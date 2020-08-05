Мир не имеет права закрывать глаза на реабилитацию Сталина и цензуру истории в России, - МИД
5 августа Украина чтит память жертв Большого сталинского террора. Именно в этот день в 1937 г. вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б) "Об антисоветских элементах", которое запустило маховик массового уничтожения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД Украины.
"Жертвами репрессий стали миллионы людей. От несправедливого ареста, концлагерей и казни не был застрахован никто, поскольку целью террора было сломать всех, убить саму возможность иметь собственное мнение.
В Украине Большой террор стал продолжением Голодомора, но главный удар был направлен не на крестьянство, а на интеллектуальную элиту нации. Репрессии в Украине были особенно жестокими, поскольку Кремль пытался покорить мятежную украинскую нацию, которая только что осуществила попытку создать свое независимое государство.
В результате решения, принятого 5 августа 1937 г., в течение нескольких дней октября-ноября в карельском урочище Сандармох были казнены около трехсот представителей украинской интеллигенции - ученые, художники, государственные деятели. Среди них создатель современного украинского театра Лесь Курбас, поэт-неоклассик Николай Зеров, драматург Николай Кулиш, писатели Валерьян Пидмогильный, Марко Вороный, Олекса Слисаренко, которых мы называем "расстрелянным возрождением"", - говорится в сообщении.
В МИД также отметили, что, к сожалению, антигуманные репрессии свободы слова и выражения взглядов не ушли в прошлое с распадом СССР, и сегодня в России активно возрождается культ Сталина, а политика исторической памяти направлена на замалчивание, умаление или оправдание преступлений советской власти. Более того, репрессии в духе сталинского НКВД продолжаются и сегодня. Оккупировав Крым и часть Донбасса, Россия проводит на этих территориях массовые репрессии: "Убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали там обычным явлением. Жертвой преследований в Крыму стала целая нация - крымские татары, коренной народ полуострова. Эта политика стала продолжением преступления депортации крымскотатарского народа 1944 года".
"Особое внимание всего мира должны составлять отдельные случаи политических преследований в России тех, кто борется за установление исторической справедливости. Так, 22 июля этого года по сфабрикованным обвинениями был приговорен к трем с половиной годам заключения известный историк и правозащитник Юрий Дмитриев, который собственно и открыл всему миру правду о репрессиях в урочище Сандармох. Именно тридцатилетняя деятельность Дмитриева по разоблачению преступлений советского режима во время Большого террора и стала настоящей причиной его преследования", - говорится в комментарии.
"Международное сообщество не имеет права закрывать глаза на такие вопиющие нарушения прав человека в России, на сворачивание демократии, реабилитацию Сталина и цензуру истории. Ведь сталинский дух необходим нынешнему руководству Кремля для того, чтобы обеспечить себе неограниченную власть, а также реализовать свои агрессивные планы возрождения российской империи", - резюмировали в пресс-службе МИД Украины.
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А тут, чин чинарьом. Ризький мір. 1921 рік. Лєнін у руля.
Кац тисне кнопку унітаза, і самозливається.
Бро, знай з ким, ти дискутуєш.
І так, про сильних лідерів. В США після депресії 1929 року теж було не надто солодко. Але чомусь Рузвельт восстановив США без ГУЛАГу і колективізації! І навіть совку при цьому допомагав Дніпрогес будувати!
І Німеччина в 1945 була в ще більшій розрусі, але Аденауер теж її восстановив без ГУЛАГу і колективізації!
Ось фотка Мерседеса 1954 року - всього 9 років знадобилося Німеччині, щоб перейти від розрухи і руїн до будівництва ось таких технологічних шедеврів. До речі, аналогів цього 65-річного Мерса не було ані в СССР до 1991 року! І навіть ******* Лади йому програють за багатьма характеристиками.
А заслуга в отправке Гагарина в космос - это заслуга фон Брауна, чья документация была похищена спецслужбами ссср. И, да, жрать при этом народу было нечего
В США туалетний папір навіть зеки в 50-х роках отримували! Або є архівні кадри часів Другої світової, де американські солдати цим папером кидаються!
А ще Японія році так в 1955 робила менше машин чи телевізорів, ніж ссср, а вже році в 1965 - в рази більше! А мабуть Японію війна більше розрушила, ніж совок...
В 2019г. украинцы "протерли" 684 млн. рулонов туалетной бумаги. Сколько трудо, энерго ... затрат, и всё в сортир.
Начіталі-с...
Вєрім, вєрім.
Тілько чому, кацапи, подовжили, ще на 70 років, заборону на оприлюднення документи про «Вєлікую Атєчєствєнною»?
COVID, например.
Там працювали вивезені з Німеччини «трофейні» вчені з КБ Вернера фон Брауна.
Головним там був, заступник Брауна, Гельмут Гертруп.
Міжконтинентальна ракета Р7, це по суті ракета Гертрупа G5.
А неосвіченого і малограмотного прапорщика Калашнікова вибрали чисто мордою торгувати - подивіться, ось простий пролєтарій такий крутий автомат зробив!
І так, після АК-47 цей "народний самородок" Калашніков не винайшов НІФІГА!