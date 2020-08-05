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Офис президента о скандале в ОАСК: Зеленский в ход расследования НАБУ не вмешивается. Ликвидация суда возможна только при наличии законных оснований

Офис президента о скандале в ОАСК: Зеленский в ход расследования НАБУ не вмешивается. Ликвидация суда возможна только при наличии законных оснований

В Офисе президента прокомментировали призывы общественности ликвидировать Окружной административный суд Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на ответ ОП.

У Зеленского напомнили, какие есть предусмотренные законодательные основания для ликвидации суда - "изменение определенной законом системы судоустройства, необходимость обеспечения доступности правосудия, оптимизации расходов госбюджета, изменение административно-территориального устройства".

Никаких других оснований для ликвидации нет, отметили в ОП.

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В то же время добавляют, что совместно с представителями судебной ветви и Верховной Рады прорабатывают вопрос "усовершенствования работы судебной системы", а решение о ликвидации ОАСК будет приниматься исключительно при наличии законных оснований.

Также на Банковой отметили, что глава ОАСК Павел Вовк и подчиненные судьи не находятся в статусе обвиняемых, а Зеленский и ОП не вмешиваются в ход досудебного расследования.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия". Из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК, Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора.

Вовк Павел (260) Офис Президента (1803) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+27
Не понял ? Получается, что нынешний преЗедент на стадионе безосновательно обвинял другого кандидата ?
Т.е. на дела Свинарчуков, Кати Гандзюк и т.п.......Порошенко не мог влиять!?
П.С. Недоделанный криворожский юрЫст прозрел!
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05.08.2020 12:55 Ответить
+24
а когда ты на брифинге МВД назвал преступниками без суда и следствия патриотов Украины ты вмешивался в ход расследования?

после иска вовка о незаконности регистрации СН (что фактически является ультиматумом) бедосик прогнулся.
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05.08.2020 13:03 Ответить
+23
Это если бы они были бы патриотами и воевали за Украину, вот тогда эта зелёная мразь вмешалась бы.
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05.08.2020 12:50 Ответить
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Это если бы они были бы патриотами и воевали за Украину, вот тогда эта зелёная мразь вмешалась бы.
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05.08.2020 12:50 Ответить
Зеленський показує що не хоче боротись з корупцією! Зеленського все влаштовує! Реформатора Зеленського швидко розчинила в собі липка та роз'їдаюча КОРУПЦІЯ! Тепер немає реформатора Зеленського, тепер є корупціонер Зеленський який кришує суддівську мафію! Швидко здався Зеленський, я думав його хоч на 3-4 роки вистачить, а вийшло що за рік мафія перемолола нову людину без принципів та моралі і зробила частиною мафіозної системи!
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05.08.2020 12:55 Ответить
Ігорьоша, чого ти на свого вибранця-кумира батон крошиш? Ти ж своїм вибором гордишся:Igor L ответил на ваш комментарий в теме В Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 271 новый случай, умерли 24 человека, всего - 75 490 инфицированных
Мені за цю владу не соромно, вона краща за попередню! Був би порошенко, було б ще гірше
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05.08.2020 14:08 Ответить
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05.08.2020 15:40 Ответить
"Мені за цю владу не соромно, вона краща за попередню! Був би порошенко, було б ще гірше" - Ростиславе, ти або ідіот, кінчений, або ворог України, запеклий. ВибирайТЕ! свій варіант.
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05.08.2020 17:03 Ответить
Прочитайте мій пост від початку до кінця і включіться. Це я привів цитату такого собі Ігоря Л. Будьте уважні перш ніж робити висновки.
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05.08.2020 17:18 Ответить
Ви напевне тут або недавно, або випадково і тому не знаєте, про що йде ься Ігорьоша завжди топив проти Порошенка і відповідно за Зєлєнского. Тепер я спостерігаю, як він перевзуватися. Одне взуття вже скинув, але інше ще не одягнув. 😁
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05.08.2020 17:44 Ответить
"Якась" Curva з ГПУ блокує розслідування справи ОАСК.
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05.08.2020 13:10 Ответить
Кудись зникла кнопка "Лайк". Ставлю !
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05.08.2020 13:12 Ответить
Офис президента о скандале в ОАСК: Зеленский в ход расследования НАБУ не вмешивается. Ликвидация суда возможна только при наличии законных оснований - Цензор.НЕТ 5331
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05.08.2020 12:52 Ответить
Даже в Израиле говорятhttps://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 , что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Офіс Президента про скандал в ОАСК: Зеленський у хід розслідування НАБУ не втручається. Ліквідація суду можлива лише за наявності законних підстав - Цензор.НЕТ 1085
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05.08.2020 15:57 Ответить
👏👏👏👏👏😁
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05.08.2020 17:45 Ответить
Не понял ? Получается, что нынешний преЗедент на стадионе безосновательно обвинял другого кандидата ?
Т.е. на дела Свинарчуков, Кати Гандзюк и т.п.......Порошенко не мог влиять!?
П.С. Недоделанный криворожский юрЫст прозрел!
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05.08.2020 12:55 Ответить
Брехня.
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05.08.2020 12:59 Ответить
а когда ты на брифинге МВД назвал преступниками без суда и следствия патриотов Украины ты вмешивался в ход расследования?

после иска вовка о незаконности регистрации СН (что фактически является ультиматумом) бедосик прогнулся.
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05.08.2020 13:03 Ответить
Стрелок, мне на всех насрать. Но , за беспредел по Анрею Антоненко ("Рифмастер", иой очень близкий товарищ), и по Кузьменко они ответят по полной. Я стакрый опер - мудрый опер. Да и звание, заслуги позволяют выеживаться. Зеленое чмо еще в школу ходило, а я уже был УБД.
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05.08.2020 14:37 Ответить
Офіс Президента про скандал в ОАСК: Зеленський у хід розслідування НАБУ не втручається. Ліквідація суду можлива лише за наявності законних підстав - Цензор.НЕТ 2290
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05.08.2020 13:06 Ответить
Вау! Тут вже рік верещать, що це провина Порошенко, що «недореформував» суди!
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05.08.2020 13:06 Ответить
а зачем же, это зеленое уё со своим цирков, вмешалось в расследование по делам пороха и убийству шеремета.
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05.08.2020 13:08 Ответить
Офіс Президента про скандал в ОАСК: Зеленський у хід розслідування НАБУ не втручається. Ліквідація суду можлива лише за наявності законних підстав - Цензор.НЕТ 6769
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05.08.2020 13:11 Ответить
Позорище !!!!Все это Зелёное говнище во главе с Верховным потерпевшим-позорище.Чем можно было думать,голосуя за этих дегенератов?
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05.08.2020 13:20 Ответить
ЗЕЛЕНий взагалі ні в що "не втручається", він там - НУЛЬ, ЗЕро! Все під кривавим чекістом дьЄРМАКОМ!!!
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05.08.2020 13:41 Ответить
я не я и корова не моя. так и докатились до ручки с судами уже
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05.08.2020 14:06 Ответить
А то, что судьи ОАСК это откровенная организованная преступная группировка (ОПГ), захватившая власть в так называемой "судебной системе" и не только, не есть достаточное основания для роспуска этого так называемого "суда" и привлечение к ответственности так называемых "судей"
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05.08.2020 14:11 Ответить
крім брехні зеля не може більш нічого,
його акціонери вже влаштувалися для викачування ресурсів,
бабло потекло,
який нафіг там суд
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05.08.2020 14:16 Ответить
"усовершенствования работы судебной системы", .....будет разогнать к чертям эту судейскую банду созданную Портновым и самого его посадить. Нужно ввести суд присяжных, народ должен отправлять правосудие.
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05.08.2020 14:18 Ответить
Президент у нас какой-то позорный!
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05.08.2020 15:30 Ответить
Зате гідний своїх виборців.
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05.08.2020 19:27 Ответить
Вот это да. Выборцы ж такого хотели? Не?
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06.08.2020 06:54 Ответить
"Офис президента о скандале в ОАСК: Зеленский в ход расследования НАБУ не вмешивается." - Коломойский напрямую указания даёт, минуя Зеленского?
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05.08.2020 15:41 Ответить
Кто бы сомневался, что зеля будет в этот скандал вмешиваться. Он же не пойдет против своих дружков подонков. Главное только сделать ударение для непонятных, что эти подонки дружки не находятся в статусе обвиняемых.......НЕ НАХОДЯТСЯ В СТАТУСЕ ОБВИНЯЕМЫХ......нет, он не вмешивается........он знает, что его вассалы сделают точно так как ему надо.....сам бубочка очень занят устранением с политической арены Порошенко и запрещением трансляции канала "Прямой"..... идея фикс для президента страны......
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05.08.2020 17:24 Ответить
Як Зеленський не втручається ми знаємо, просто зараз він це не робить публічно, але хто йому вірить крім the cattle.
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05.08.2020 19:23 Ответить
Да то бы сомневался, что судейская мафия зеленую соплю разотрет об асфальт.
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05.08.2020 20:35 Ответить
Ну пока что они с ним заодно и Портной сверху
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06.08.2020 06:58 Ответить
 
 