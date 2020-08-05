Иск в ОАСК об отмене регистрации "Слуги народа" - публичное унижение Вовком президента, - Шабунин

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк публично унижает президента Владимира Зеленского, шантажируя его накануне местных выборов.

Об этом пишет в Фейсбуке глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Поводом к такому умозаключению послужило то, что в ОАСК поступил иск об аннулировании свидетельства партии "Слуга народа".

"Если (генпрокурор. - Ред.) Ирина Венедиктова заберет дело у НАБУ или не подпишет представление в ВСП (об отстранении Вовка и ко.) - значит президент прогнулся под шантаж "политических проституток" из ОАСК. А это значит, что Зеленский - пустое место, а не президент", - считает Шабунин.

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия". Из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК, Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора.