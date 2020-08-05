Участковых инспекторов заменят полицейские офицеры громады, они будут как шерифы, - советник Авакова Мартыненко

В Украине реформируют институт участкового – его постепенно будет заменять полицейские офицеры громады, которые будут работать по аналогии с шерифом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24".

"Полиция - это не только патрульная, это все подразделения, которые есть в системе Национальной полиции, в том числе и участковые полицейские. Сейчас у нас запускается такая новая форма - полицейский офицер громады, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции, а участковые у нас сейчас так же работают", - сказал он.

Мартыненко объяснил, чем будет отличаться одно от другого.

"Полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины... и полностью с ней сотрудничать. И тут финансирование в том числе ложится на общину. Это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", - рассказал он.

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