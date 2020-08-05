В пиковые часы на станции метро "Вокзальная" возможны ограничения на вход с 6 по 26 августа из-за ремонта эскалатора
С 6 по 26 августа на станции "Вокзальная" будет проводиться внеплановый ремонт одного из трех эскалаторов. В связи с этим в пиковые часы возможном ограничении (закрытии) станции на вход.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" в Facebook.
"Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности.
Приносим извинения за временные неудобства! Рассчитываем на ваше понимание!" - сказано в сообщении.
Справка: всего в Киевском метрополитене работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-8 лет после пробега в 150 тыс. км.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вчера выступал Мирошниченко.
С пеной у рта критиковал все то, что они с педаликом за 6 лет натворили.
Призывал опять за них голосовать.
Обещал непримиримо со всем этим бороться.