Взрыв в Бейруте ощутили на Кипре - в более чем 200 км от эпицентра
Взрыв, прогремевший во вторник в районе порта в Бейруте, ощутили на Кипре, который находится более чем в 200 км от столицы Ливана.
Об этом сообщает Al Alarabiya, передает Цензор.НЕТ.
Так, многие жители острова услышали грохот, у некоторых в домах начали трястись стекла. Взрыв ощутили жители столицы острова Никосии и его пригородов, в районе города Лимассол, а также на горном массиве Троодос.
Кроме того, дым от взрыва можно было увидеть в Долине Бекаа в Ливане. Расстояние между ней и Бейрутом - 85 километров.
Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.
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"установлена настоящая причина взрыва в Бейруте. На складе в порту шесть лет хранилось 2750 тонн аммиачной селитры, выгруженной с арестованного судна. Некий Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль находилося в ужасающем состоянии с кучей долгов, вследствие чего в Бейруте был арестован. Селитра была выгружена в порту, кредиторам она оказалась не нужна. Хранилась селитра без соблюдения норм ТБ. Вместе с ней на складе находились просроченные петарды. Причиной взрыва могли стать сварочные работы на этом же складе.
Аммиачная селитра взрывоопасна, хотя детонировать может с большим трудом. Склонность к детонации повышается при увеличении влажности и температурных перепадах, способствующих ее перекристаллизации. Детонационный взрыв приводит к образованию азота и воды при разложении селитры, но образуется и некоторое количество окислов азота (I), (II) и (IV), что и могло дать буро-оранжевый дым, который наблюдался при взрыве.
Результат налицо. Тротиловый эквивалент взрыва селитры составляет примерно 0,7-0,8. Это означает, что взрыв был эквивалентен примерно 2 килотоннам тротила."
и это круто, таки зная кто щас смеется над коментами тут. (пейсы то не жмут)
это не мы, как и "кое-кто" грит всегда то