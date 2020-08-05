Зеленский - на 100% проукраинский. Он хочет видеть Украину сильной и способной, когда нужно, дать по зубам, - Кулеба
Президент Владимир Зеленский выступает за европейскую и евроатлантическую организацию, но у него есть вопросы как к Европейскому Союзу, так и к НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"За время своего пребывания в должности вице-премьера у меня не было ни одного повода думать, что президент не поддерживает европейскую или евроатлантическую интеграцию Украины. У него есть абсолютно справедливые вопросы к ЕС и НАТО, которые, если по-простому сказать, состоят в том, почему они не берут нас в члены прямо сейчас или хотя бы пообещали членство. Но эти вопросы и у простого гражданина Украины", - сказал министр.
Кроме того, Кулеба отметил, что за время совместной работы с главой государства у него "не было никакого подозрения о некой "пророссийскости" президента Зеленского": "Он на 100% проукраинский. Он хочет видеть Украину не просто сильной в мире, но и способной, когда нужно, обнять (кого-то), а также, если нужно, дать по зубам. Мне этот стиль импонирует".
"Все, что происходит во внутриполитическом дискурсе, хороший он или плохой - это все нормально. Это все политика в демократической стране", - добавил глава МИД.
Как сообщалось ранее, 12 июня Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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Тому міняє бойових офіцерів на лизунів...
Тому забороняє армії оборонятись...
Тому зупинив реформу годування армії...
Тому сцить назвати ім'я агресора...
Тому пропихує старого пєрдуна та маразматика кравчука, з формулою швайнмаєра...
Посмішило.
Друга приставка ... Першу сплавили кудись, тепер це ...
А то я не поняла ,это"шутка юмора "такая??