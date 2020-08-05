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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим тишины вблизи н.п. Шумы, потерь нет, - Минобороны

С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим тишины вблизи н.п. Шумы, потерь нет, - Минобороны

С начала суток российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С начала текущих суток до полудня вооруженные формирования РФ один раз прибегли к огневой провокации, осуществив два выстрела из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Шумы. Огонь наши воины не открывали.

Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что объединенные силы в районе проведения операции продолжают осуществлять мероприятия, направленные на помощь местному населению и улучшения качества жизни людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки наемники РФ трижды нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Минобороны (9431) обстрел (27972) Донбасс (26958)


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а мендель игнорирует нарушения тихого часа оккупантами
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05.08.2020 13:47 Ответить
Оце так і буде надалі. Ні миру, ні війни.
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05.08.2020 13:53 Ответить
Від початку доби найманці РФ один раз порушили режим тиші поблизу н.п. Шуми, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7597
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05.08.2020 14:05 Ответить
 
 