1 655 36
Каждые 15 секунд в мире от коронавируса умирает один человек, - Reuters
Число погибших от коронавируса в мире превысило 700 тыс. человек. Соединенные Штаты, Бразилия, Индия и Мексика лидируют по росту числа погибших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Согласно расчетам издания, основанным на статистических данных за последние две недели, в среднем каждые 24 часа от COVID-19 умирает около 5,9 тыс. человек. Это 247 человек в час или один человек в 15 секунд.
Напомним, по состоянию на утро 5 августа в мире зарегистрировали 254 988 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6,2 тыс. человек.
Топ комментарии
+7 Игорь 4397
показать весь комментарий05.08.2020 13:00 Ответить Ссылка
+4 Valery Greff
показать весь комментарий05.08.2020 12:42 Ответить Ссылка
+3 Володимир Білик #407315
показать весь комментарий05.08.2020 14:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цей ОДИН - чиїсь мама, син, онук, сестра...
Ці ДВАДЦЯТЬ - чиїсь мама, син, онук, сестра.
Стережіться люди, насувається шось страшне...
ладно, я придумал это, но по факту - правда(достает пилум и меч)
мені навіть вірус пофіг, навіть небо, навіть Алах)
Каждую секунду в мире:
- рождается 6 детей.
- продается 3 куклы Барби.
- 3 кацапа сдохли от водки.
- занимаются сексом 3,5 тыс человек
Может пора бороться с носителями?
В до-автомобмльный период, например в Лондоне, от повозок и лошадей погибало людей, чем от автомобилей сейчас.
Снижает аварийность - общественный транспорт.
https://www.worldometers.info/uk/
Чому гімнюки із рейтерс подають тенденційно інформацію? - а тому що - гівнюки
пошли вы на.уй со своим коронабесием.