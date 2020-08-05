Каждые 15 секунд в мире от коронавируса умирает один человек, - Reuters

Число погибших от коронавируса в мире превысило 700 тыс. человек. Соединенные Штаты, Бразилия, Индия и Мексика лидируют по росту числа погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Согласно расчетам издания, основанным на статистических данных за последние две недели, в среднем каждые 24 часа от COVID-19 умирает около 5,9 тыс. человек. Это 247 человек в час или один человек в 15 секунд.

Напомним, по состоянию на утро 5 августа в мире зарегистрировали 254 988 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6,2 тыс. человек.

Также читайте: За сутки в Киеве выявлено 150 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего 8,8 тыс. инфицированных, - Кличко. КАРТА