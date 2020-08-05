Недалеко от центра Львова два автомобиля насмерть сбили женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. ФОТО

Во Львове в результате наезда двух автомобилей погибла женщина. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 5 августа в 7:.10 на улице Замарстыновской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, совершили наезд два автомобиля - "Ниссан", за рулем которого находился 49-летний иностранец и микроавтобус "Мерседес Спринтер", за рулем которого был 57-летний житель Львова. От полученных травм женщина скончалась.



Фото: сайт полиции

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства наезда.

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По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.