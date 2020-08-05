Тихановская о возможном Майдане в Беларуси: Лукашенко может хватить ума, чтобы вывести танки, но никто из нас не хочет крови

Власти Беларуси все время пугают народ революцией и Майданом, однако никто из выходящих на митинги не хочет никакого Майдана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тихановская сообщила в интервью изданию "Белсат".

"Я ожидала, что на митинги будет приходить много людей. Я понимаю, что у нас в стране высокие запросы на перемены. На эти митинги приходят не только сторонники Сергея Тихановского, но и Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Сейчас народ очень объединен. Люди хотят перемен и выходят, чтобы это показать", - сказала она.

По словам Тихановской, люди не хотят, чтобы их хватали на улице, когда стоят в очереди и "точно не хотят, когда они критикуют власть, чтобы их забрали на 15 суток или дали денежный штраф. Они точно не хотят, чтобы им на работе закрывали рты и обращались как с рабами. Хамство процветает со стороны начальников, людей ни во что не ставят".

"Люди хотят быть людьми, а не народцем, как выражается наша власть", - отметила она.

Также Тихановская отметила, что в Беларуси уже были попытки провести мирные акции и в 2010 году, и в 96-м, но их подавляли.

"В этом году ситуация поменялась. Во-первых, стало очень много информации, она быстро распространяется. Такого ни в 2010-м, ни раньше не было. В 2010 году очень жестоко подавили протесты. Сейчас о площади говорить не стоит. У нас есть цивилизованные методы решения вопросов. Мы хотим все делать законно.

Никто не хочет крови, никто не хочет, чтобы страдали люди. Нам последнее время демонстрируют и танки, и войска, но это никому не надо. Я не хочу, чтобы люди таким образом пострадали. Для того чтобы этого не случилось, достаточно провести честные выборы. Разве мы много просим?" - сказала кандидат в президенты Беларуси.

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Тихановская отметила, что при том, что власти все время пугают народ революцией и "майданом", никто не хочет никакого "майдана".

"Кто говорит о "майдане"? Только с экранов телевизоров. Никто не хочет никакого "майдана". Это он пугает бабушек, дедушек, людей, которые смотрят телевизор, что мы "майданутые". Никто из нас ни разу не сказал слово "майдан".

Мы видим, что люди вышли поддержать незарегистрированных кандидатов. Люди вышли просто стоять, и такое обращение с ними со стороны ОМОНа – преступление. Люди понимают, что выходить на площади равносильно смерти. Президенту может хватить ума, чтобы вывести против наших людей танки. Это никому не надо.

Есть же другие законные способы борьбы. У нас могут быть забастовки, потому что мы защищаем свое право выбирать. Это прописано в Конституции, которая, к сожалению, не работает. Никто не хочет подставляться под пули. А власть этот приказ, думаю, запросто отдаст", - сообщила кандидат в президенты Беларуси.

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Ранее лидер объединенной оппозиции и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообещала, что после вступления в должность президента она примет меры для сохранения стабильности и создания условий для проведения честных выборов: назначит новых членов ЦИК, объявит о переходном периоде, запустит процесс проведения референдума о возвращении к изначальной редакции Конституции 1994 года.

30 июля в центре Минска состоялся предвыборный митинг-концерт оппозиции, собрав рекордное количество белорусов. По оценкам правозащитников из центра "Весна", на мероприятии в поддержку Тихановской собралось 63 тысячи человек.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.