Зеленский - Лукашенко: Надеюсь на передачу нам "вагнеровцев", причастных к терроризму в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Беларуси Александр Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщается на официальном сайте главы украинского государства в среду, передает Цензор.НЕТ.

В ходе телефонного разговора Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. "Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно с действующими международно-правовыми документами", - сказал он.

Главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Беларуси, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.

Кроме того, стороны уделили внимание вопросам подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью текущего года.

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Зеленский выразил личную благодарность Лукашенко за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения. "Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами", - отметил глава государства.

Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции Covid-19 на территории обоих государств.