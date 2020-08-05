Процедура отнесения городов к "красной" карантинной зоне должна быть модернизирована, - "Пропозиция"

Политическая партия "Пропозиция" требует от властей отменить транспортную блокаду украинских городов и не совершать политического давления на местное самоуправление под прикрытием введения карантина.

Об этом говорится в тексте заявления политсилы.

"Политическая партия" Пропозиция"поддерживает решение Тернопольского и Луцкого городских советов, которые на своих заседаниях отказались прекращать железнодорожное и автобусное междугороднее сообщение, несмотря на отнесение обоих городов к "красной зоне" в связи с показателями заболеваемости COVID-19", - сказано в документе.

В партии считают, что представители центральной власти, прежде чем говорить о каких-то ограничениях и запретах, должны были прежде всего позаботиться о том, как местным жителям безопасно и своевременно вернуться к себе домой, а не создавать неудобства для людей. "Поведение центральной власти демонстрирует откровенное пренебрежение к украинским гражданам", - говорят в партии.

"Пропозиция" отмечает, что процедура отнесения городов к "красной" карантинной зоне, которая означает запрет работы заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, прекращение работы общественного транспорта, междугородного железнодорожного и автобусного сообщения, должна быть модернизирована.

"Соответствующие решения нельзя принимать без консультаций с местными властями. Следует разработать четкие и понятные критерии установления четырех уровней эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 - "красного", "оранжевого", "желтого" и "зеленого", каждый из которых характеризуется определенными карантинными ограничениями. Те критерии, которые сейчас введены, оставляют пространство для политических манипуляций. И центральная власть этим пользуется ", - говорится в заявлении.

Политическая сила требует от центральной власти прекратить принимать необоснованные решения об установлении уровней эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 и ввести обязательные консультации с местными властями по усилению карантина.

В партии отмечают недопустимость политического давления на местное самоуправление.

"Борьба с эпидемией не может превращаться в политические соревнования и использоваться для получения политических баллов накануне выборов", - говорят в "Пропозиции".