Шмыгаль проведет селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение селекторного совещания с мэрами городов по вопросу ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19, разъяснения новых правил мер адаптивного карантина, направленных на сдерживание эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Прошу организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы сможем обсудить и снять все проблемные вопросы", - обратился к министрам премьер.

Он добавил, что главными задачами адаптивного карантина является не допустить распространения эпидемии и позволить нормально работать экономике.

Шмыгаль подчеркнул важность коммуницирования с руководителями районов и городов.

Читайте также: Людям нужно объяснить, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин, - Зеленский