки провести мирные акции и в 2010 году, и в 96-м, но их подавляли.

"В этом году ситуация поменялась. Во-первых, стало очень много информации, она быстро распространяется. Такого ни в 2010-м, ни раньше не было. В 2010 году очень жестоко подавили протесты. Сейчас о площади говорить не стоит. У нас есть цивилизованные методы решения вопросов. Мы хотим все делать законно.

Никто не хочет крови, никто не хочет, чтобы страдали люди. Нам последнее время демонстрируют и танки, и войска, но это никому не надо. Я не хочу, чтобы люди таким образом пострадали. Для того чтобы этого не случилось, достаточно провести честные выборы. Разве мы много просим?" - сказала кандидат в президенты Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская рассказала об угрозах с украинского номера

Тихановская отметила, что при том, что власти все время пугают народ революцией и "майданом", никто не хочет никакого "майдана".

"Кто говорит о "майдане"? Только с экранов телевизоров. Никто не хочет никакого "майдана". Это он пугает бабушек, дедушек, людей, которые смотрят телевизор, что мы "майданутые". Никто из нас ни разу не сказал слово "майдан".

Мы видим, что люди вышли поддержать незарегистрированных кандидатов. Люди вышли просто стоять, и такое обращение с ними со стороны ОМОНа – преступление. Люди понимают, что выходить на площади равносильно смерти. Президенту может хватить ума, чтобы вывести против наших людей танки. Это никому не надо.

Есть же другие законные способы борьбы. У нас могут быть забастовки, потому что мы защищаем свое право выбирать. Это прописано в Конституции, которая, к сожалению, не работает. Никто не хочет подставляться под пули. А власть этот приказ, думаю, запросто отдаст", - сообщила кандидат в президенты Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь пережила как минимум шесть попыток "цветных революций" в стране, - госсекретарь Совбеза Равков

Ранее лидер объединенной оппозиции и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообещала, что после вступления в должность президента она примет меры для сохранения стабильности и создания условий для проведения честных выборов: назначит новых членов ЦИК, объявит о переходном периоде, запустит процесс проведения референдума о возвращении к изначальной редакции Конституции 1994 года.

30 июля в центре Минска состоялся предвыборный митинг-концерт оппозиции, собрав рекордное количество белорусов. По оценкам правозащитников из центра "Весна", на мероприятии в поддержку Тихановской собралось 63 тысячи человек.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.

Беларусь (7923) выборы (24760) Лукашенко Александр (3618) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Эта кремлевская консерва больше всего боится слова "майдан".
показать весь комментарий
05.08.2020 11:51 Ответить
+17
Тихановская, БАБА-рико, и им подобные - ответьте внятно - ЧЕЙ КРЫМ???!!! не знаете - тогда идите на куй!!! В сортах промокшанского говна не разбираемся!!!
показать весь комментарий
05.08.2020 11:49 Ответить
+15
"... однако никто из выходящих на митинги не хочет никакого Майдана."

Источник: https://censor.net/n3212006

А чего они хотят, матреха?
показать весь комментарий
05.08.2020 11:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А мы дурныя не ведаем чаго хоча пупкiн, i што лукадрышчэнка засталося адну дарожную карту падпiсаць, каб Беларусь знiкла мапы Свету.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:14 Ответить
Они хотят цивилизованных выборов.
И это - нормально.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:53 Ответить
А потом?, таежный союз?
показать весь комментарий
05.08.2020 11:54 Ответить
Это их личное дело и их выбор.
Не лезь в чужой дом со своими советами.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:55 Ответить
Я на украинском сайте и никуда не лезу, не путай берега.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:56 Ответить
у него работа такая.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:57 Ответить
И советов пока НЕ БЫЛО.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:57 Ответить
А разве мы уже не в нем?
показать весь комментарий
05.08.2020 12:17 Ответить
Белорусы, в своем большинстве, хотят и готовы к отдалению от россии и таких отношений с ней как у стран Балтии, например?
показать весь комментарий
05.08.2020 12:21 Ответить
Не выйдет как у прибалтов, да и у вас тоже.
показать весь комментарий
05.08.2020 12:39 Ответить
Мы седьмой год сопротивляемся. Беларусы захотят, смогут?
показать весь комментарий
05.08.2020 12:46 Ответить
Хоть капельку приблизились к своей мечте. Нет, ни на миллиметр. И война тут не главная причина.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:00 Ответить
Ложь. Мы уже получили безвиз, выполнив много-много условий и проведя ряд реформ.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:08 Ответить
Сначала просто засидевшегося таракана скинем. А там уже разберемся ху из ху.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:03 Ответить
Армяне скинули. Теперь гибнут, воюют с Азербайджаном, создав горячую зону в угоду Кремлю для его конкурента по поставкам нефти.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:10 Ответить
Русни она хочет. "Путин введи" она хочет.
показать весь комментарий
05.08.2020 12:06 Ответить
А разве сейчас не так?
показать весь комментарий
05.08.2020 12:18 Ответить
Лукашенко пока самостоятельный игрок. Он проигрывает, но еще не проиграл. Хочешь демократии, будь сейчас за лукашенко. Т.к. сейчас выбор между лукашенко и путиным, а в перспективе убрать лукашенко много проще, чем путина.
показать весь комментарий
05.08.2020 12:29 Ответить
Таракан который собирается 31год рулить - демократ?
Это фиаско, братан
показать весь комментарий
05.08.2020 13:04 Ответить
Палишься, тролль. Никто не говорил, что лука демократ. Лука жадный диктатор, не соглашается отдать "свою" страну русне. Поэтому путин решил его скинуть. Решил форсировать процесс. Прислал под Минск спецназовцев, а на цензор - тебя. Ты фашистская мразь.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:58 Ответить
Им нереально объяснять как зебилам перед выборами...
показать весь комментарий
05.08.2020 21:57 Ответить
Украинский - майдан.
Белорусский - плошча.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:51 Ответить
По одэрбэйджански(главный каршвар Индии Кавказской-ДжамбуДвипа,скрыли от вас сталиняно-микояны-мудаки, а вот Гитлер знал) ТОЖЕ МЕЙДАН!
показать весь комментарий
05.08.2020 12:02 Ответить
Эта кремлевская консерва больше всего боится слова "майдан".
показать весь комментарий
05.08.2020 11:51 Ответить
Майдан - это протест. в Беларуси никто не хочет протеста? Бабе-да надо лечиться.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:52 Ответить
Кому?
показать весь комментарий
05.08.2020 11:54 Ответить
тебе в Лахте не понять. не парься.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:58 Ответить
Подозреваю, что хотите. И Майдан на это и будут полностью организован свинособаками для аннексии Беларуси
показать весь комментарий
05.08.2020 11:53 Ответить
А потом ЧВК Вагнер откроет огонь одновременно по протестующим и по милиции.И всё.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:58 Ответить
Вот именно. Подозреваю, так было и нашем Майдане, когда сюда завезли свинособак и одели в форму наших мусоров
показать весь комментарий
05.08.2020 12:04 Ответить
В нашем Майдане,было очень много непонятных вещей и решений.
1)Зачем было за несколько дней до подписание соглашение с ЕС так демонстративно и не дипломатично заявить что мы приостанавливаем переговоры?
2)Зачем было избивать студентов,которые и так расходились по домам,и кто это снимал?
3)Ситуация с расстрелами...Янукович был трусом а ведь приказ на такое мог отдать только он и больше никто...
Слишком много,глупых стечений обстоятельств.
показать весь комментарий
05.08.2020 12:19 Ответить
Очень интересно выглядит ситуация с якобы либеральными российскими блогерами...сколько внимания они уделают теме Белоруссии,так возмущаются ограничением свободы слова,вечно вставляют то что у них в РФ не настолько с этим всё плохо,плюс реакция официального Кремля,который хоть и не открыто,но косвенно на стороне оппозиции,что не свойственно для них,также история с наёмниками Вагнера.
Я думаю,что для Украины,лучше чтобы у власти остался хитрый Лукашенко.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:57 Ответить
И получить российскую военную базу, где-нибудь около Гомеля?
показать весь комментарий
05.08.2020 12:13 Ответить
С кем будет проще договорится,волкам с Кремля,о военной базе,с Лукашенко или домохозяйкой и женой какого-то блогера?
показать весь комментарий
05.08.2020 12:23 Ответить
за все надо платить, новая жизнь даром не дается
показать весь комментарий
05.08.2020 11:59 Ответить
ей бы в постели кувыркаться, семьей заниматься, а она все на звездюлину нарывается...
показать весь комментарий
05.08.2020 11:59 Ответить
Який Майдан? Усі ці Цепкало, Тихановська, Колесникова - вата. То вони Рускую вєсну хочуть замутити.
А проти Руской вєсни танки саме то.
показать весь комментарий
05.08.2020 12:00 Ответить
Какое нах "срусцкая весна"? Вы хоть один триколор на улицах видели? Не далее как пол года назад люди выходили на митинги против интеграции и были брошены на сутки, эти же люди сейчас выходят против лу. Был и митинг за интеграцию, разрешенный ЛУКАШЕНКО, на который пришло три придурка.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:23 Ответить
Маскируются БЧБ -флагами. А состав триумвирата ватный на 100%
показать весь комментарий
06.08.2020 10:30 Ответить
Во, просмотрел https://youtu.be/uHQuE704qfM?t=150 пропаганду от триумвирата. Цирк, Тихановская не знает чего отвечать ("ЕЙ НЕ РАССКАЗАЛИ!") по политике, а более "мудрая" вата объясняет, что мол подашь в отставку через пол-года, власть перейдет к газпромовскому премьер-министру Бабарико
Это капец какой-то
показать весь комментарий
06.08.2020 11:08 Ответить
при косом раскладе для бацьки, он может пойти и китайским путём, выведя танки на минскую тяньаньмень. по другому скелет социализма сегодня в шкафу не сохранить. ***** и его последыши все такие.
показать весь комментарий
05.08.2020 12:01 Ответить
Бацька выбрал беспроигрышный вариант. Люди не выходят на протест после объявления результатов (110-120% за бацьку) - прекрасно. Люди выходят на протест после объявления результатов - тоже приемлемо, ибо на крайний случай можно даже пустить во власть такую "оппозицию".
показать весь комментарий
05.08.2020 12:02 Ответить
А вам не кажется странным, что один из главных оппозиционеров просит путлера помочь в проведение честных выборов? путлера Карл...
показать весь комментарий
05.08.2020 12:07 Ответить
Так я ж об этом. ИМХО, что Тихановская, что Цепкало (прошу прощения, если ошибся в написании фамилий) - карманная оппозиция. Невозможно сравнивать с Украиной 2004 г.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:06 Ответить
Взагалі, у таких випадках усе іде по сценарію. Крок за кроком, заява за заявою. Усі ці заяви Тихановскої, Цепкало - ланцюг, створенний рос. політтехнолагами.
Схоже на те, що Бацьку обклали кремлівці
показать весь комментарий
05.08.2020 12:05 Ответить
Я извиняюсь, у вас там у всех чердаки протекли? Тихоновская вообще не собиралась участвовать, она зарегистрировалась, когда Тихоновского кинули на сутки, позже его задержали и кинули в СИЗО по надуманным обвинениям. В свою очередь Тихановский вместе со Статекивечем, отсидевшем 8 лет за борьбу против лукадрыщенко, собирались использовать предвыборную компанию для того, чтобы официально, не боясь задержаний, доносить до людей правду. Сама Тихоновская отмечает, что президентом быть не собирается и если вдруг это случится, то проведет повторные ЧЕСТНЫЕ выборы, а также референдум по возврату Конституции 1994 года.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:39 Ответить
То, что говорит Тихановская (а это она чаще всего делает с листика) особой веры нет. И, вообще, выборы проводятся не по Указу Президента и не он их проводит.
Вы выбираете кота в московском мешке. Из выбора между плохим и очень плохим вы выбираете очень плохой вариант.
Статкевич, конечно авторитет, но и он может ошибаться. А Поздняк?
У меня складывается впечатление, что "оппозиия" соревнуется с Лукашенко в любви к Путину и Кремлю. Вчерашнее обращение Цепкало к Путину тому подтверждение. Любопытно, что в РБ это обращение замалчивали. Вчера ни звука не было ни на вашем тут.бае, ни на нашей ніве. Пошел уже такой антилукашенковский заговор в СМИ
показать весь комментарий
06.08.2020 10:25 Ответить
Ото батька докерувався, що люди незадоволені. Хіба будуть люди бунтувати, якщо їх все влаштовує? Ні, не будуть. Бажаю лише не наступати на граблі України, і не вирощувати нових олігархів, бо вся ця боротьба лише через гроші, ось так.
показать весь комментарий
05.08.2020 12:07 Ответить
Будуть бунтувати, якщо задоволеним кожен день говорити, що все погано.
показать весь комментарий
05.08.2020 12:09 Ответить
на мой взгляд Лукашенко выбрал меньшее зло, он понимает, что если пустить все на самотек, то "братушки" отожмут страну целиком.
показать весь комментарий
05.08.2020 12:17 Ответить
Ьелорусы - ватные-преватные. Пусть варятся в собственном соку. Если эта кренделица не ответила на вопрос "чей крым", слово "майдан" произносит в негативном контексте, то кто им доктор. Ну, нравится им Таракан, ну и пусть живут с ним...
показать весь комментарий
05.08.2020 12:07 Ответить
Як виглядає білоруска цугцванг:
Лука зараз намагається відтягнути час повного поглинання Білорусі (або хоча б вибити для себе які-небудь привілеї).

1.Результати виборів "опозиція" ставить під питання починається дійсно хаос із застосуванням армії, якщо навіть в ньому умовно переможе "опозиція" то отримає слабкого президента при якій армія не захоче підкоритися. На "допомогу" природньо в цей момент прийде олйух. Оточивши України з півночі.

2. В Україні починається політична турбулентність перед виборами (може перерости в протистояння)

3. І тут знову на "допомогу" мчить олйух під прикриттям військових навчань "Кавказ 2020". Тепер Україна виявляється в ще гіршим положенні ніж до анексії Криму та частини Донбасу (оточений Київ, південь і схід країни).
Все це прорахував олйух, отримавши цугцванг і для Білорусі і для України.

Треба було раніше думати братам білорусам про зміну уряду, тепер ще й доведеться не дай Бог пиз#*ть рашистів на два фронти !
показать весь комментарий
05.08.2020 12:27 Ответить
Бедная женщина, она хотела тихой заводи за мужем, а тут такое, судьба распорядилась по своему, она расчитывает только на порядочность таракана, а таракан рассчитывает, что он легко кинет эту тюхтю.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:00 Ответить
Мата Харі з Кремля.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:07 Ответить
зеленский в юбке
показать весь комментарий
05.08.2020 13:32 Ответить
Ага. Она за демократию и свободный протест и братство с Расей, где этот протест винтят?
показать весь комментарий
05.08.2020 13:42 Ответить
обложилі ШОСа опоЗІЦионєрамі ру, акі волка флажкамі
показать весь комментарий
05.08.2020 15:27 Ответить
За цими апазіціанєрамі ах стирчать феесбешні вуха.
показать весь комментарий
05.08.2020 17:12 Ответить
Не хотите Майдана?
Хотите бунтовать на коленях?
Портрет Путина вам в руки!
показать весь комментарий
05.08.2020 18:25 Ответить
******* не хотят все вменяемые люди.
показать весь комментарий
05.08.2020 22:49 Ответить
Тебе, мудило махнарылое, не понять, что такое "достоинство"...
показать весь комментарий
06.08.2020 09:42 Ответить
Достоинство, баран майдаунный, это когда твою страну делят олигархи, а тебе срут в уши про великие достижения.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:48 Ответить
Макс, дорогой, ты страничку вчерашнюю переверни!
"твою страну делят олигархи" это установка на вчера, на сегодня нужно "внешнее управление соросят"!
показать весь комментарий
06.08.2020 13:04 Ответить
Ты тут на сайте живешь что ли?
Все верно - сперва олигархи и просто подонки захватили власть, а потом государство стало ваалом МВФ и выполняет все их прихоти, даже абсолютно невменяемые. Це перемога майдауну и единственное достижение. Поздравляю, кастрюля!
показать весь комментарий
06.08.2020 13:08 Ответить
Макс, ну ты наверно большой любитель истории?
Сохранил методичку 2004 года про "кастрюлеголовых скакунов" ?
Дружыще махнарылое, это давно не актуально!
Так что отнеси в стирку свои распятые трусики и порадуй общественность чем-нибудь новеньким!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:01 Ответить
Пока таких майдаунят как ты не извелось и вы кудахтаете на каждом углу - актуально, еще как актуально. А то, что у тебя, кастрюлеговолого, припекает это твои проблемы.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:03 Ответить
Какой-то ты, Максютка, недоделанный...
Ни ме-е, ни бе-е, ни ку-еа-ре-ку....
Ни денег не получишь, ибо не тебе решать, что актуально, ни любителем истории не являешься, ибо если бы ты знал анамнез термина "кастрюлеголовый" - ты бы знал, что это почётное звание...
показать весь комментарий
07.08.2020 08:13 Ответить
Что ж у тебя пердак так подгорел, амфашик, если звание почетное?
показать весь комментарий
07.08.2020 12:49 Ответить
Фу, Макс, что это за вонь из подворотни - "пердак подгорел"?
Это ты своим корешам базарь, а я твоего быдлосленга не понимаю. Изволь выражаться языком человеческим.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:09 Ответить
Все ты понимаешь, целочку из себя не строй. Вон какие словечки сверху использовало, а тут внезапно из себя рыцаря корчишь. Не, это так не работает, дурочка.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:19 Ответить
Кста, ты по ходу тут реально живешь. Неужель настолько хворое и жалкое, что 24/7 на бутуснявом сортире время проводишь?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:21 Ответить
Можешь только по фене ботать? Прощай, дружище!
показать весь комментарий
07.08.2020 15:47 Ответить
Давай-давай, шуруй, недоделанное.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:36 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2020 18:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 