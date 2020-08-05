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Новости
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В пиковые часы на станции метро "Вокзальная" возможны ограничения на вход с 6 по 26 августа из-за ремонта эскалатора

В пиковые часы на станции метро

С 6 по 26 августа на станции "Вокзальная" будет проводиться внеплановый ремонт одного из трех эскалаторов. В связи с этим в пиковые часы возможном ограничении (закрытии) станции на вход.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" в Facebook.

"Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности.

Приносим извинения за временные неудобства! Рассчитываем на ваше понимание!" - сказано в сообщении.

Справка: всего в Киевском метрополитене работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-8 лет после пробега в 150 тыс. км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за ремонта, - КГГА. КАРТА

В пиковые часы на станции метро Вокзальная возможны ограничения на вход с 6 по 26 августа из-за ремонта эскалатора 01

Киев (25710) Метрополитен (1017) ремонт (1184)


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Капитальный ремонт был в 2016-ом году.
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05.08.2020 14:23 Ответить
Ну, дык папередныки все равно виноваты.
Вчера выступал Мирошниченко.
С пеной у рта критиковал все то, что они с педаликом за 6 лет натворили.
Призывал опять за них голосовать.
Обещал непримиримо со всем этим бороться.
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05.08.2020 14:35 Ответить
Чим займалися коли метро не працювало під час карантину
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05.08.2020 14:23 Ответить
Сколько лет ещё ждать второго входа?
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05.08.2020 15:02 Ответить
 
 