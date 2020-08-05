Кулеба и глава МИД Ирана Зариф обсудили следующий раунд переговоров о компенсациях за сбитый самолет МАУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом. Стороны обсудили результаты первого раунда переговоров о компенсациях семьям жертв рейса Международных авиалиний Украины рейса PS752.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Требование украинского государства и общества очень просты: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что в следующий раунд переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от иранской всю необходимую информацию относительно обстоятельств сбивания самолета. По его словам, после установления всех фактов можно будет перейти к вычислению уровня компенсаций.

Министры согласились, что встреча переговорных команд в октябре должна быть результативной, и обе стороны будут работать для достижения этой цели.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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