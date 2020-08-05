Взрыв в Бейруте: 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд

Мощнейший взрыв, произошедший 4 августа в Бейруте, нанес повреждения зданиям на половине городской территории.

Об этом сообщил в среду губернатор ливанской столицы Марван Абуд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

"Я думаю, что сейчас от 250 000 до 300 000 человек остались без дома", - сказал Абуд, добавив, что, по предварительным оценкам, ущерб от взрыва во вторник составил от 3 до 5 млрд долларов.

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Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.