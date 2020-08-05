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Украина готова предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрыва в Бейруте, - Шмыгаль

Украина готова предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрыва в Бейруте, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина готова предоставить Ливану помощь в связи со взрывом в Бейруте, в том числе направить спасателей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава правительства сказал на заседании Кабинета Министров.

"В случае необходимости мы готовы предоставлять всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложениями о предоставлении необходимой помощи нашими спасателями. Cоответствующий отряд готов вылететь в любое время", - отметил Шмыгаль.

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.

Также читайте: Взрыв в Бейруте: 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд

Автор: 

взрыв (6815) Ливан (126) помощь (7884) Шмыгаль Денис (2727)


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Топ комментарии
+20
что там на западной в зоне паводков? уже все восстановили, построили, наладили? помогатели херовы
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05.08.2020 14:01 Ответить
+13
Украина готова предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрыва в Бейруте, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5661
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05.08.2020 14:01 Ответить
+12
а з карпатськими паводками вже всьо решено, забили на наслідки?
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05.08.2020 14:04 Ответить
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Золотому-4 Україна ні чого не хоче "прєдаставіць"?
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05.08.2020 14:00 Ответить
- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!(с)
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05.08.2020 14:03 Ответить
а з карпатськими паводками вже всьо решено, забили на наслідки?
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05.08.2020 14:04 Ответить
Золоте-4 - це і є тасама бідна Україна, яка мала б допомагати Лівану з легкої руки Шмигаля. Україна, яка сама потребує допомоги. Виглядає на те, що Шмигаль живе в іншій, багатій версії України.
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05.08.2020 14:11 Ответить
Украина готова предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрыва в Бейруте, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5661
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05.08.2020 14:01 Ответить
что там на западной в зоне паводков? уже все восстановили, построили, наладили? помогатели херовы
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05.08.2020 14:01 Ответить
Каанєчьна! Гідрант все на власному контролі тримає... коли не спить.
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05.08.2020 14:06 Ответить
Ща подымут лошкопедам цену на газ...и сразу помогут Бейрут)
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05.08.2020 14:04 Ответить
а Ливан оказывал Украине какую нибудь помощь?
у нас же миллионы беженцев без жилья и в бедности...
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05.08.2020 14:04 Ответить
в ліван всих їстівних биків повивозили
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05.08.2020 14:06 Ответить
Несколько фактов.
Весной Ливан объявил дефолт по внешним долгам.
Премьер Ливана поддерживается террористами Хезболла.
Союзник Ливана - Иран.
Враги - США, Израиль.
"А тому ли я дала?" (с)
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05.08.2020 14:32 Ответить
ляпнув, не подумав...нехай краще подоляк і кулєба за нього мовлять
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05.08.2020 14:44 Ответить
Шутовская власть на подпевках олигархов єтот балаган уже просто уродлив
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05.08.2020 14:04 Ответить
Шмигаль організує в Лівані філіал партії слуга народу?
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05.08.2020 14:05 Ответить
Снимут там очередной сезончик СВАТОВ...
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05.08.2020 14:07 Ответить
А чем Шмыгло может помочь ,коррупционеров подкинет ,так там своих хватает😅😂🙄🤫
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05.08.2020 14:05 Ответить
я так понял, лишние деньги появились от "покращення"?
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05.08.2020 14:05 Ответить
Клованы они во всем КЛОВАНЫ)
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05.08.2020 14:05 Ответить
Спасибо Ливану за помощь и спасение с наводнениями на западной Украине,неговоря что офиц лица Ливана официально пособолезновали Украине,а ещё спасибо китайцам за то что мы дали безвиз а они и не думали
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05.08.2020 14:06 Ответить
Где деньги, Зин?
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05.08.2020 14:06 Ответить
друкують
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05.08.2020 14:46 Ответить
Можна дати трохи грошей з Фонду по боротьбі з пандемією - пару лярдів, а чо.
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05.08.2020 14:06 Ответить
Шмыгаль помог уже всем в Украине: малому, среднему, пятистам тысячам безработным, энергетическому сектору, дыре в бюджете, падению ВВП. Осталось только Ливану помочь и наступит благодать.
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05.08.2020 14:06 Ответить
Зебильно. Хайп - наше увсе
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05.08.2020 14:07 Ответить
А какой в Ливане национальный музыкальный инструмент?
ЗЕня в поддержку народа Ливана на нем побренчит без штанов...
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05.08.2020 14:09 Ответить
тамбурін, нехай постучить
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05.08.2020 14:47 Ответить
Ты скот со своего кармана готов дать?? Так давай...А из моего не надо...
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05.08.2020 14:07 Ответить
Шморкли не могут отселить семьи из разрушенных авариями домов.
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05.08.2020 14:08 Ответить
Можно выделить деньги с 40%-го роста нашего ВВП.
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05.08.2020 14:08 Ответить
Я знаю хто вони - КЛОУНИ!
https://www.youtube.com/watch?v=8NlPFcl5Xjw
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05.08.2020 14:08 Ответить
Украина готова предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрыва в Бейруте, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4950 у нас неплохие скажу есть спасатели!
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05.08.2020 14:08 Ответить
Все необходимую помощь ,это дать Ливану 5 лярдов $🤔😂
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05.08.2020 14:08 Ответить
А на шесть согласятся?
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05.08.2020 14:09 Ответить
А якщо буде потім нестача коштів в держбюджеті...
Украина готова предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрыва в Бейруте, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6354
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05.08.2020 14:10 Ответить
И на селитру.
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05.08.2020 14:11 Ответить
Это будут те 500000 рабочих мест которые Денис обещаль?
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05.08.2020 14:10 Ответить
Я не вдуплился. А что, ливан нам очень помогал в связи с агрессией рашкостана? В марте 2014 в ООН они вообще проигнорировали голосование по Украине.
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05.08.2020 14:10 Ответить
Їх у 2014 році кацапи підкупили селітрою.)
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05.08.2020 14:13 Ответить
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05.08.2020 15:10 Ответить
Хотя, волноваться не стоит: Шмыгаль программу помощи Ливану будет писать года 3, а потом еще 2 года утверждать, причем безуспешно.
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05.08.2020 14:10 Ответить
Схема тут как тут .
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05.08.2020 14:18 Ответить
пля - а кто сомневался...
Україна готова надати Лівану допомогу для ліквідації наслідків вибуху в Бейруті, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5170
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05.08.2020 15:15 Ответить
У себя в стране все супер? Что деньги лишние есть.
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05.08.2020 15:16 Ответить
Допоможе відновити втрачені запаси селітри?
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05.08.2020 15:37 Ответить
За даними LBCI, під час зварювання сталася детонація феєрверків, що зберігалися на складі, а потім від них здетонувала аміачна селітра. На мій погляд це правдоподібна версія.
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05.08.2020 16:00 Ответить
А зачем?
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05.08.2020 16:44 Ответить
Там всю жизнь рашка паслась. А кто тебе поможет? Мозги не ушли?
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05.08.2020 17:52 Ответить
чем?бананами и арбузами
нам бы кто помог
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05.08.2020 18:10 Ответить
 
 