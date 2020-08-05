Участковых инспекторов заменят полицейские офицеры громады, они будут как шерифы, - советник Авакова Мартыненко
В Украине реформируют институт участкового – его постепенно будет заменять полицейские офицеры громады, которые будут работать по аналогии с шерифом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24".
"Полиция - это не только патрульная, это все подразделения, которые есть в системе Национальной полиции, в том числе и участковые полицейские. Сейчас у нас запускается такая новая форма - полицейский офицер громады, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции, а участковые у нас сейчас так же работают", - сказал он.
Мартыненко объяснил, чем будет отличаться одно от другого.
"Полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины... и полностью с ней сотрудничать. И тут финансирование в том числе ложится на общину. Это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", - рассказал он.
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Ааа, пардон... он, полицейский офицер громады, будет КАК шериф... пардон...
впрочем все равно они будут аваковским мусором.
так может ощина и выбирала бы себе шерифа ..а не мусор авакян.
а авакянский мусор отчитывается перед авакяном , но почему то оплачивается громадой ...зае.ись
Куди поділися раніше разрекламовані "робочи групи громадської ради при МВС"? Тихенько розформовані. І все інше від вас - брехня та нахібалово. А головне: так звані "шерифи" кому будуть підпорядковуваться? - МВС. А гроші хто буде платити? - місцева влада, тобто очильник громади. От й завершення формування дрібно-феодальної побудиво країни.. Хто гроші платить, на того й працюють..
Шерифы это выборная посада...и громада может выбрать...а может и не выбрать...
А тут мусора впариривают нам очередной лохотрон. Хотят скинуть зарплату мусоров на громады.
Шериф эти выборная должность! Его выбирает община!