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Взрыв в Бейруте ощутили на Кипре - в более чем 200 км от эпицентра

Взрыв в Бейруте ощутили на Кипре - в более чем 200 км от эпицентра

Взрыв, прогремевший во вторник в районе порта в Бейруте, ощутили на Кипре, который находится более чем в 200 км от столицы Ливана.

Об этом сообщает Al Alarabiya, передает Цензор.НЕТ.

Так, многие жители острова услышали грохот, у некоторых в домах начали трястись стекла. Взрыв ощутили жители столицы острова Никосии и его пригородов, в районе города Лимассол, а также на горном массиве Троодос.

Кроме того, дым от взрыва можно было увидеть в Долине Бекаа в Ливане. Расстояние между ней и Бейрутом - 85 километров.

Взрыв в Бейруте ощутили на Кипре - в более чем 200 км от эпицентра 01

Читайте также: Взрыв в Ливане произошел из-за конфискованной у российского бизнесмена Гречушкина аммиачной селитры, хранившейся на складе, - СМИ

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.

взрыв (6815) Кипр (230) Ливан (126)


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Оце бімба!
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05.08.2020 13:06 Ответить
взято из тырнетов..
"установлена настоящая причина взрыва в Бейруте. На складе в порту шесть лет хранилось 2750 тонн аммиачной селитры, выгруженной с арестованного судна. Некий Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль находилося в ужасающем состоянии с кучей долгов, вследствие чего в Бейруте был арестован. Селитра была выгружена в порту, кредиторам она оказалась не нужна. Хранилась селитра без соблюдения норм ТБ. Вместе с ней на складе находились просроченные петарды. Причиной взрыва могли стать сварочные работы на этом же складе.

Аммиачная селитра взрывоопасна, хотя детонировать может с большим трудом. Склонность к детонации повышается при увеличении влажности и температурных перепадах, способствующих ее перекристаллизации. Детонационный взрыв приводит к образованию азота и воды при разложении селитры, но образуется и некоторое количество окислов азота (I), (II) и (IV), что и могло дать буро-оранжевый дым, который наблюдался при взрыве.

Результат налицо. Тротиловый эквивалент взрыва селитры составляет примерно 0,7-0,8. Это означает, что взрыв был эквивалентен примерно 2 килотоннам тротила."
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05.08.2020 13:07 Ответить
Гексоген и аммиачная селитра 2 700 тонн, это вам не дома в Москве и Волгодонске с Буйнакском
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05.08.2020 13:08 Ответить
оказывается уже был подобный случай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8 Взрыв в Тексас-Сити
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05.08.2020 13:24 Ответить
Почти как в Галифаксе бумкнуло в своё время.
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05.08.2020 13:22 Ответить
как раз песню включил Ландсера - Bombe.
и это круто, таки зная кто щас смеется над коментами тут. (пейсы то не жмут)
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05.08.2020 13:24 Ответить
а, ну людей жаль - но кто и что сделает?
это не мы, как и "кое-кто" грит всегда то
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05.08.2020 13:25 Ответить
 
 