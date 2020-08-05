Взрыв в Бейруте: 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд
Мощнейший взрыв, произошедший 4 августа в Бейруте, нанес повреждения зданиям на половине городской территории.
Об этом сообщил в среду губернатор ливанской столицы Марван Абуд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.
"Я думаю, что сейчас от 250 000 до 300 000 человек остались без дома", - сказал Абуд, добавив, что, по предварительным оценкам, ущерб от взрыва во вторник составил от 3 до 5 млрд долларов.
Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.
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Сама по собі селітра, та ще й аміачна при високій температурі може лише розкладатись і виділяти кисень (по новому оксиген) , та сполуки азоту.
Навіть в перших порохах використовували лише калійну селітру, у якої менше побічних газів що зменшують швидкість займання суміші (вибух).
Аміачна селітра - сильний окислювач, у сухому вигляді вибухає від детонаторів(мікровибух). До механічних впливів (удар, тертя) не чутлива. При дії вогню та іскри на аміачну селітру загоряння не відбувається. При пожежах вона розкладається, виділяючи кисень, що підсилює горіння легкозаймистих предметів.
У добривах у вигляді кристалогідрату NH4NO3 - 5H2O
https://www.youtube.com/watch?v=TtnprnBGQFQ
ось тут те, що скоро буде озвучено більш масштабно
https://www.youtube.com/watch?v=TtnprnBGQFQ
І питання, як можна було зберігати АС, яка при певних умовах може здетонувати, безпосередньо біля житлових кварталів міста?
Взрывали планово и не первый раз, но заменили взрывчатку на подешевле.
Про яку "іскру" нам зараз розповідають? У Бейруті був навмисний підрив, тобто був невеликий вибух, який здетонував ту масу селітри
сравнить его и Сралина - так кто-то был солдатом, а не террорюгой то.
Гитлер был листоношей - оч. опасная должность, а Пуйло - тряпкой(очень безопасная)
но этот урод любит шоб его сравнивали с Адольфом - а это непорядок
ну ясно приврал, но взрыв вроде бы был кринжов. да и поделом - че вы не боретесь с Хизболлой то?
1978 рік Бейрут.
Город Гамбург английские бомбаровщики превратили в руины...только детей в Гамбурге погибло 470 000.....
мордокнига
От пожара он так не рванет
еще как рванет
от детонаторов взрываются аммиачно-селитровые ВВ (амониты и амоналы)
а чистый нитрат амония может рвануть и от температуры
Взрывы чистой аммиачной селитры могут быть вызваны, помимо воз-действия детонаторов, термическим разложением соли в замкнутом пространстве. При этом газообразные продукты разложения (NOg), по-видимому, служат катализаторами дальнейшего разложения, приводящего к взрыву. Взрывоопасность NH4NO3 возрастает в присутствии минеральных кислот и легко окисляющихся материалов и уменьшается при увеличении влажности соли. При содержании больше 3 % воды аммиачная селитра не взрывается даже при взрыве детонатора. Для предотвращения самопроизвольного разложения к ней добавляют стабилизаторы - вещества, связывающие образующуюся при разложении азотную кислоту и NOj или выделяющие при взаимодействии с NH4NO3 аммиак, который нейтрализует азотную кислоту и восстанавливает оксиды азота до элементарного азота. Стабилизаторами являются карбамид (0,05-0,1 % от массы селитры), карбонаты кальция и магния и др.
У арабов есть пословица "змея прячется под соломой" (тахт алькаши, или, атибен). Смысл в том, что опасность всегда находится совсем рядом. В этом плане, Ливан, с его разрозненностью, враждующими друг с другом конфессиями, это, как говорят русские, "пороховая бочка", и бородатые психи, которые там сейчас де-факто контролируют всю реальную власть не добавляют адекватности этой стране. Красивая, и некогда процветающая страна, с либеральным населением, роскошными клубами, и пр. стала уже давно "разменной монетой" в региональных играх (сегодня это борьба иранцев и их заклятых врагов саудитов). Во многом, исторически, усиление "бородатых" в Ливане это и ошибка израильтян. В 70-е годы нас больше всего интересовало убрать оттуда боевиков Арафата, которые были там "государство в государстве" и терроризировали нас. Папа нынешнего иорданского короля, вовремя почуствовав опасность для своего режима, вырезал их активистов вместе с десятками тысяч других палестинцев у себя в начале 70-х, и те кто выжили, компактно переместились, вместе с тяжёлым оружием, в слабый, и "вечно расслабленный" Ливан.
Первоначальный план, после того как Арафат с его основными силами эвакуировался в северную Африку, был на создание дружелюбного нам "христианского" государства в Ливане. Собственно, на наших "штыках" они его и провозгласили, когда наша армия была в Бейруте, и даже "вечный мирный договор" с радостью подписало с Израилем возглавленное христианами ливанское правительство. Там и сунниты, и друзы были (с их элитами никогда проблем у нас не было). Никаких территориальных претензий у нас к ним тоже не было. Но, потом, их лидера убили, а ливанские христиане, по жёстким законам Востока, отомстили, показательно вырезав палестинские лагеря беженцев. Израиль тогда понял что он "попал" в это чужое кровавое болото, и с каждым месяцем только больше будешь вязнуть в этом дерьме, наш премьер Бегин ушел в неадекват (я его не обвиняю, таких высоких моральных принципов у политика сегодня просто не найти, он очень скромно жил, и был по настоящему идеалистом), сотни тысячные демонстрации в Тель Авиве с требованиями немедленно уйти из этой кровавой мясорубки по формату "все против всех" (сегодня мы это видим много где в арабском мире, но тогда это было неожиданно), и т.д. Тогда, вместе с стратегией выхода, и была сделана ставка на новый баланс сил, и усиление там Хизбаллы. Им конечно активно непомогали, но, и, самое главное, немешали, попутно, иногда отмахивая их основных (наших старых) врагов в Ливане. Принцип тогда был выбран вполне логичный (особенно для этого региона). Враг твоего врага - если не твой друг, то по крайней мере тебе не враг. Но, никто не думал тогда что они станут такими монстрами, как для самого Ливана, так и для всех соседей (без них та же сирийская война давно бы закончилась сокрушительным поражением Асада), "накопят" сотни тысяч ракет которые в любой момент могут взорвать весь регион, и т.д.
P.S. Президент Трамп, кстати, в его стиле, утверждает что это была "атака" ("attack").
While speaking to reporters at the White House on Tuesday, Trump offered sympathy and assistance to the people of Lebanon after the explosion, which left dozens dead and thousands injured and he referred to the incident as a "terrible attack."
Edited at 2020-08-05 07:28 (UTC)
2020 год - год Палача, начало самого справедливого года на Земле.
Начало очень большой чистки от всего ненужного и негативного во Вселенной, которое продлится пять лет. Будет большая смертность ... Для темных людей - этот год будет последним или началом конца. Для светлых и духовных людей - это год большого взлета и раскрытия новых возможностей.
Это написано 5.12.2019г.
все інше від
"лукавого"московита...