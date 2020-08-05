Мир не имеет права закрывать глаза на реабилитацию Сталина и цензуру истории в России, - МИД

5 августа Украина чтит память жертв Большого сталинского террора. Именно в этот день в 1937 г. вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б) "Об антисоветских элементах", которое запустило маховик массового уничтожения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Жертвами репрессий стали миллионы людей. От несправедливого ареста, концлагерей и казни не был застрахован никто, поскольку целью террора было сломать всех, убить саму возможность иметь собственное мнение.

В Украине Большой террор стал продолжением Голодомора, но главный удар был направлен не на крестьянство, а на интеллектуальную элиту нации. Репрессии в Украине были особенно жестокими, поскольку Кремль пытался покорить мятежную украинскую нацию, которая только что осуществила попытку создать свое независимое государство.

В результате решения, принятого 5 августа 1937 г., в течение нескольких дней октября-ноября в карельском урочище Сандармох были казнены около трехсот представителей украинской интеллигенции - ученые, художники, государственные деятели. Среди них создатель современного украинского театра Лесь Курбас, поэт-неоклассик Николай Зеров, драматург Николай Кулиш, писатели Валерьян Пидмогильный, Марко Вороный, Олекса Слисаренко, которых мы называем "расстрелянным возрождением"", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что, к сожалению, антигуманные репрессии свободы слова и выражения взглядов не ушли в прошлое с распадом СССР, и сегодня в России активно возрождается культ Сталина, а политика исторической памяти направлена ​​на замалчивание, умаление или оправдание преступлений советской власти. Более того, репрессии в духе сталинского НКВД продолжаются и сегодня. Оккупировав Крым и часть Донбасса, Россия проводит на этих территориях массовые репрессии: "Убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали там обычным явлением. Жертвой преследований в Крыму стала целая нация - крымские татары, коренной народ полуострова. Эта политика стала продолжением преступления депортации крымскотатарского народа 1944 года".

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"Особое внимание всего мира должны составлять отдельные случаи политических преследований в России тех, кто борется за установление исторической справедливости. Так, 22 июля этого года по сфабрикованным обвинениями был приговорен к трем с половиной годам заключения известный историк и правозащитник Юрий Дмитриев, который собственно и открыл всему миру правду о репрессиях в урочище Сандармох. Именно тридцатилетняя деятельность Дмитриева по разоблачению преступлений советского режима во время Большого террора и стала настоящей причиной его преследования", - говорится в комментарии.

"Международное сообщество не имеет права закрывать глаза на такие вопиющие нарушения прав человека в России, на сворачивание демократии, реабилитацию Сталина и цензуру истории. Ведь сталинский дух необходим нынешнему руководству Кремля для того, чтобы обеспечить себе неограниченную власть, а также реализовать свои агрессивные планы возрождения российской империи", - резюмировали в пресс-службе МИД Украины.