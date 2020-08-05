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Богуслаев, чей сын обзавелся островом в Италии, в 2011-м хотел "лизать дорожку" в Москву и клял украинцев, отправляющих своих детей в Европу, - Казанский

Богуслаев, чей сын обзавелся островом в Италии, в 2011-м хотел

Глава "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев выступал в поддержку Таможенного союза, отношений с РФ и порицал европейские устремления украинцев. Однако это не помешало его сыну купить целый остров Италии.

Об этом пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В 2011 Богуслаев заявлял, что Украина рано или поздно вступит в Таможенный союз и утверждал, что "готов лизать дорожку в Москву", если Россия предоставит его заводу товарный кредит.

В интервью "Украинской правде" он говорил: "Одна Украина работает на страну, работает над законами, в промышленности, в аграрном секторе. А вторая половина гуляет. Вот эта вторая половина хочет в Европу. Потому что туда они готовят отправить своих детей, и сами готовы выехать сегодня же. А мы - наша часть Украины, которая работает - мы не выезжаем в Европу"", - цитирует Казанский Богуслаева.

Смотрите также: Сын главы "Мотор Січ" Богуслаева купил остров с замком в Италии за $10 млн, - журналист Бигус. ФОТО

Богуслаев, чей сын обзавелся островом в Италии, в 2011-м хотел лизать дорожку в Москву и клял украинцев, отправляющих своих детей в Европу, - Казанский 01

Богуслаев, чей сын обзавелся островом в Италии, в 2011-м хотел лизать дорожку в Москву и клял украинцев, отправляющих своих детей в Европу, - Казанский 02

"Но прошло немного времени, и оказалось, что пламенный любитель России и Таможенного союза сам в этом мусорнике жить не хочет. И вместо участка на Валдае предпочел купить сыну остров в стране НАТО и ЕС", - заключает блогер.

Богуслаев, чей сын обзавелся островом в Италии, в 2011-м хотел лизать дорожку в Москву и клял украинцев, отправляющих своих детей в Европу, - Казанский 03

Богуслаев Вячеслав (74) остров (27) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+25
"Крепкий совковый хозяйственник", все украли и смылись за границу...
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05.08.2020 14:03 Ответить
+17
Типічний рашист
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05.08.2020 13:56 Ответить
+15
Ось такі богуслаєви та інші підрахуї і споганили звання Героя України.
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05.08.2020 14:08 Ответить
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Типічний рашист
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05.08.2020 13:56 Ответить
"Крепкий совковый хозяйственник", все украли и смылись за границу...
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05.08.2020 14:03 Ответить
между прочим, отлично таких понимаю - смылись заграницу, и не очень хотят, чтобы другие (за чей счет они туда смылись) вдруг там оказались ... а то ж придется отвечать на вопросы, отдавать что-то, возможно даже сидеть, в европейских тюрьмах, но они даже от таких давно отвыкли.
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05.08.2020 15:34 Ответить
При наших СБУ, МВД и ГПУ, им ничего не грозит...
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05.08.2020 19:16 Ответить
Поражает то , что он герой Украины , хотя хохлом все равно, я не прав ? 😂😂😂
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05.08.2020 14:02 Ответить
Смотря что вы вкладываете в это понятие. У нас и Бойко и Засуха такое звание имеет.
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05.08.2020 14:04 Ответить
Тебя не поражает, что Кадыров Герой России, хотя кацапам все равно, а некроторые даже подрачивают на него, и время от времени прощения просят.
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05.08.2020 17:39 Ответить
...лучше отследите куда ентот Херой отправлял движки и филиалы в 2014 году
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05.08.2020 14:03 Ответить
И об этом...Китай по договорённости с Московией тайно на Дальнем востоке России ,разместили концлагеря,где китайские и российские заключённые в лагерях изготавливают продукцию ,которая идёт на экспорт в страны ЕС и др.
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05.08.2020 14:06 Ответить
Они и сейчас эти занимаются - промывают мозг украинцам сказками о выгоде дружбы с Россией и вреде Европы. И многие украинцы, судя по рейтингам ОПЗЖ, верят.
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05.08.2020 14:07 Ответить
Просто в ЕС нет такого количества лохов,на которых можно ТАК зарабатывать.
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05.08.2020 15:02 Ответить
Ось такі богуслаєви та інші підрахуї і споганили звання Героя України.
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05.08.2020 14:08 Ответить
Клиновидная рожа. Типичный мокша.
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05.08.2020 14:08 Ответить
Классический пдрс
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05.08.2020 14:15 Ответить
Типа без этой статьи никто не знал,что богуслаев-ватная мразь.
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05.08.2020 14:15 Ответить
Хотите свой остров на Лазурном берегу?
Ну вы поняли, что нужно делать.
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05.08.2020 14:37 Ответить
Чувак походу талантливее Маска.Заработать в наблюдательном совете на остров...куме.
-Так.Цiкаво за чем вiн спостерегав куме?
-Як за чем?!Як другие працюють.А за этим можно долго наблюдать.А ще як,що за це гроши платят,то взагалi красота.
-А а а... зрозумiв.Мрiя вертухая?
-Так.
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05.08.2020 14:42 Ответить
Рыг обыкновенный.
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05.08.2020 14:59 Ответить
Для лохов "низабудимнипрастим", "мышебратья" и "скрепы", для себя остров в Италии. Всё по классике кацапских бояр.
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05.08.2020 15:13 Ответить
Вот с чем согласен с Богуслаевым, так это с тем, что российское руководство - дебилы. Все что они делают в отношении Украины - полнейший кретинизм...
Ну а сам Богуслаев всегда был комунякой, как и многие другие. Че уж тут удивляться???
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05.08.2020 15:38 Ответить
да это ж готовый премьер министр!!!!!
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05.08.2020 15:58 Ответить
красный директор, типичная мразь. на шару приватизировала завод не вложивши в него ни копейки. сколько таких у нас прихватизаторов? валом и все с баблом и при делах.
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05.08.2020 16:04 Ответить
Кто трахнет гнилое яблоко об гнилое дерево? Это в любом государстве, кроме.... Позор!!!
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05.08.2020 17:57 Ответить
Ленка Бандаренка тоже аж пищит за Расею, а сама отправила дочь в штаты еще 3 года назад, где и сейчас живет да еще и выдала замуж в 18 лет за нацмена-араба.
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05.08.2020 22:11 Ответить
 
 