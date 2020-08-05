Взрыв в Бейруте ощутили на Кипре - в более чем 200 км от эпицентра

Взрыв, прогремевший во вторник в районе порта в Бейруте, ощутили на Кипре, который находится более чем в 200 км от столицы Ливана.

Об этом сообщает Al Alarabiya, передает Цензор.НЕТ.

Так, многие жители острова услышали грохот, у некоторых в домах начали трястись стекла. Взрыв ощутили жители столицы острова Никосии и его пригородов, в районе города Лимассол, а также на горном массиве Троодос.

Кроме того, дым от взрыва можно было увидеть в Долине Бекаа в Ливане. Расстояние между ней и Бейрутом - 85 километров.

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Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.