С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим тишины вблизи н.п. Шумы, потерь нет, - Минобороны

С начала суток российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С начала текущих суток до полудня вооруженные формирования РФ один раз прибегли к огневой провокации, осуществив два выстрела из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Шумы. Огонь наши воины не открывали.

Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что объединенные силы в районе проведения операции продолжают осуществлять мероприятия, направленные на помощь местному населению и улучшения качества жизни людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки наемники РФ трижды нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС