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Зеленский - на 100% проукраинский. Он хочет видеть Украину сильной и способной, когда нужно, дать по зубам, - Кулеба

Зеленский - на 100% проукраинский. Он хочет видеть Украину сильной и способной, когда нужно, дать по зубам, - Кулеба

Президент Владимир Зеленский выступает за европейскую и евроатлантическую организацию, но у него есть вопросы как к Европейскому Союзу, так и к НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"За время своего пребывания в должности вице-премьера у меня не было ни одного повода думать, что президент не поддерживает европейскую или евроатлантическую интеграцию Украины. У него есть абсолютно справедливые вопросы к ЕС и НАТО, которые, если по-простому сказать, состоят в том, почему они не берут нас в члены прямо сейчас или хотя бы пообещали членство. Но эти вопросы и у простого гражданина Украины", - сказал министр.

Кроме того, Кулеба отметил, что за время совместной работы с главой государства у него "не было никакого подозрения о некой "пророссийскости" президента Зеленского": "Он на 100% проукраинский. Он хочет видеть Украину не просто сильной в мире, но и способной, когда нужно, обнять (кого-то), а также, если нужно, дать по зубам. Мне этот стиль импонирует".

"Все, что происходит во внутриполитическом дискурсе, хороший он или плохой - это все нормально. Это все политика в демократической стране", - добавил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о встрече в "нормандском формате": "Все в руках российской стороны"

Как сообщалось ранее, 12 июня Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Зеленский Владимир (20922) МИД (7011) НАТО (10105) Евросоюз (17295) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+83
Зеленский - на 100% проукраинский. Он хочет видеть Украину сильной и способной, когда нужно, дать по зубам, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5915
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05.08.2020 14:11 Ответить
+55
про какого то знакомого Кулебы....
мы его не знаем..
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05.08.2020 14:09 Ответить
+44
Проукраїнський кинув помирати морпіха 4 дні?
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05.08.2020 14:10 Ответить
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Ддя балансу. «Кабы чиво не вышло».
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05.08.2020 21:23 Ответить
Что имеется ввиду под словом проукраинский, пусть расшифруют.
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05.08.2020 19:01 Ответить
Реальность говорит об обратном.
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05.08.2020 19:10 Ответить
Назначения двух пердунов в ТКГ в минске, как раз и показывает противоположное!!Прокацапский этот жидяра зеленский!!!!
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05.08.2020 19:21 Ответить
Тому скорочує армію...
Тому міняє бойових офіцерів на лизунів...
Тому забороняє армії оборонятись...
Тому зупинив реформу годування армії...
Тому сцить назвати ім'я агресора...
Тому пропихує старого пєрдуна та маразматика кравчука, з формулою швайнмаєра...
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05.08.2020 20:06 Ответить
... но у него есть вопросы как к Европейскому Союзу, так и к НАТО.

Посмішило.
Друга приставка ... Першу сплавили кудись, тепер це ...
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05.08.2020 20:26 Ответить
Яка має значення оцінка президента його підлеглим мзс? Тим більше в зебанді. Можна чекати чогось, окрім діфірамбів? Жураналісти абсолютно не вміють брати інтерв'ю. Дивуюсь Главкому.
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05.08.2020 20:28 Ответить
Не смішіть мої тапочки про проукраїнського президенти бубочку.
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05.08.2020 21:06 Ответить
Хочеться вірити, та немає підстав.
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05.08.2020 21:19 Ответить
Кравчук любитель повыступать на шоу "60 Минут", также тав выступают: Гордон, Шарий, Савченко, Кива...
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05.08.2020 22:08 Ответить
Він, напевно, по п'яній це ляпнув...
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05.08.2020 22:09 Ответить
Что-то в последнее время много разъяснителей рассказывают о том, какой Зеля хороший. Видно причиной тому сильно упавший рейтинг и скорые выборы. Но, как говорится, сколько не говори "мед", во рту слаще не станет.
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05.08.2020 23:53 Ответить
думаю, смешно такое читать не одному мне
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06.08.2020 08:39 Ответить
ідіоте, я звик вірити своїм очам, а ні твоїм казкам
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06.08.2020 10:27 Ответить
Однако хочется надеяться, но...
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06.08.2020 10:40 Ответить
СМЕЯТЬСЯ УЖЕ МОЖНО??
А то я не поняла ,это"шутка юмора "такая??
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06.09.2020 03:19 Ответить
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