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Новости ДТП
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Недалеко от центра Львова два автомобиля насмерть сбили женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. ФОТО

Во Львове в результате наезда двух автомобилей погибла женщина. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 5 августа в 7:.10 на улице Замарстыновской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, совершили наезд два автомобиля - "Ниссан", за рулем которого находился 49-летний иностранец и микроавтобус "Мерседес Спринтер", за рулем которого был 57-летний житель Львова. От полученных травм женщина скончалась.

Недалеко от центра Львова два автомобиля насмерть сбили женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу 01
Фото: сайт полиции

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства наезда.

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По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

ДТП (7687) Львов (4600) Нацполиция (16573)


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Топ комментарии
+8
давлять українців виродки. колись водій була професія. - 4 роки автошколи. Сьогодні біпікалка в кожного бомжа - права 400 баксів.
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05.08.2020 13:22 Ответить
+8
Такое ощущение, что эти уроды уже гоняются за прохожими.
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05.08.2020 13:25 Ответить
+4
Повылазило? Сволочи! На нары их!, от 15 лет, с возмещением морального потерпевшим в размере 1000000 грн каждому, как в США. Может хоть тогда к остальным водятлам зрение вернётся и мозг начнет работать.
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05.08.2020 14:01 Ответить
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Вже давно кажу що збивають не "зебри" та світлофори, а машини. Пропусти дурня, а потім іди.
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05.08.2020 13:22 Ответить
Типу: «Ну пруться кацапи на Сході. Стріляють.
Ну, відійди. Не стріляй».
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05.08.2020 13:50 Ответить
Сбивают водители в автомобилях. Такое впечатление, что продолжается бесконечная синема одушествленных машин.
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05.08.2020 13:55 Ответить
давлять українців виродки. колись водій була професія. - 4 роки автошколи. Сьогодні біпікалка в кожного бомжа - права 400 баксів.
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05.08.2020 13:22 Ответить
Та оно ж Малюська подав ценную ідею.
Монєтізіровать ето дєло.
Задавив, напрімєр, водітєль пєшого, ну, тада должен отстєґнуть родакам 1000 баксов на похорон, мєнтам на оформлєніє, на то, сьо, і, єзжай дальше.
Осталось проголосовать в Радє.
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05.08.2020 16:29 Ответить
Такое ощущение, что эти уроды уже гоняются за прохожими.
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05.08.2020 13:25 Ответить
7:10... В інший час там точно не розжененшся...
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05.08.2020 13:26 Ответить
Кожен день там проїзджаю і по декілька разів. Можливо трамвай загородив пішохода, але водія це не виправдовує. Під друге авто, я так зрозумів іі відкинуло вже потім.
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05.08.2020 13:28 Ответить
фото чого? Спрінтера?
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05.08.2020 13:31 Ответить
Вбито людину.
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05.08.2020 13:52 Ответить
🥀🥀😢
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05.08.2020 14:02 Ответить
а у мене на фото - ні?!
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05.08.2020 14:09 Ответить
називаю пішохідний переход "ПЄРЄЄЗД ПЄШЄХОДОВ"
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05.08.2020 13:56 Ответить
На папалам...
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05.08.2020 13:59 Ответить
Повылазило? Сволочи! На нары их!, от 15 лет, с возмещением морального потерпевшим в размере 1000000 грн каждому, как в США. Может хоть тогда к остальным водятлам зрение вернётся и мозг начнет работать.
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05.08.2020 14:01 Ответить
21 век, как минимум можно было давно в больших городах всем машинам жпс трекеры поставить, если научить водить по правилам тяжело. хоть бабла бы подняли.
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05.08.2020 15:40 Ответить
Вот и подумаешь сто раз, переходить на "зебре" на светофоре или просто где придется, но что бы рядом не было машин. ( т.е. нарушая правила).
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05.08.2020 17:02 Ответить
 
 