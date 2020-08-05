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Мир не имеет права закрывать глаза на реабилитацию Сталина и цензуру истории в России, - МИД

Мир не имеет права закрывать глаза на реабилитацию Сталина и цензуру истории в России, - МИД

5 августа Украина чтит память жертв Большого сталинского террора. Именно в этот день в 1937 г. вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б) "Об антисоветских элементах", которое запустило маховик массового уничтожения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Жертвами репрессий стали миллионы людей. От несправедливого ареста, концлагерей и казни не был застрахован никто, поскольку целью террора было сломать всех, убить саму возможность иметь собственное мнение.

В Украине Большой террор стал продолжением Голодомора, но главный удар был направлен не на крестьянство, а на интеллектуальную элиту нации. Репрессии в Украине были особенно жестокими, поскольку Кремль пытался покорить мятежную украинскую нацию, которая только что осуществила попытку создать свое независимое государство.

В результате решения, принятого 5 августа 1937 г., в течение нескольких дней октября-ноября в карельском урочище Сандармох были казнены около трехсот представителей украинской интеллигенции - ученые, художники, государственные деятели. Среди них создатель современного украинского театра Лесь Курбас, поэт-неоклассик Николай Зеров, драматург Николай Кулиш, писатели Валерьян Пидмогильный, Марко Вороный, Олекса Слисаренко, которых мы называем "расстрелянным возрождением"", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что, к сожалению, антигуманные репрессии свободы слова и выражения взглядов не ушли в прошлое с распадом СССР, и сегодня в России активно возрождается культ Сталина, а политика исторической памяти направлена ​​на замалчивание, умаление или оправдание преступлений советской власти. Более того, репрессии в духе сталинского НКВД продолжаются и сегодня. Оккупировав Крым и часть Донбасса, Россия проводит на этих территориях массовые репрессии: "Убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали там обычным явлением. Жертвой преследований в Крыму стала целая нация - крымские татары, коренной народ полуострова. Эта политика стала продолжением преступления депортации крымскотатарского народа 1944 года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит о 400 тыс. русских, воевавших на стороне Третьего рейха, - замглавы МИД Боднар

"Особое внимание всего мира должны составлять отдельные случаи политических преследований в России тех, кто борется за установление исторической справедливости. Так, 22 июля этого года по сфабрикованным обвинениями был приговорен к трем с половиной годам заключения известный историк и правозащитник Юрий Дмитриев, который собственно и открыл всему миру правду о репрессиях в урочище Сандармох. Именно тридцатилетняя деятельность Дмитриева по разоблачению преступлений советского режима во время Большого террора и стала настоящей причиной его преследования", - говорится в комментарии.

"Международное сообщество не имеет права закрывать глаза на такие вопиющие нарушения прав человека в России, на сворачивание демократии, реабилитацию Сталина и цензуру истории. Ведь сталинский дух необходим нынешнему руководству Кремля для того, чтобы обеспечить себе неограниченную власть, а также реализовать свои агрессивные планы возрождения российской империи", - резюмировали в пресс-службе МИД Украины.

история (2017) МИД (7011) Сталин Иосиф (568) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
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Оскільки інформація про готовність ізраїльської компанії Ельбіт модернізувати українські літаки в пресі вже з'явилася, то я можу собі дозволити дещо про це написати, бо був, так склалося, дотичний до процесу.

По-перше, це новина минулого року. Все вирішилося під час зустрічі Порошенка з Нетаніягу в січні 2019. Не знаю, чи були з нашого боку люди, котрі вірили, що таке можливо. Адже доти жодна країна цивілізованого світу на такий рівень військової співпраці з Україною не наважувалася - саме через небажання псувати стосунки з Путіним. А для Ізраїля балансування показної доброзичливості й дипломатичності з підспудною жорсткістю й непоступливістю в стосунках з РФ є одним із центральних принципів безпекової політики. Дозвіл на експорт таких технологій, котрі кардинально міняли співвідношення сил ВПС двох країн у, фактично, військовому конфлікті, являло дуже великий ризик для Ізраїля.

Однак Турчинов, Полторак, Муженко і Пашинський переконали Порошенка (це було не складно) ризикнути. І той дав команду МЗС готувати це питання на обговорення під час візиту в Єрусалим. Отже, Порох попросив - а Бібі взяв і погодився. Що цьому сприяло, ненависть (добре прихована) до Путіна, котрий тісно взаємодіє з усіма ворогами Ізраїля, дипломатичні таланти Порошенка чи лобістські зусилля компанії Ельбіт, зацікавленої в контрактах з Україною, ми навряд чи взнаємо (можливо, всі фактори разом), та команда міністерству оборони видати всі необхідні експортні дозволи прозвучала.

На цьому добрі новини для вас у мене закінчуються. День інавгурації новообраного президента українська делегація, котра направлялася в Ізраїль з цього приводу, зустріла в літаку. А коли він приземлився, український парламент уже був розпущений, і більшість посадових осіб заплановані зустрічі з делегацією відмінили. Ельбіт і Міністерство оборони, щоправда, були цілком конструктивні й усі свої попередні зобов'язання підтвердили.

Але в Україні в наступні місяці змінилися практично всі посадові особи, відповідальні за цей мегапроект. Молода команда визначила нові пріоритети. Замість створення нових ракет і модернізації літаків, що могло гарантувати від російської військової інвазії - «просто перестати стріляти». Про які міжнародні мегапроекти ми говоримо, якщо ці імпотенти досі з держоборонзамовленням на 2020 визначитися не можуть?

Одним словом, коли читатимете новину про «Ізраїль підтвердив готовність модернізувати українські літаки», знайте, що вона із попереднього життя.

Того, де Україна ще намагалася відстояти свій суверенітет.

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE_%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZV71t81VwCEdwPLni5cYqTkESCK6EHL3Ka39DBcS5tVMrLBNfszJe_nJ1cguYFoguh2-lvFUj3CIRoD66nWSzlr3hhfNraSm_4jEuFSr-Sx8BA0RoVV8UbC52KH-I9v53TSUe1DWYlvAGbs6Xu7fEnK72DpiyMPEQY9iJzf-jXQwYpkWkWvqOPLC_Kd5j759Co&__tn__=*NK-R #читаємо_вголос Автор: Карл Волох
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05.08.2020 12:16 Ответить
+5
Вечная память замученным и просто не дожившим свой положенный жизненный срок. В том числе и моим обоим дедам!
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05.08.2020 12:18 Ответить
+5
Та все давно знают что ты идиот.
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05.08.2020 12:19 Ответить
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Ну так тоді відкриваємо карту УНР зразка 1919, так там і всі "тєррироріі, коториє дал Лєнін і Сталін", і Таганрог, і Курськ, і Кубань!
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05.08.2020 13:29 Ответить
«Ви всьо врьоті !»
А тут, чин чинарьом. Ризький мір. 1921 рік. Лєнін у руля.
Кац тисне кнопку унітаза, і самозливається.
Бро, знай з ким, ти дискутуєш.
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05.08.2020 13:43 Ответить
Ну про восстановлення країни - так її уже потроху відновив після війни НЕП. Сталін ж звернув НЕП - одну із небагатьох нормальних ініціатив комуняк. Бо люди мали можливість займатися малим бізнесом. Совок ожив завдяки НЕПу!

І так, про сильних лідерів. В США після депресії 1929 року теж було не надто солодко. Але чомусь Рузвельт восстановив США без ГУЛАГу і колективізації! І навіть совку при цьому допомагав Дніпрогес будувати!

І Німеччина в 1945 була в ще більшій розрусі, але Аденауер теж її восстановив без ГУЛАГу і колективізації!
Ось фотка Мерседеса 1954 року - всього 9 років знадобилося Німеччині, щоб перейти від розрухи і руїн до будівництва ось таких технологічних шедеврів. До речі, аналогів цього 65-річного Мерса не було ані в СССР до 1991 року! І навіть ******* Лади йому програють за багатьма характеристиками.

Світ не має права заплющувати очі на реабілітацію Сталіна і цензуру історії в Росії, - МЗС - Цензор.НЕТ 2181
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05.08.2020 12:58 Ответить
Гитлеровскую Германию разгромила Антигитлеровская коалиция, где ведущую роль играли США и Великобритания, которые воевали с нацизмом и фашизмом с 1939 года, когда ссср был союзником нацистской германии.
А заслуга в отправке Гагарина в космос - это заслуга фон Брауна, чья документация была похищена спецслужбами ссср. И, да, жрать при этом народу было нечего
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05.08.2020 12:59 Ответить
Цікавий факт: в 1969 році американці на Місяць полетіли, а в совку тільки в 1969 запустили в виробництво туалетний папір)))
В США туалетний папір навіть зеки в 50-х роках отримували! Або є архівні кадри часів Другої світової, де американські солдати цим папером кидаються!
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05.08.2020 13:01 Ответить
Та я в курсе всего, ну или почти всего. Этот "чигрин" - мордовский поц, ни один украинец не поминает сралина кроме как с добавлением ругательных эпитетов. Все достижения совка - это или копирование или банальная кража достижений "загнивающего запада" Сотни примеров.
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05.08.2020 13:09 Ответить
Та й не для нього пишу, а для всіх...
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05.08.2020 13:12 Ответить
А японцы до сих пор не пользуются туалетной бумагой.
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05.08.2020 13:12 Ответить
Ну в них біде були ще тоді, коли у совку не було туалетного паперу...

А ще Японія році так в 1955 робила менше машин чи телевізорів, ніж ссср, а вже році в 1965 - в рази більше! А мабуть Японію війна більше розрушила, ніж совок...
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05.08.2020 13:18 Ответить
Вот и я говорю, Япония умнее совка и США вместе взятых!
В 2019г. украинцы "протерли" 684 млн. рулонов туалетной бумаги. Сколько трудо, энерго ... затрат, и всё в сортир.
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05.08.2020 13:23 Ответить
Решающую роль в разгроме нацистов сыграл именно СССР. именно на Восточном фронте Гитлер и союзники понесли наиболее тяжелые потери и именно там произошли первые сокрушительные поражения Вермахта повлекшие за собой коренной перелом в войне под Москвой 1941м и под Сталинградом( Волгоград) в 1942г. союзником Гитлера СССР никогда не был . лишь имел общий интерес время от времени когда было выгодно.
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05.08.2020 13:15 Ответить
«Скаскі кацяпськіх історіков».
Начіталі-с...
Вєрім, вєрім.
Тілько чому, кацапи, подовжили, ще на 70 років, заборону на оприлюднення документи про «Вєлікую Атєчєствєнною»?
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05.08.2020 13:31 Ответить
Взагалі-то, перша серйозна поразка Німеччини - це битва за Британію...
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05.08.2020 13:50 Ответить
https://www.bbc.com/russian/specials/bob/bob_raf.shtml
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05.08.2020 14:19 Ответить
Світу наплювати на ядерне роззброєння, на Будапештські гарантії, на окупацію РФ Абхазії, Осетії, Придністров'я, а він буде той світ перейматись якимсь Сталіним чи Гітлером? Тому ВВП і почув смак анексій коли нічого не потрібно робити, а просто віджати у тупого чи маленького сусіда.
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05.08.2020 12:48 Ответить
У Мира другие проблемы!
COVID, например.
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05.08.2020 13:10 Ответить
це одно з найголовніших пунктів за що я ненавиджу виродків-кацапів щоб вони виздихали в страшних корчах...
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05.08.2020 13:34 Ответить
Щодо космонавтики в СРСР, то центр її був на острові Городомля.
Там працювали вивезені з Німеччини «трофейні» вчені з КБ Вернера фон Брауна.
Головним там був, заступник Брауна, Гельмут Гертруп.
Міжконтинентальна ракета Р7, це по суті ракета Гертрупа G5.
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05.08.2020 13:39 Ответить
Та навіть Калаш зробив Хуго Шмайсер, якого вивезли з Німеччини і який кілька років пробув фактично в полоні в Удмуртії (хоча йому створили адекватні умови)...
А неосвіченого і малограмотного прапорщика Калашнікова вибрали чисто мордою торгувати - подивіться, ось простий пролєтарій такий крутий автомат зробив!

І так, після АК-47 цей "народний самородок" Калашніков не винайшов НІФІГА!
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05.08.2020 14:23 Ответить
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