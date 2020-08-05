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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский - Лукашенко: Надеюсь на передачу нам "вагнеровцев", причастных к терроризму в Украине

Зеленский - Лукашенко: Надеюсь на передачу нам

Президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Беларуси Александр Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщается на официальном сайте главы украинского государства в среду, передает Цензор.НЕТ.

В ходе телефонного разговора Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. "Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно с действующими международно-правовыми документами", - сказал он.

Главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Беларуси, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.

Кроме того, стороны уделили внимание вопросам подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью текущего года.

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Зеленский выразил личную благодарность Лукашенко за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения. "Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами", - отметил глава государства.

Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции Covid-19 на территории обоих государств.

Зеленский Владимир (20922) Лукашенко Александр (3618) экстрадиция (568) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+46
Для чергового обміну на маршруточників?
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05.08.2020 14:47 Ответить
+21
что бы поменять на таксистов с ОРДЛО...
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05.08.2020 14:48 Ответить
+13
Вава ,тебе даже Ленка не дает, а ты говоришь что бы бацька отдал террористов с "той стороны"
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05.08.2020 14:50 Ответить
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Хрен он от батьки получит. Батька не такой дурак чтобы с Путлером ссорится из-за нашего недоумка.
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05.08.2020 19:26 Ответить
Даю прогноз: никакой передачи убийц украинцев из ЧВК "Вагнер" Украине не будет, всю это для пиара делается. Лучше бы, если бы Зеленский предоставил полную расшифровку своего разговора по телефону с Путиным на кануне "перемирия".Я думаю мы узнали бы много интересного, "вагнеровцы" покажутся детским лепетом.
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05.08.2020 19:39 Ответить
А що ви там хочете почути в тій розмові ????Звичайні ізвінітє і прастіте гаспадін путін
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05.08.2020 21:47 Ответить
Бежавший в Украину "кремлевский ставленник", Экс-претендент на пост президента Беларуси, Валерий Цепкало написал письмо Путину, в котором призвал поддержать проведение в стране свободных выборов и осудить "проводимую беларуским режимом антинародную и антироссийскую политику".

В открытом письме, которое адресовано Владимиру Путину и "братьям-россиянам", политик просит не подставлять в очередной раз плечо Александру Лукашенко, но "поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую беларуским режимом антинародную и антироссийскую политику".

"Наши народы объединяют общее культурно-историческое наследие и тесные родственные связи, наши граждане одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят выбирать себе власть", - написал Цепкало.

Повідомляє сайт цензорунет.
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05.08.2020 20:07 Ответить
ЛУКАШ зробив найгірше, що можна зробити з ПУКІНОМ-ШЕЛОМОВИМ - забрав в нього ВЛАДУ!!!! в чекістів агонія....
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05.08.2020 20:34 Ответить
Белорусы не отдавайте кацапскому прихвостню этих ублюдков, они сразу же поедут домой безнаказанно
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05.08.2020 20:40 Ответить
понты
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05.08.2020 23:17 Ответить
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