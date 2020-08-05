Шмыгаль проведет селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение селекторного совещания с мэрами городов по вопросу ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19, разъяснения новых правил мер адаптивного карантина, направленных на сдерживание эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Прошу организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы сможем обсудить и снять все проблемные вопросы", - обратился к министрам премьер.
Он добавил, что главными задачами адаптивного карантина является не допустить распространения эпидемии и позволить нормально работать экономике.
Шмыгаль подчеркнул важность коммуницирования с руководителями районов и городов.
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де вся верхушка подівалася?..в країні війна, а вони прохлаждаються..
чи війна в голові закінчилась і україна ігнорує обстріли, як каже мендель
запитую: а що би ти сказав адептам світового заколоту під назвою: "ніяікого вірусу не існує"?
відповідає: нехай попросяться попрацювати волонтерами практично в любу лікарню і їхній ідіотизм вилікується меньш ніж за тиждень
а нецелевое использование денег, выделенных на борьбу с коронавирусом, тоже будет на повестке?
2. Деление на зоны не объективное, так как количество коек в больницах и пропускная способность диагностических лабораторий в регионах различные.
3. Предлагаемые меры не соответствуют классическому понятию действий при карантине. Это только визуальное изображение псевдо борьбы бесполезными масками и санитайзерами. На самом деле это перевод ответственности медчиновников с себя на людей. Всегда можно сказать, что виноват народ не носящий маски и не умывающийся санитайзерами, а не неадекватные действия медсистемы.
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