С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим тишины вблизи н.п. Шумы, потерь нет, - Минобороны
С начала суток российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"С начала текущих суток до полудня вооруженные формирования РФ один раз прибегли к огневой провокации, осуществив два выстрела из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Шумы. Огонь наши воины не открывали.
Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что объединенные силы в районе проведения операции продолжают осуществлять мероприятия, направленные на помощь местному населению и улучшения качества жизни людей.
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Alexander Bereznuk #425456
показать весь комментарий05.08.2020 13:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий05.08.2020 13:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Рома Маестро
показать весь комментарий05.08.2020 14:05 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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