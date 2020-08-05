Иск в ОАСК об отмене регистрации "Слуги народа" - публичное унижение Вовком президента, - Шабунин
Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк публично унижает президента Владимира Зеленского, шантажируя его накануне местных выборов.
Об этом пишет в Фейсбуке глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
Поводом к такому умозаключению послужило то, что в ОАСК поступил иск об аннулировании свидетельства партии "Слуга народа".
"Если (генпрокурор. - Ред.) Ирина Венедиктова заберет дело у НАБУ или не подпишет представление в ВСП (об отстранении Вовка и ко.) - значит президент прогнулся под шантаж "политических проституток" из ОАСК. А это значит, что Зеленский - пустое место, а не президент", - считает Шабунин.
Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия". Из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК, Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора.
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ментовполицаев,то захват банка,теперь захват судебной власти.Когда уже последняя серия этого сериала будет,где будут захватывать офис президента,а Рюкзаков,аки Брюс Уиллис будет всех спасать.
чого і куди він лізе зі своїми визначеннями - це ж не його питання.
На шабуні, як на антикорупціонерові ставте ЖИРНИЙ ХРЕСТ
Це Ленінська риторика. Ленін, як відомо, також був "політичною проституткою." Не минула ця доля й уклоніста Шабуніна.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=4&rangeSize=1&fbclid=IwAR1UX6X_KjzkHBmRkBvo7f_nH9idSmP3H079GKB5FccyRupF5ll_S2-Z22s http://publication.pravo.gov.ru/Document/…/0001202003200021…
Так как пока что не слышно о конфискации угодий Зеленскиого, Медведчука и прочих "украинских" политиков
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4?fbclid=IwAR1uzzwtVe5CP32jPxIp3N68GkTlhgs-7lURbR5LcC8QJR_dEqjsgBzQO8Q https://declarations.com.ua/…/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-…
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b?fbclid=IwAR2XZY6ZaGsI5RvnHEKdSCIrAIOjjYCHWTJ7albGKi37pfbeC-********* https://declarations.com.ua/…/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-…
открытым остается вопрос - у них есть гражданство РФ, которое они скрыли при выдвижении на выборные должности ?
Цель: досрочные выборы, на которых власть в стране должны захватить ЗаЖоПники.
Но они забыли, что ни даунбасят, ни крымчан не будет в списке избирателей.
Астанавитесь!
Страной управляет Ермак-мудак
Оно и понятно, потому что при порошенко никто этого вовка и не собирался судить.
А теперь вовк в бегах
А він що не пусте місце на зараз??? Смішно, він (ЗЕЛЕНСЬКИЙ) і є ПУСТЕ МІСЦЕ!!!!