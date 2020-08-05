Украина готова предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрыва в Бейруте, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина готова предоставить Ливану помощь в связи со взрывом в Бейруте, в том числе направить спасателей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава правительства сказал на заседании Кабинета Министров.
"В случае необходимости мы готовы предоставлять всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложениями о предоставлении необходимой помощи нашими спасателями. Cоответствующий отряд готов вылететь в любое время", - отметил Шмыгаль.
Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.
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нам бы кто помог