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Участковых инспекторов заменят полицейские офицеры громады, они будут как шерифы, - советник Авакова Мартыненко

Участковых инспекторов заменят полицейские офицеры громады, они будут как шерифы, - советник Авакова Мартыненко

В Украине реформируют институт участкового – его постепенно будет заменять полицейские офицеры громады, которые будут работать по аналогии с шерифом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24".

"Полиция - это не только патрульная, это все подразделения, которые есть в системе Национальной полиции, в том числе и участковые полицейские. Сейчас у нас запускается такая новая форма - полицейский офицер громады, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции, а участковые у нас сейчас так же работают", - сказал он.

Мартыненко объяснил, чем будет отличаться одно от другого.

"Полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины... и полностью с ней сотрудничать. И тут финансирование в том числе ложится на общину. Это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", - рассказал он.

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МВД (9327) Нацполиция (16573) реформы (3954) Владимир Мартыненко (6)


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Топ комментарии
+22
а нововведение вот в чем - "И тут финансирование в том числе ложится на общину"
так может ощина и выбирала бы себе шерифа ..а не мусор авакян.
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05.08.2020 12:43 Ответить
+14
шериф - выборная должность и отчитывается перед громадой.

а авакянский мусор отчитывается перед авакяном , но почему то оплачивается громадой ...зае.ись
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05.08.2020 12:45 Ответить
+13
Зашибись... получается что мусорских п...дарасов теперь еще и местный бюджет кормить будет. Даешь официального насильника и убийцу в каждое село! Ура товарищи!
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05.08.2020 12:43 Ответить
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Именно как...
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05.08.2020 12:41 Ответить
С двумя кольтами, звездой шерифа и на лошади ????
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05.08.2020 12:47 Ответить
Циркова вистава "Рішуча рехворма правоохороних органів " триває !!))
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05.08.2020 12:59 Ответить
Шпоры забыл... и шоб лицо светилось благородным цинизмом, шоб как Джохн Уэйн... и шобы стрелял, как Док Холидей в Окей Коралле... и шобы в команде скакал Юл Бриннер, Джеймс Коберн, Чарли Бронсон, Стив Маккейн, Роб Вонн и другие...
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05.08.2020 13:21 Ответить
"Главное чтоби костюмчик сидел" !!))
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05.08.2020 13:23 Ответить
Тогда добавить дембельские аксельбанты, погоны со вставками и ушитые галифе...шоб как пацан, а не говно
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05.08.2020 13:26 Ответить
А ваще, вот так подумать, где шериф, и где Овуляков... при чем здесь? Как так? Исторически? Или на понтах? В ближайшей Польше, Венгрии, Словакии, Чехии, у немцев, у французов европейских есть шерифы????
Ааа, пардон... он, полицейский офицер громады, будет КАК шериф... пардон...
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05.08.2020 13:25 Ответить
- Революция! - ответил бывший слепой. - Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Он теперь музыкальный критик. А сейчас! Разве можно связываться с милицией? Не видал хуже народа!(С)
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05.08.2020 13:45 Ответить
так назвали бы шерифами - зачем изобратетаь велосипед.

впрочем все равно они будут аваковским мусором.
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05.08.2020 12:41 Ответить
Який шеріф,навіщо захаращувати українську мову вселякою іноземщиною ?? Хіба сенс в назві?? )))
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05.08.2020 13:12 Ответить
Зашибись... получается что мусорских п...дарасов теперь еще и местный бюджет кормить будет. Даешь официального насильника и убийцу в каждое село! Ура товарищи!
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05.08.2020 12:43 Ответить
а нововведение вот в чем - "И тут финансирование в том числе ложится на общину"
так может ощина и выбирала бы себе шерифа ..а не мусор авакян.
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05.08.2020 12:43 Ответить
Так и задумано. Теперь *шефир* будет собирать дань с местных холопов и отвозить ее Рюкзакову. А если шефир обосрется, то Рюкзаков умоет руки и скажет что нипричем, мол сама община выбрала такого шефира.
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05.08.2020 12:53 Ответить
А нафіга шерифу кудись щось возити, якщо його призначає/вибирає громада?
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05.08.2020 22:30 Ответить
И увольнять тоже И не как шериф а Закон про шерифов. А так маскарад и клоунадаза ваш счет.
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05.08.2020 16:11 Ответить
Що означає «как»?
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05.08.2020 12:43 Ответить
крышевать район будет!)))
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05.08.2020 12:44 Ответить
Нема дільничого і в селі все спокійно, а ті зі своїх машин не вилазять. Чергові взяточники, у того самогонний апарат найде, у того два кіла моркви з сусіднього городу, нахіба таке потрібне.
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05.08.2020 12:44 Ответить
А расследует,задерживает,охраняет кто-громада?
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05.08.2020 12:44 Ответить
шериф - выборная должность и отчитывается перед громадой.

а авакянский мусор отчитывается перед авакяном , но почему то оплачивается громадой ...зае.ись
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05.08.2020 12:45 Ответить
А прежних участковых куда, на биржу труда? По-моему, это обычная ротация старых кадров на новых. Будут трудоустраивать тех, кто "позеленее".
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05.08.2020 12:45 Ответить
зачем на биржу ..повесят на шею местного бюджета
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05.08.2020 12:46 Ответить
ОПЯТЬ БРЕХНЯ!(в плане что похожи на шерифов) КАК НЕ НАЗЫВАЙ МУСОРА ОН СЛУЖИТЬ БУДЕТ ТЕМ КТО ЕМУ ПЛАТИТ!!
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05.08.2020 12:47 Ответить
Мартин, усі ваші реформи - один суцільний пшик.
Куди поділися раніше разрекламовані "робочи групи громадської ради при МВС"? Тихенько розформовані. І все інше від вас - брехня та нахібалово. А головне: так звані "шерифи" кому будуть підпорядковуваться? - МВС. А гроші хто буде платити? - місцева влада, тобто очильник громади. От й завершення формування дрібно-феодальної побудиво країни.. Хто гроші платить, на того й працюють..
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05.08.2020 12:48 Ответить
Ви шо забули: проблемы индейцев шерифа не **..ть. але зарплату дай своечасно.
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05.08.2020 12:49 Ответить
Дільничних інспекторів замінять поліцейські офіцери громади, вони будуть як шерифи, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 2919
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05.08.2020 12:51 Ответить
Американский шериф и украинский "шериф" - это две большущие разницы, и в обязанностях и в правах...
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05.08.2020 14:13 Ответить
Старые песни о новом,при Луцике уже с помпой и пиаром толкали такую идею а потом как всегда спустили на тормозах.
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05.08.2020 12:51 Ответить
По нашему, воевода? А староста будет решать кому как жить и сколько налогов платить. А во главе их будет восседать бурмистр. И сколько по вашему протянет украинская государственность при таком раздроблении на губернии? Дожили б***.
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05.08.2020 12:51 Ответить
это как-то поможет бороться с алкошней на детских площадках и самогонными точками?
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05.08.2020 12:53 Ответить
Поможет. Самогон подорожает.
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05.08.2020 13:07 Ответить
Будь яке мито завжди сплачує споживач !!))
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05.08.2020 13:22 Ответить
Як їх не називай, мусора залишаються мусорами. Див. результат рехформи аваківської поліції
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05.08.2020 12:54 Ответить
Как шерифы не получится...
Шерифы это выборная посада...и громада может выбрать...а может и не выбрать...
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05.08.2020 13:00 Ответить
Який шеріф, околодочний наглядач !!))
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05.08.2020 13:05 Ответить
А вони хочуть, щоб "поліцейський офіцер" призначався на посаду, карався, заохочувався і підкорявся МВС, а годувала його громада... В результаті буде так: "Дали пістолет - і вертись, як хочеш... (але "конверт" неси нам, бо ми тобою розпоряджаємся...).
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05.08.2020 13:23 Ответить
Ну не знаю, при СССР у нас в колгоспі був дільничий, то йому будинок збудував колгосп, зарплату колгосп платив, зерно давали йому, фактично ж виконував всі вказівки голови і був його охоронцем,голова вирішував, кого милувати, а кого-ні, можливо голова і районним щось відвозив, а можливо так тоді було кругом
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05.08.2020 13:39 Ответить
Тоді ще не було вибудувано "вертикалі" проплат... А зараз призначають на посаду "кормну", і людина вже знає, скільки вона повинна "класти у конверт"... Крім того, в радянські часи були так звані "зверхштатні дільничні інспектори". Тобто штатний дільничний інспектор призначався на конкретну кількість громадян в населеному пункті (або на кілька населених пунктів). Якщо сільрада чи колгосп мав можливість нести витрати, відділ кадрів МВС міг запросить на роботу додаткову особу. Цей міліціонер числився "позаштатним", утримувався за рахунок бюджету громади чи колгоспу, але мав права такого ж дільничного інспектора... Але, повторюю - тоді вони масово не були обкладені "даниною" начальника райвідділу МВС. В ті часи питання продуктів, бензину, спиртного для начальства, "поляни" для комісії, вирішував голова колгоспу... Думаєш, те саме буде і зараз? Сумніваюсь...До "хорошого" звикають швидко... А "апетит приходить під час їди...". Товариш, слідчий, вів справу стосовно хабарника... Докази були "залізобетонні"... При ознайомленні зі справою той "відкрив душу": "Знаєш - перший раз, коли дали на лапу, було незручно... На десятий, коли НЕ давали - наче чогось не вистачало...".
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05.08.2020 14:08 Ответить
Как там в песне -Я убил шерифа, но не тронул его заместителя
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05.08.2020 13:03 Ответить
Поліцейський офіцер громади постійно перебуватиме на території громади ... і повністю з нею співпрацюватиме. І тут фінансування в тому числі лягає на громаду . Це за аналогією - місцевий шериф, який постійно з усіма спілкується", це локшина на вуха громадянам, різниця між шерифом і поліцаєм не в тому що він тусується серед громади, а в тому що ця посада є така, яку затверджують виборці на виборах серед кандидатів. Нам же ці слуги уродів підсовують Кагарлик в новій упаковці. Доки не буде виборних дільничних і начальників районних відділень поліції до тих пір буде корупція і беззаконня. Невже ті очільники МВС не розуміють, невже ВР і ОПУ такі тупі, що явну туфту підсовують як великі реформи? Ще паганіше, бо буде громада годувати креатуру від МВС Авакова, взагалі хлопці в синіх кашкетах загубили береги.
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05.08.2020 13:03 Ответить
Шериф---это ВЫБОРНАЯ ДОЛЖНОСТЬ. ЕЁ ВЫБИРАЮТ ПУТЁМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ.
А тут мусора впариривают нам очередной лохотрон. Хотят скинуть зарплату мусоров на громады.
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05.08.2020 13:07 Ответить
А вы, друзья, как не садитесь ... (с) Крылов
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05.08.2020 13:09 Ответить
А по чиїй аналогії мусорів повертають у кущі брати хабарі,зупиняти без приводу і робити обшуки без понятих?
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05.08.2020 13:09 Ответить
так да не так, шерифа выбирают, а холуя -мусора, как бы его не называли, будет назначать власть, поставленная барыгой или клоуном от него.
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05.08.2020 13:11 Ответить
Цілком погоджуюсь із попередніми постами- інститут шерфифів не пов'язаний ні з ким. Федеральної поліції у нас не існує. Це ФБР. Поліція існує в містах і підпорядковується муніципалітету. В штаті є своя поліція. А ось шерифи-це обрані (!) громадою люди, яким знову ж таки громада делегує певні повноваження. Тут існує проблема із зброєю. Шерифи носять зброю користуючись федеральними законами і законами графства.
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05.08.2020 13:13 Ответить
Можливо малась на увазі стара англійська феодальна традиція, коли шерифа призначав феодал.
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05.08.2020 13:16 Ответить
Штати діляться на Counties що тільки технічно перекладається як графство.
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05.08.2020 13:30 Ответить
В Америці кожний має право придбати певну зброю. Для носіння потрібна ліцензія ось влада county цю ліцензію шерифам і видає. У нас в штаті поліція штату контролює дороги штатного і федерального підпорядкування. Вони сі називают «troopers". А ось в селі у нас -шериф і його депутати. Чемні, завжди зупиниться привітатись, спитаєтья як справи і.т.д. Трупери -)(уі ще ті! Дав мені тікета тільки за те, що я на світлофорі подивився хто прислав мені текст месидж!
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05.08.2020 13:37 Ответить
Хоча , недавно, на властні очі бачив, як він аж, курва, на обцасах сі розвернув на 180, коли йому з зупиненого ним авта жетоном маякнули!!! Скурві сини!
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05.08.2020 13:41 Ответить
Я мав на увазі не США, а те звідки це слово саме походить. Тобто це слово може мати два значення: особа відповідальна за правопорядок, обрана демократично (США); призначена феодалом в якості смотрящого для поборів і придушення народних виступів (середньовічна Англія).
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05.08.2020 13:51 Ответить
Ментовські жухали, шериф - це виборна посада, а не призначена.
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05.08.2020 13:15 Ответить
Дільничних інспекторів замінять поліцейські офіцери громади, вони будуть як шерифи, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 1181
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05.08.2020 13:15 Ответить
Віка та здоров"я,земляче!)))
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05.08.2020 13:20 Ответить
А два кольт страшенного калібру вже всі "шерифи" отримали?
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05.08.2020 13:33 Ответить
Фигня новость. Он не сказал, ОТКУДА будут браться эти "шерифы"...
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05.08.2020 13:33 Ответить
Дільничних інспекторів замінять поліцейські офіцери громади, вони будуть як шерифи, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 6791
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05.08.2020 13:36 Ответить
Идиот....
Шериф эти выборная должность! Его выбирает община!
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05.08.2020 13:44 Ответить
Одне не зрозуміло, коли поліціянти будуть на місцевому поїзді(електричці) супроводжувати людей, щоб один-одного не погвалтували і не побили морди, то хто їм буде гроші давати ? Укрзалізниця, місцева громада, місцеві жителі-пасажири, чи держбюджет?
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05.08.2020 13:44 Ответить
как не называй мусор , он мусором и останется ( народная классика )
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05.08.2020 13:57 Ответить
Муниципальная полиция где?мусорам насрать на проблемы громад
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05.08.2020 14:06 Ответить
теперь притароговывать будет не мерзкий участковый, а достойнейший шериф
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05.08.2020 14:35 Ответить
Тоже будем выбирать? Шерифов выбирают.
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05.08.2020 19:01 Ответить
кретин: шерифов выбирает народ
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05.08.2020 19:12 Ответить
 
 