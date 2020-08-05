Офис президента о скандале в ОАСК: Зеленский в ход расследования НАБУ не вмешивается. Ликвидация суда возможна только при наличии законных оснований

В Офисе президента прокомментировали призывы общественности ликвидировать Окружной административный суд Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на ответ ОП.

У Зеленского напомнили, какие есть предусмотренные законодательные основания для ликвидации суда - "изменение определенной законом системы судоустройства, необходимость обеспечения доступности правосудия, оптимизации расходов госбюджета, изменение административно-территориального устройства".

Никаких других оснований для ликвидации нет, отметили в ОП.

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В то же время добавляют, что совместно с представителями судебной ветви и Верховной Рады прорабатывают вопрос "усовершенствования работы судебной системы", а решение о ликвидации ОАСК будет приниматься исключительно при наличии законных оснований.

Также на Банковой отметили, что глава ОАСК Павел Вовк и подчиненные судьи не находятся в статусе обвиняемых, а Зеленский и ОП не вмешиваются в ход досудебного расследования.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия". Из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК, Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора.