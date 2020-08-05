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Новости Коронавирус и карантин
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Процедура отнесения городов к "красной" карантинной зоне должна быть модернизирована, - "Пропозиция"

Политическая партия "Пропозиция" требует от властей отменить транспортную блокаду украинских городов и не совершать политического давления на местное самоуправление под прикрытием введения карантина.

Об этом говорится в тексте заявления политсилы.

Процедура отнесения городов к красной карантинной зоне должна быть модернизирована, - Пропозиция 01

"Политическая партия" Пропозиция"поддерживает решение Тернопольского и Луцкого городских советов, которые на своих заседаниях отказались прекращать железнодорожное и автобусное междугороднее сообщение, несмотря на отнесение обоих городов к "красной зоне" в связи с показателями заболеваемости COVID-19", - сказано в документе.

В партии считают, что представители центральной власти, прежде чем говорить о каких-то ограничениях и запретах, должны были прежде всего позаботиться о том, как местным жителям безопасно и своевременно вернуться к себе домой, а не создавать неудобства для людей. "Поведение центральной власти демонстрирует откровенное пренебрежение к украинским гражданам", - говорят в партии.

"Пропозиция" отмечает, что процедура отнесения городов к "красной" карантинной зоне, которая означает запрет работы заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, прекращение работы общественного транспорта, междугородного железнодорожного и автобусного сообщения, должна быть модернизирована.

"Соответствующие решения нельзя принимать без консультаций с местными властями. Следует разработать четкие и понятные критерии установления четырех уровней эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 - "красного", "оранжевого", "желтого" и "зеленого", каждый из которых характеризуется определенными карантинными ограничениями. Те критерии, которые сейчас введены, оставляют пространство для политических манипуляций. И центральная власть этим пользуется ", - говорится в заявлении.

Политическая сила требует от центральной власти прекратить принимать необоснованные решения об установлении уровней эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 и ввести обязательные консультации с местными властями по усилению карантина.

В партии отмечают недопустимость политического давления на местное самоуправление.

"Борьба с эпидемией не может превращаться в политические соревнования и использоваться для получения политических баллов накануне выборов", - говорят в "Пропозиции".

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карантин (16729) транспорт (1759) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Пропозиция (12)


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процедура має бути прозорою
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05.08.2020 13:55 Ответить
ПроПозиція винайшла спосіб лікування КОВІДу?
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05.08.2020 13:57 Ответить
Критерий очень простой: где проголосовали менее 50% за зебила- зелёная зона, 50-60% жёлтая, 60-70% оранжевая, 70% и выше- красная. Из красной зоны никого не выпускать и не давать внутри неё размножаться.
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05.08.2020 14:05 Ответить
Методика зонирования разрабатывалась довольно долго и не была секретом, так какого уя "пропозиция" тогда не давала пропозиций? Потому что тогда не было ясно, кого это коснется и завоняют ли местные мэры?
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05.08.2020 14:35 Ответить
Когда разрабатывались критерии - Пропозиции просто не существовало, собственно, она и создана в противовес этой дебильной "власти".
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05.08.2020 18:21 Ответить
Должно быть не только "ограничения", а и действия властей на обеспечение жизнедеятельности этих извините - зон !
А то "запрещать" - у нас быстро... А вот, что бы обеспечить ... - так не дождешься !
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05.08.2020 16:04 Ответить
Київ, вже час запам'ятати.
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05.08.2020 20:32 Ответить
 
 