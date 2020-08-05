Богуслаев, чей сын обзавелся островом в Италии, в 2011-м хотел "лизать дорожку" в Москву и клял украинцев, отправляющих своих детей в Европу, - Казанский

Глава "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев выступал в поддержку Таможенного союза, отношений с РФ и порицал европейские устремления украинцев. Однако это не помешало его сыну купить целый остров Италии.

Об этом пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В 2011 Богуслаев заявлял, что Украина рано или поздно вступит в Таможенный союз и утверждал, что "готов лизать дорожку в Москву", если Россия предоставит его заводу товарный кредит.

В интервью "Украинской правде" он говорил: "Одна Украина работает на страну, работает над законами, в промышленности, в аграрном секторе. А вторая половина гуляет. Вот эта вторая половина хочет в Европу. Потому что туда они готовят отправить своих детей, и сами готовы выехать сегодня же. А мы - наша часть Украины, которая работает - мы не выезжаем в Европу"", - цитирует Казанский Богуслаева.

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"Но прошло немного времени, и оказалось, что пламенный любитель России и Таможенного союза сам в этом мусорнике жить не хочет. И вместо участка на Валдае предпочел купить сыну остров в стране НАТО и ЕС", - заключает блогер.