РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13337 посетителей онлайн
Новости
17 774 34

Маркевич ответил на критику Суркиса в адрес Блохина: Пусть посмотрит на себя со стороны, "Блохин - гордость нации, а Суркис - никто"

Маркевич ответил на критику Суркиса в адрес Блохина: Пусть посмотрит на себя со стороны,

В последнем из своих интервью президент ФК "Динамо" Игорь Суркис критически отозвался о легендарном украинском футболисте и тренере, обладателе "Золотого мяча" Олеге Блохине. Указал, что тот якобы за "2 минуты кинул" национальную сборную, а ради должности тренера якобы менял партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".

Украинский функционер и тренер Мирон Маркевич отреагировал на такие слова Суркиса, посоветовав ему "посмотреть на себя".

"Суркису надо посмотреть на себя со стороны. Блохин - это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю. Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин - гордость нации, Суркис - никто", - отметил Маркевич.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу возглавил футбольный клуб "Динамо".

Также читайте: "Я колебался", - Суркис на встрече с фанатами объяснил, почему назначил Луческу главным тренером "Динамо"

Автор: 

Блохин Олег (116) Динамо (789) Маркевич Мирон (26) Суркис (338)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
По суркисам полностью согласен...но и из блохина делать икону не стоит....впрочем как и из любого другого спортсмена или артиста....
показать весь комментарий
05.08.2020 13:55 Ответить
+15
Блохин-вата ватная.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:55 Ответить
+9
Блохін-ватний гівнюк. Тинявся по партіях від комуняк до мертвечука. Але якщо рівняти з суркіснею-звісно гордість нації. От з такими "авторитетами" і живемо.
показать весь комментарий
05.08.2020 14:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По суркисам полностью согласен...но и из блохина делать икону не стоит....впрочем как и из любого другого спортсмена или артиста....
показать весь комментарий
05.08.2020 13:55 Ответить
- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. (с)
показать весь комментарий
05.08.2020 14:06 Ответить
Блохин (пишется с заглавной, кстати) уже "икона" в мире футбола. И так сложилось исторически и никто не в силах это изменить, другое дело что идеализировать его не нужно.
показать весь комментарий
05.08.2020 15:29 Ответить
Як людину, звичайно, ні. Але його вміння ''з нічого'' забивати голи вражало.
показать весь комментарий
05.08.2020 20:39 Ответить
Блохин-вата ватная.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:55 Ответить
патриотом Украины его назвать сложно, но его спортивные достижения факт! Да и сколько таких у нас? Тот же Бубка, например...Думаю их "ватничество" можно простить, ведь есть много абсолютно бесполезных и никчемных живущих в нашей стране с "ватой" в голове
показать весь комментарий
05.08.2020 15:31 Ответить
Гарно сказав, гарно.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:56 Ответить
Маркевич також гордість нації ( не плутати із населенням ).

Суркісня не зробить нічого толкового, бо вони злодії.

Стали відомі джерела депозитів Суркісів у ПриватБанку - розслідування Kroll
Згідно з розслідуванням агенства Kroll, кошти на депозитах англійських компаній Суркісів виявилися кредитами, які ПриватБанк видав своїм пов'язаним особам у 2008−2010 році.
Американське видання https://chicagomorningstar.com/kroll-report-ukraine-kolomoiskiy-and-surkis-brothers-withdrew-money-from-privatbank-during-the-bail-in Chicago morning star опублікувало фрагмент розслідування агентства Kroll про те, як колишні власники ПриватБанку виводили з нього гроші.
Згідно з цією інформацією, у 2008−2010 роках ряд компаній, пов'язаних із Приватбанком отримав кредити від ПриватБанку Кіпру на загальну суму $361 млн

«Кредити на загальну суму 361 мільйон доларів США були згруповані частинами, в рамках яких видавалися з різницею в кілька хвилин, відразу після чого вони були спрямовані через мережу транзакцій між рахунками пов'язаних компаній, у яких немає очевидної комерційної мети», - йдеться у розслідуванні.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:58 Ответить
За версією слідства Kroll, ті ж кошти були згодом депоновані у Приватбанку.

Вони були спочатку депоновані на термін до двох років на момент внесення застави на низку рахунків, з яких пізніше перенаправили кошти на депозитні рахунки шести компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments.

Всі вони були зареєстровані в один і той же день за однією і тією ж адресою і перебували в юрисдикції Британських Віргінських островів.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:59 Ответить
"..перебували в юрисдикції Британських Віргінських островів."
показать весь комментарий
05.08.2020 14:03 Ответить
мирон богданович, бережись..їж тільки приготоване жінкою...
і білше ніякої львівської кави, тільки винниківську з термоса
показать весь комментарий
05.08.2020 14:00 Ответить
Мирон Богданович - молодець! У прозі годі краще сказати!
показать весь комментарий
05.08.2020 14:04 Ответить
Блохін-ватний гівнюк. Тинявся по партіях від комуняк до мертвечука. Але якщо рівняти з суркіснею-звісно гордість нації. От з такими "авторитетами" і живемо.
показать весь комментарий
05.08.2020 14:08 Ответить
Маркевич мав на увазі футбол та нічого іншого.
показать весь комментарий
05.08.2020 19:03 Ответить
Тобто,суркісня ніхто в футболі? Але так чи інакше вони мають вплив на футбол. І позитивні моменти "Динамо" пов'язані з їх грошима,хоч і опосередковано. Тому,я думаю Маркевич мав на увазі скоріше моральний аспект.
показать весь комментарий
05.08.2020 19:10 Ответить
МБМ красавчик!
показать весь комментарий
05.08.2020 14:09 Ответить
+++
показать весь комментарий
05.08.2020 14:24 Ответить
При нормальной власти эти два маланца давно должны сидеть! Одна надежда на Американцев ,которые раскручивают дела бени и суркисов.
показать весь комментарий
05.08.2020 14:11 Ответить
Сурки ушатали клуб и футбол в целом.
показать весь комментарий
05.08.2020 14:14 Ответить
Ага...и про депутана от партии Королевской футболиста и тренера сборной Шевченко хотелось бы услышать Который задекларировал 30 тыс. гр. доходов в 2011 г.
показать весь комментарий
05.08.2020 14:14 Ответить
Блоха - ватан, а эти двое - еще хуже. Не хочу материться.
показать весь комментарий
05.08.2020 14:16 Ответить
Почему же никто? Суркиси - воры нации...вот только какой...нации?
показать весь комментарий
05.08.2020 14:37 Ответить
так никто ж и не спорит, что как спортсмен он гордость нации, но быть мудаком натуральным как человек это не мешает.
показать весь комментарий
05.08.2020 14:46 Ответить
Гораздо хуже , чем никто .
показать весь комментарий
05.08.2020 14:55 Ответить
Золоті слова!
показать весь комментарий
05.08.2020 14:59 Ответить
прекрасний футболіст, поганий тренер і гівно-людина
показать весь комментарий
05.08.2020 15:05 Ответить
Блохин тот еще ватник. Да и как человек довольно неприятный.
показать весь комментарий
05.08.2020 15:23 Ответить
знаешь его лично?
показать весь комментарий
05.08.2020 15:32 Ответить
Подтекст вопроса понятен, как, впрочем, и возможная реакция на мой вполне прогнозируемый ответ. Но я все же отвечу: нет, не знаю.

А теперь я даю ТЕБЕ возможность проявить всю недюжинную мощь своего интеллекта и забросать меня стереотипными и банальными фразами. Начинай...
показать весь комментарий
05.08.2020 15:42 Ответить
за слабительным иди в аптеку, для меня же достаточно было увидеть односложный ответ
показать весь комментарий
05.08.2020 16:11 Ответить
Сам факт того что Суркис льет дерьмо на другого человека характеризует его как последнее *овно!
показать весь комментарий
05.08.2020 15:33 Ответить
Ну да, Блохин конечно ватник еще тот, ну а что мы хотим, рожден и воспитан СССР.
Ну а его спортивные достижения под сомнения никто не ставит, тут Маркевич верно сказал
показать весь комментарий
05.08.2020 15:53 Ответить
Суркис поставил Блохина на место совершенно по делу - надо просто прочитать интервью.То, что он был великим футболистом, не отрицает никто. Но речь ведь не об этом.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:19 Ответить
На личности перешёл. А по существу?
показать весь комментарий
05.08.2020 22:26 Ответить
 
 