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Государственная ОГХК отправила продукцию в Крым

Ильменит производства Объединенной горно-химической компании (ОГХК) отгружается в адрес ЧАО "Крымский ТИТАН" в аннексированном Крыму.

 Об этом говорится в публикации сайта "Миротворец".

Отправка законспирирована и осуществляется по маршруту Одесса-Хопу-Феодосия-Армянск двумя судами – греческим VENTO и сирийским SOURIA. Последнее пребывает в санкционном списке финансовой разведки США, как неоднократно нарушавшее запрет на вход в территориальные воды Крыма.

На сайте портала "Дело" говорится, что судна доставляют иршанский ильменит ОГХК объемом 24 тыс. тонн и стоимостью EUR 3,7 млн. Он приобретен у ОГХК по контракту немецкой ITS (International Trade & Sourcing GmbH & Co). Ее директор – Олег Цюра заключил сделку с руководителем ОГХК Питером Девисом на поставку этих объемов 17 июня. 

Государственная ОГХК отправила продукцию в Крым 01

Эксперты утверждают, что контракт Девиса и Цюры весьма необычен для рынка. "Он предполагает расчет в евро, а котировки на рынке, как правило, в долларовом эквиваленте. Допускаю, что это поможет избежать долларового комплаенса и не попасть в переделку с американскими правоохранителями. Во-вторых, контракт не предусматривает поставку образцов продукции, которые можно было бы протестировать, а именно так делают трейдеры или переработчики, которые впервые имеют дело с титановым сырьем (ITS в этом бизнесе ранее замечена не была). В-третьих – трейдер готов взять сразу большой объем продукции – 24 тыс. т, не протестировав его", - анализирует директор ИА "Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук. Очевидно, считает эксперт, покупатель знает, что берет. Именно ильменит Иршанского ГОКа обеспечивал "Крымский Титан" до 2014-го года. "Проверенный ильменит не нужно тестировать, а с тех пор Иршанский ГОК не менял технологию производства", - говорит Гордейчук.

Ильменит ОГХК отгружается в Крым при содействии руководства ОГХК и Фонда госимущества. Об этом рассказали изданию портовики. "Со стороны ОГХК за обеспечение сделки отвечал член правления Юрий Соловей, близкий к экс-руководителю Администрации морских портов Украины Юрию Васькову. Именно они, по словам работников порта, "пушили" загрузку VENTO без определенного порта выгрузки. А когда таможенники задержали отправку, в процесс вмешался глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Отгрузка еще идет. 3 августа судно "SOURIA" затаривалось второй партией ильменита в турецком порту Hopa (Хопа). Это видно из портовых отчетов "Миротворца".

Объединенная горно-химическая компания создана в августе 2014 года. Управляет Иршанским горно-обогатительным комбинатом и Вольногорским горно-металлургическим комбинатом. 2018 год завершила с чистой прибылью 114,9 млн грн. Стоимость активов составляет 3,4 млрд грн. В феврале 2020 года Фонд госимущества сменил руководство компании. С апреля ОГХК руководит Питер Девис. Предприятие выставлено на приватизацию в 2020 г.

Автор: 

Крым (26427) ОГХК (50)


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Топ комментарии
+39
де відрубані руки зенарчуків?
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05.08.2020 14:30 Ответить
+22
Зупиніть хтось Пороха вже нарешті!
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05.08.2020 14:30 Ответить
+21
это уже торговля на крови или нет
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05.08.2020 14:32 Ответить
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де відрубані руки зенарчуків?
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05.08.2020 14:30 Ответить
Головы!
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05.08.2020 14:47 Ответить
Державна ОГХК відправила продукцію в Крим - Цензор.НЕТ 5005
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05.08.2020 14:59 Ответить
Державна ОГХК відправила продукцію в Крим - Цензор.НЕТ 2924
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05.08.2020 15:08 Ответить
а хіба олігархи самі собі руки рубають? Не для того вони владу в 1990 році взяли ......щоб тепер самі собі руки рубати....пора вже це зрозуміти, чи туго доходить?
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05.08.2020 23:17 Ответить
Зупиніть хтось Пороха вже нарешті!
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05.08.2020 14:30 Ответить
ну и при порошенко Титан снабжали все время...
Вы что не в курсе...?
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05.08.2020 14:32 Ответить
Юродивий, читай коментарі нижче.
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05.08.2020 14:35 Ответить
він не юродивий , він лишайний ...
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05.08.2020 14:47 Ответить
Пример можно ,как выше с печатями? Или памперсы смени,зедебил.
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05.08.2020 14:39 Ответить
Льоня, ти ж хотів тоді розправи над Порошенком за це?
А зараз що змінилося, пулум'яний борець за щастя трудящих?
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05.08.2020 14:39 Ответить
Державна ОГХК відправила продукцію в Крим - Цензор.НЕТ 1277
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05.08.2020 14:57 Ответить
👏👏👏👏👏
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05.08.2020 15:50 Ответить
Барига, торговля на крові і всьо такое...
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05.08.2020 14:31 Ответить
йдіть в сраку
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05.08.2020 15:02 Ответить
это уже торговля на крови или нет
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05.08.2020 14:32 Ответить
барыги зеленые
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05.08.2020 14:34 Ответить
Баржу селитры туда, как давеча в Бейруте...
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05.08.2020 14:34 Ответить
Селитру уже не впустят! Давайте отправим им баржу нитрита аммония...
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05.08.2020 14:36 Ответить
Огни просили камней с неба, но сгодится и нитрит аммония...
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05.08.2020 14:45 Ответить
Теперь понятно почему кошмарили прежнее руководство компании.....
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05.08.2020 14:34 Ответить
100% и Зеленский и Баканов в курсе этого.. а теперь это большой скандал!
что бы перебить этот скандал, завтра-послезавтра в Киеве организуют очередной липовый теракт ,который отвлечет внимание СМИ и общества от торговли с оккупантами..
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05.08.2020 14:35 Ответить
Автобус, начальник угрозыска и банк уже снимали... Пора брать в заложники нардепов, много и разных, особенно кого не жалко - брата добкина, киву и долженкова, юзика с иванисовым, плюс парочку корабельных сосен!
Террористом должен быть "нацик" из Западной Украины!
П.С. Сценаристы - Шефир и Ермак, режиссер - Аваков.
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05.08.2020 15:05 Ответить
Титан снабжается все годы оккупации.
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05.08.2020 14:35 Ответить
але Порошенка за це треба повісити, а зюзю - нагородити?
ну, ти просто гігант думки!
власне, як і всі зебіли
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05.08.2020 14:42 Ответить
https://censor.net/user/217254 - послушай!, - а где он написал что Зе нужно наградить?

дрочеры на порошенко такие же тупые, как и дрочеры на зеленского...
и Зе и По должны идти в тюрьму за государственную измену..
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05.08.2020 14:46 Ответить
загляни у методичку - побачиш, Льоня
в тебе ж така сама
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05.08.2020 14:47 Ответить
Государственная ОГХК отправила продукцию в Крым - Цензор.НЕТ 568
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05.08.2020 14:52 Ответить
Ниже задал ему те же вопросы. Он ловкий, но тупой манипулятор - типичный порохобот: либо ты за за Мальдивского, либо Зебот. Спроси его про поездку Пороха к Фирташу - говном изойдет.
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06.08.2020 09:37 Ответить
Где я такое сказал, Гундяй? Не додумывай за меня мои мысли - интеллект у тебя не тот. И с чего ты решил, что я зебил? Из-за того, что не люблю Педро? Так выбор политических пристрастий не ограничивается двумя кандидатами. И если ты сторонник Сывочелого, поясни - почему весь срок его президенства, несмотря на блокаду, предприятие Фирташа, находящееся на оккупированной территории, снабжалось сырьем? И заметь - это олигарх, выдачи которого добивается наш союзник США! С нетерпением жду ответа на вопросы.
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06.08.2020 09:34 Ответить
Если это Так , то что Титан и ракетная продукция , как вроде бы и Напали и торговля на Крови или фантом Порошенка все еще продолжает Торговать.Не заросла еще дорожка в Ростов.
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05.08.2020 14:36 Ответить
иду тока шо домой а навстречу бегут Семенченко с Соболевим.
Говорю, - Мужики ви куда?
- На редут, - отвечают.
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05.08.2020 14:41 Ответить
і з ними бєлий вошть зеБілецький?
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05.08.2020 14:45 Ответить
Та там целая толпа, думал не пережду.
А попереду Зеленський на лісапеді з листочка душевно так читав - "Чому не припинена торгівля на крові"
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05.08.2020 14:50 Ответить
а Єгорушка так і ходить у прапор замотаний?
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05.08.2020 14:53 Ответить
Государственная ОГХК отправила продукцию в Крым - Цензор.НЕТ 7532
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05.08.2020 14:53 Ответить
Американці накладають на судно санкції за захід в Крим, українська державна компанія вантажить його на Крим.. От нах... американцям писатись за таких ?
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05.08.2020 14:42 Ответить
Солдаты воюют, торговцы торгуют. Бизнес не знает границ ©
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05.08.2020 14:45 Ответить
Ха )!) Але в той же час всі інши краіни тре паскудити за бізнес з ворогом ! Скльк разів вже казав спочатку тре на себе дивитись а потім мати моральне право інших поливати, по руках давати за хандель з кацапами
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05.08.2020 14:48 Ответить
_Так-так... Итак! Руководимое зелёными кабминетом и ************ госпредприятие обеспечивает оккупантов стратегическим титановым сырьём для военной промышленности.
_У-би-ва-ть тварей! Государственная ОГХК отправила продукцию в Крым - Цензор.НЕТ 1966
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05.08.2020 14:52 Ответить
Государственная ОГХК отправила продукцию в Крым - Цензор.НЕТ 8205
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05.08.2020 14:55 Ответить
Вот же Порох негодяй, торгует и торгует на крови!
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05.08.2020 14:56 Ответить
Ничего нового , схема поставок украинского ильменита в Крьім через перегрузку в турецком порту работает с 2014г, спасибо другу Фирташа Порошенко. Нужно ее ломать , лучше поздно , чем никогда.
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05.08.2020 16:41 Ответить
слов нет - некому курок нажать? Объяви набор, я согласен, рука не дрогнет.
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05.08.2020 17:48 Ответить
Глава Фонда госимущества командует таможней. Как всё запутано
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05.08.2020 22:20 Ответить
 
 