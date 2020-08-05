Маркевич ответил на критику Суркиса в адрес Блохина: Пусть посмотрит на себя со стороны, "Блохин - гордость нации, а Суркис - никто"
В последнем из своих интервью президент ФК "Динамо" Игорь Суркис критически отозвался о легендарном украинском футболисте и тренере, обладателе "Золотого мяча" Олеге Блохине. Указал, что тот якобы за "2 минуты кинул" национальную сборную, а ради должности тренера якобы менял партии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".
Украинский функционер и тренер Мирон Маркевич отреагировал на такие слова Суркиса, посоветовав ему "посмотреть на себя".
"Суркису надо посмотреть на себя со стороны. Блохин - это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю. Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин - гордость нации, Суркис - никто", - отметил Маркевич.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу возглавил футбольный клуб "Динамо".
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Суркісня не зробить нічого толкового, бо вони злодії.
Стали відомі джерела депозитів Суркісів у ПриватБанку - розслідування Kroll
Згідно з розслідуванням агенства Kroll, кошти на депозитах англійських компаній Суркісів виявилися кредитами, які ПриватБанк видав своїм пов'язаним особам у 2008−2010 році.
Американське видання https://chicagomorningstar.com/kroll-report-ukraine-kolomoiskiy-and-surkis-brothers-withdrew-money-from-privatbank-during-the-bail-in Chicago morning star опублікувало фрагмент розслідування агентства Kroll про те, як колишні власники ПриватБанку виводили з нього гроші.
Згідно з цією інформацією, у 2008−2010 роках ряд компаній, пов'язаних із Приватбанком отримав кредити від ПриватБанку Кіпру на загальну суму $361 млн
«Кредити на загальну суму 361 мільйон доларів США були згруповані частинами, в рамках яких видавалися з різницею в кілька хвилин, відразу після чого вони були спрямовані через мережу транзакцій між рахунками пов'язаних компаній, у яких немає очевидної комерційної мети», - йдеться у розслідуванні.
Вони були спочатку депоновані на термін до двох років на момент внесення застави на низку рахунків, з яких пізніше перенаправили кошти на депозитні рахунки шести компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments.
Всі вони були зареєстровані в один і той же день за однією і тією ж адресою і перебували в юрисдикції Британських Віргінських островів.
і білше ніякої львівської кави, тільки винниківську з термоса
А теперь я даю ТЕБЕ возможность проявить всю недюжинную мощь своего интеллекта и забросать меня стереотипными и банальными фразами. Начинай...
Ну а его спортивные достижения под сомнения никто не ставит, тут Маркевич верно сказал