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Новости Коронавирус и карантин
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Каждые 15 секунд в мире от коронавируса умирает один человек, - Reuters

Каждые 15 секунд в мире от коронавируса умирает один человек, - Reuters

Число погибших от коронавируса в мире превысило 700 тыс. человек. Соединенные Штаты, Бразилия, Индия и Мексика лидируют по росту числа погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Согласно расчетам издания, основанным на статистических данных за последние две недели, в среднем каждые 24 часа от COVID-19 умирает около 5,9 тыс. человек. Это 247 человек в час или один человек в 15 секунд.

Напомним, по состоянию на утро 5 августа в мире зарегистрировали 254 988 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6,2 тыс. человек.

Также читайте: За сутки в Киеве выявлено 150 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего 8,8 тыс. инфицированных, - Кличко. КАРТА

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Негатив - нафик.
Каждую секунду в мире:
- рождается 6 детей.
- продается 3 куклы Барби.
- 3 кацапа сдохли от водки.
- занимаются сексом 3,5 тыс человек
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05.08.2020 13:00 Ответить
+4
Каждую секунду в мире умирает 1 человек от туберкулеза
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05.08.2020 12:42 Ответить
+3
ой, ой: кожні 15 секунд у світі вмирає по різним причинам 31 людина. 180 тисяч за добу. Народжується у два рази більше
https://www.worldometers.info/uk/

Чому гімнюки із рейтерс подають тенденційно інформацію? - а тому що - гівнюки
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05.08.2020 14:00 Ответить
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Каждую секунду в мире умирает 1 человек от туберкулеза
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05.08.2020 12:42 Ответить
А від раку 100 людей.
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05.08.2020 12:47 Ответить
А з 2019 ,до цих смертей, ще плюс ОДНА смерть людини від коронавірусу.
Цей ОДИН - чиїсь мама, син, онук, сестра...
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05.08.2020 12:53 Ответить
Той хто помер від коронавірусу, не помре від інших хвороб і загальна статистика не погіршиться!
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05.08.2020 13:07 Ответить
З тебе логік, як з лайна гіперсонік баллет.
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05.08.2020 16:40 Ответить
по оф.статистике получается 20 чел/сек
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05.08.2020 12:53 Ответить
Тоді виходить, що з 2019, до однієї смерті від туберкульозу і 100 від онкології за одну секунду, добавились, ще ДВАДЦЯТЬ смертей від коронавірусу.
Ці ДВАДЦЯТЬ - чиїсь мама, син, онук, сестра.
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05.08.2020 13:02 Ответить
Ото-ж! В мене захворів зять і сестра з дитиною! В сестри запалення, температури поки що не має, але вона колись перенесла гепатит і реакція на антибіотики страшна! Чим все закінчиться?.. Приніс хворобу її чоловік, працює на Новійпошті, з його зміни 50 чоловік на сьогодні підтверджені 15-ть хворих.
Стережіться люди, насувається шось страшне...
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05.08.2020 13:11 Ответить
Проблемы не в туалетах, а в головах (с).
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05.08.2020 14:06 Ответить
А як це - запалення без температури, брехло?
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05.08.2020 14:37 Ответить
Твоє вірю/невірю, мені до сраки! За сестру страшно, і дитині 11-ть...
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05.08.2020 14:49 Ответить
37,3 це температура?
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05.08.2020 14:49 Ответить
Эксперты ВОЗ прогнозируют, что к 2032 году в мире будет уже 22 млн онкобольных. Страдать от рака будет каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина.
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05.08.2020 12:43 Ответить
Перечитайте свій коментар і знайдіть помилку. Даю наводку - по вашій статистиці - в 2032 населення планети буде складати десь 110-130 млн осіб.))
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05.08.2020 13:07 Ответить
кому суждено умереть в битве - никто его не спасет(из записки легионера в Тевтобургском лесу)
ладно, я придумал это, но по факту - правда(достает пилум и меч)
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05.08.2020 13:11 Ответить
А от тобі написано, померти, від diarreia covid.
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05.08.2020 16:38 Ответить
а мені пофіг шо "там написано"
мені навіть вірус пофіг, навіть небо, навіть Алах)
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05.08.2020 20:56 Ответить
Негатив - нафик.
Каждую секунду в мире:
- рождается 6 детей.
- продается 3 куклы Барби.
- 3 кацапа сдохли от водки.
- занимаются сексом 3,5 тыс человек
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05.08.2020 13:00 Ответить
Сексом точно больше занимается.
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05.08.2020 13:52 Ответить
Каждые 7 сек - в автомобильной аварии!
Может пора бороться с носителями?
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05.08.2020 13:08 Ответить
Заборонимо авто та перейдемо на кінну тягу!
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05.08.2020 19:19 Ответить
Не вариант.
В до-автомобмльный период, например в Лондоне, от повозок и лошадей погибало людей, чем от автомобилей сейчас.
Снижает аварийность - общественный транспорт.
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06.08.2020 10:07 Ответить
Предыдущая цивилизация погибла от ядерной войны в 1842 году.....потом было три года неурожая и погибли все деревья на планете....
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05.08.2020 13:11 Ответить
о, уже максимальная стадия....... держу руку твоего лечащего, если уже такое пошло - он дебил(либо лекарств мало)
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05.08.2020 13:13 Ответить
Я просмотрел тысячи фотографий 19 века...Т Ы С Я Ч И.....причем со всего Мира...деревьев на них НЕТ от СЛОВА СОВСЕМ...
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05.08.2020 13:15 Ответить
А шо нибудь пострашней придумать слабо? Ну например вы все скоро умрете.Или запретить продажу алкоголя в красной зоне на время карантина. Пугала ковидные ни ума ни фантазии вас даже дети не боятся все без масок ходят. Не верю. Так будете продолжать никто и вакцинироваться не захочет.
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05.08.2020 13:15 Ответить
С начала Мировой революции 9 января 1905 года и по сегодня на территори бывшего СССРа подохло 110 миллионов,это много или мало?
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05.08.2020 13:22 Ответить
Зараз навіть розбійники маску не носять. Кожні 15 секунд у світі від коронавірусу вмирає одна людина, - Reuters - Цензор.НЕТ 5536
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05.08.2020 13:26 Ответить
5760 чел. в сутки.
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05.08.2020 13:30 Ответить
ой, да харош уже ******* со своим коронавирусом.
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05.08.2020 13:54 Ответить
ой, ой: кожні 15 секунд у світі вмирає по різним причинам 31 людина. 180 тисяч за добу. Народжується у два рази більше
https://www.worldometers.info/uk/

Чому гімнюки із рейтерс подають тенденційно інформацію? - а тому що - гівнюки
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05.08.2020 14:00 Ответить
Гівнюки з ройтерс на службі у глобалістів.
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05.08.2020 14:38 Ответить
каждые 15 сек в мире умирает СЕМЬ человек от "ишемическая болезнь сердца и инсульт"
пошли вы на.уй со своим коронабесием.
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05.08.2020 15:09 Ответить
не надо так говорить - вирус довольно кринжов, я вот знаю что блогер писал шо знает чудака, который знает знакомого шо знает погибшего от вируса, правда знает не лично, а знает того кто знает
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05.08.2020 21:00 Ответить
 
 