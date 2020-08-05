Зеленский - Лукашенко: Надеюсь на передачу нам "вагнеровцев", причастных к терроризму в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Беларуси Александр Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера.
Об этом сообщается на официальном сайте главы украинского государства в среду, передает Цензор.НЕТ.
В ходе телефонного разговора Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. "Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно с действующими международно-правовыми документами", - сказал он.
Главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Беларуси, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.
Кроме того, стороны уделили внимание вопросам подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью текущего года.
Зеленский выразил личную благодарность Лукашенко за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения. "Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами", - отметил глава государства.
Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции Covid-19 на территории обоих государств.
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В открытом письме, которое адресовано Владимиру Путину и "братьям-россиянам", политик просит не подставлять в очередной раз плечо Александру Лукашенко, но "поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую беларуским режимом антинародную и антироссийскую политику".
"Наши народы объединяют общее культурно-историческое наследие и тесные родственные связи, наши граждане одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят выбирать себе власть", - написал Цепкало.
Повідомляє сайт цензорунет.