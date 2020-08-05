Тихановская о возможном Майдане в Беларуси: Лукашенко может хватить ума, чтобы вывести танки, но никто из нас не хочет крови
Власти Беларуси все время пугают народ революцией и Майданом, однако никто из выходящих на митинги не хочет никакого Майдана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тихановская сообщила в интервью изданию "Белсат".
"Я ожидала, что на митинги будет приходить много людей. Я понимаю, что у нас в стране высокие запросы на перемены. На эти митинги приходят не только сторонники Сергея Тихановского, но и Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Сейчас народ очень объединен. Люди хотят перемен и выходят, чтобы это показать", - сказала она.
По словам Тихановской, люди не хотят, чтобы их хватали на улице, когда стоят в очереди и "точно не хотят, когда они критикуют власть, чтобы их забрали на 15 суток или дали денежный штраф. Они точно не хотят, чтобы им на работе закрывали рты и обращались как с рабами. Хамство процветает со стороны начальников, людей ни во что не ставят".
"Люди хотят быть людьми, а не народцем, как выражается наша власть", - отметила она.
Также Тихановская отметила, что в Беларуси уже были попытки провести мирные акции и в 2010 году, и в 96-м, но их подавляли.
"В этом году ситуация поменялась. Во-первых, стало очень много информации, она быстро распространяется. Такого ни в 2010-м, ни раньше не было. В 2010 году очень жестоко подавили протесты. Сейчас о площади говорить не стоит. У нас есть цивилизованные методы решения вопросов. Мы хотим все делать законно.
Никто не хочет крови, никто не хочет, чтобы страдали люди. Нам последнее время демонстрируют и танки, и войска, но это никому не надо. Я не хочу, чтобы люди таким образом пострадали. Для того чтобы этого не случилось, достаточно провести честные выборы. Разве мы много просим?" - сказала кандидат в президенты Беларуси.
Тихановская отметила, что при том, что власти все время пугают народ революцией и "майданом", никто не хочет никакого "майдана".
"Кто говорит о "майдане"? Только с экранов телевизоров. Никто не хочет никакого "майдана". Это он пугает бабушек, дедушек, людей, которые смотрят телевизор, что мы "майданутые". Никто из нас ни разу не сказал слово "майдан".
Мы видим, что люди вышли поддержать незарегистрированных кандидатов. Люди вышли просто стоять, и такое обращение с ними со стороны ОМОНа – преступление. Люди понимают, что выходить на площади равносильно смерти. Президенту может хватить ума, чтобы вывести против наших людей танки. Это никому не надо.
Есть же другие законные способы борьбы. У нас могут быть забастовки, потому что мы защищаем свое право выбирать. Это прописано в Конституции, которая, к сожалению, не работает. Никто не хочет подставляться под пули. А власть этот приказ, думаю, запросто отдаст", - сообщила кандидат в президенты Беларуси.
Ранее лидер объединенной оппозиции и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообещала, что после вступления в должность президента она примет меры для сохранения стабильности и создания условий для проведения честных выборов: назначит новых членов ЦИК, объявит о переходном периоде, запустит процесс проведения референдума о возвращении к изначальной редакции Конституции 1994 года.
30 июля в центре Минска состоялся предвыборный митинг-концерт оппозиции, собрав рекордное количество белорусов. По оценкам правозащитников из центра "Весна", на мероприятии в поддержку Тихановской собралось 63 тысячи человек.
Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.
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И это - нормально.
Не лезь в чужой дом со своими советами.
Это фиаско, братан
Белорусский - плошча.
1)Зачем было за несколько дней до подписание соглашение с ЕС так демонстративно и не дипломатично заявить что мы приостанавливаем переговоры?
2)Зачем было избивать студентов,которые и так расходились по домам,и кто это снимал?
3)Ситуация с расстрелами...Янукович был трусом а ведь приказ на такое мог отдать только он и больше никто...
Слишком много,глупых стечений обстоятельств.
Я думаю,что для Украины,лучше чтобы у власти остался хитрый Лукашенко.
А проти Руской вєсни танки саме то.
Это капец какой-то
Схоже на те, що Бацьку обклали кремлівці
Вы выбираете кота в московском мешке. Из выбора между плохим и очень плохим вы выбираете очень плохой вариант.
Статкевич, конечно авторитет, но и он может ошибаться. А Поздняк?
У меня складывается впечатление, что "оппозиия" соревнуется с Лукашенко в любви к Путину и Кремлю. Вчерашнее обращение Цепкало к Путину тому подтверждение. Любопытно, что в РБ это обращение замалчивали. Вчера ни звука не было ни на вашем тут.бае, ни на нашей ніве. Пошел уже такой антилукашенковский заговор в СМИ
Лука зараз намагається відтягнути час повного поглинання Білорусі (або хоча б вибити для себе які-небудь привілеї).
1.Результати виборів "опозиція" ставить під питання починається дійсно хаос із застосуванням армії, якщо навіть в ньому умовно переможе "опозиція" то отримає слабкого президента при якій армія не захоче підкоритися. На "допомогу" природньо в цей момент прийде олйух. Оточивши України з півночі.
2. В Україні починається політична турбулентність перед виборами (може перерости в протистояння)
3. І тут знову на "допомогу" мчить олйух під прикриттям військових навчань "Кавказ 2020". Тепер Україна виявляється в ще гіршим положенні ніж до анексії Криму та частини Донбасу (оточений Київ, південь і схід країни).
Все це прорахував олйух, отримавши цугцванг і для Білорусі і для України.
Треба було раніше думати братам білорусам про зміну уряду, тепер ще й доведеться не дай Бог пиз#*ть рашистів на два фронти !
Хотите бунтовать на коленях?
Портрет Путина вам в руки!
"твою страну делят олигархи" это установка на вчера, на сегодня нужно "внешнее управление соросят"!
Все верно - сперва олигархи и просто подонки захватили власть, а потом государство стало ваалом МВФ и выполняет все их прихоти, даже абсолютно невменяемые. Це перемога майдауну и единственное достижение. Поздравляю, кастрюля!
Сохранил методичку 2004 года про "кастрюлеголовых скакунов" ?
Дружыще махнарылое, это давно не актуально!
Так что отнеси в стирку свои распятые трусики и порадуй общественность чем-нибудь новеньким!
Ни ме-е, ни бе-е, ни ку-еа-ре-ку....
Ни денег не получишь, ибо не тебе решать, что актуально, ни любителем истории не являешься, ибо если бы ты знал анамнез термина "кастрюлеголовый" - ты бы знал, что это почётное звание...
Это ты своим корешам базарь, а я твоего быдлосленга не понимаю. Изволь выражаться языком человеческим.