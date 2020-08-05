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Новости Агрессия России против Украины
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Украина передаст Италии информацию о 20 наемниках, воюющих на Донбассе, - Аваков

Украина передаст Италии информацию о 20 наемниках, воюющих на Донбассе, - Аваков

Уже 3 гражданина Италии получили реальные сроки заключения за участие в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков во время встречи с министром внутренних дел Итальянской Республики Лучаной Ламорджезе в Риме.

Стороны обсудили усиление сотрудничества между двумя странами, в частности, в вопросах киберугроз, борьбе с транснациональной преступностью, и нелегальной миграцией.

Отмечается, что Аваков поблагодарил Италию за четкую позицию относительно итальянских наемников, воюющих на стороне российских незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. 

"Уже 3 итальянца получили реальные сроки заключения за участие в пророссийских незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, и еще более 20 граждан Италии, по нашей информации, участвовали в таких НВФ. Надеюсь, справедливый приговор получат и другие участники террористических организаций, независимо от страны пребывания", - подчеркнул Аваков.

Также глава МВД отметил недопустимость деятельности так называемых представительств "ДНР/ЛНР" на территории Итальянской Республики.

По его словам, такие общественные организации, которые не имеют и не могут иметь никакого официального дипломатического статуса, могут быть привлечены к незаконной и террористической деятельности. В частности, к вербовке радикальных наемников для участия в НВФ на временно оккупированных территориях.

Кроме того, Аваков в Twitter сообщил, что Украина передаст Италии информацию о 20 наемниках, воюющих на Донбассе.

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Автор: 

Аваков Арсен (3445) Италия (1655) МВД (9327) Донбасс (26958) наемники рф (2093)


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І їм можливо заборонять вїзд в Італію?
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05.08.2020 13:42 Ответить
А коли повернуть і звільнять Марківа?
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05.08.2020 13:46 Ответить
Что то подсказывает что он один из тех уже троих
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05.08.2020 13:52 Ответить
После рассмотра апелляции возможно понизят срок.
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05.08.2020 14:00 Ответить
Ну есть за что похвалить министра. так і Марківа дело пересмотрят
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05.08.2020 13:56 Ответить
 
 