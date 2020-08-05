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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль проведет селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина

Шмыгаль проведет селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение селекторного совещания с мэрами городов по вопросу ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19, разъяснения новых правил мер адаптивного карантина, направленных на сдерживание эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Прошу организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы сможем обсудить и снять все проблемные вопросы", - обратился к министрам премьер.

Он добавил, что главными задачами адаптивного карантина является не допустить распространения эпидемии и позволить нормально работать экономике.

Шмыгаль подчеркнул важность коммуницирования с руководителями районов и городов.

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карантин (16729) Шмыгаль Денис (2727) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Шмыгаль проведет селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина - Цензор.НЕТ 7135
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05.08.2020 14:41 Ответить
+1
в Украине 460 городов і як цей селектор буде виглядати, він живе ще у 20 столітті .- динозавр
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05.08.2020 14:42 Ответить
+1
Если это и верхушка, то из тех, что одевают ж@пой на ёлку...
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05.08.2020 14:43 Ответить
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Шмыгаль проведет селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина - Цензор.НЕТ 3631
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05.08.2020 14:33 Ответить
ось нарешті з,явився шмигаль...а за зеленського і єрмака поки що говорять кулєба і подоляк...
де вся верхушка подівалася?..в країні війна, а вони прохлаждаються..
чи війна в голові закінчилась і україна ігнорує обстріли, як каже мендель
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05.08.2020 14:39 Ответить
Если это и верхушка, то из тех, что одевают ж@пой на ёлку...
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05.08.2020 14:43 Ответить
...мерам по мерам...
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05.08.2020 14:34 Ответить
Шмыг значит "скок, бряк, ляп". А Шмыгой называли летуна, шатуна, шлёндру. С тем же значением употребляли слова шмыгун, шмыгуха. Ясно, что такие прозвания получали люди проворные, умеющие уйти (шмыгнуть) быстро, внезапно и незаметно. Прозвища стали фамилиями: Шмыга, Шмыгин, Шмыгаль, Шмыганов, Шмыгановцев, Шмыгунов, Шмыгуха.
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05.08.2020 14:37 Ответить
Бубочка и Шмыга...Лелик и Болик...
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05.08.2020 14:38 Ответить
Да чего там проводить , они зеленую гвардию и в болт не ставят.
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05.08.2020 14:39 Ответить
Шмыгаль проведет селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина - Цензор.НЕТ 7135
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05.08.2020 14:41 Ответить
Прикольно было бы это совещание наживо послушать ))
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05.08.2020 14:41 Ответить
та там понты... в духе совка
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05.08.2020 14:48 Ответить
в Украине 460 городов і як цей селектор буде виглядати, він живе ще у 20 столітті .- динозавр
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05.08.2020 14:42 Ответить
розмовляв з одним лікарем
запитую: а що би ти сказав адептам світового заколоту під назвою: "ніяікого вірусу не існує"?
відповідає: нехай попросяться попрацювати волонтерами практично в любу лікарню і їхній ідіотизм вилікується меньш ніж за тиждень
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05.08.2020 14:46 Ответить
В больницу с туберкулезниками и онкологией в терминальной стадии этого "одного врача" тоже полезно отправить поработать. На сегодня в мире от туберкулеза умерло уже более 1,5 млн. человек, По оценке ВОЗ, каждый день от него умирает почти 4,5 тысячи человек, а почти 30 тысяч человек заболевают.
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05.08.2020 15:15 Ответить
т.е. думаете за пол года они не разобрались с вашей... адаптацией ???
а нецелевое использование денег, выделенных на борьбу с коронавирусом, тоже будет на повестке?
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05.08.2020 14:46 Ответить
Шмыглу пора на выход ,шила в мешке не утаишь ,как говорил следак Шмыглу в фильме Дело Румянцева ...
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05.08.2020 14:58 Ответить
1. Понятие "адаптивный карантин" антинаучное и бессмысленное. Любой правильно проведенный карантин всегда является, по определению, адаптивным к ситуации. Правильные карантины, например, были в Финляндии и Норвегии где купировали ковид без принуждения населения к обязательному ношению масок и не ограничивали работу городского транспорта.
2. Деление на зоны не объективное, так как количество коек в больницах и пропускная способность диагностических лабораторий в регионах различные.
3. Предлагаемые меры не соответствуют классическому понятию действий при карантине. Это только визуальное изображение псевдо борьбы бесполезными масками и санитайзерами. На самом деле это перевод ответственности медчиновников с себя на людей. Всегда можно сказать, что виноват народ не носящий маски и не умывающийся санитайзерами, а не неадекватные действия медсистемы.
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05.08.2020 14:59 Ответить
«Если соблюдать карантин - заболеваемость максимальная (пример - Киев), если плевать на карантин - заболеваемость минимальная (пример - Одесса). Это всё, что нужно знать, о "разумности" карантина и украинского правительства в целом. Гнать их, саботажников, в шею грязным веником» - Александр Гумиров, юрист-правовед.
https://www.facebook.com/humirov#_blank https://www.facebook.com/humirov
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05.08.2020 15:01 Ответить
😂🌷××
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05.08.2020 15:12 Ответить
 
 