Кулеба о "Люблинском треугольнике": Сможем эффективно противостоять агрессивной политике РФ, и не только в военном измерении

Создание нового формата "Люблинский треугольник" между Польшей, Литвой и Украиной позволит противостоять агрессивной российской политике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Этот формат взаимодействия наших трех стран Центральной Европы важен тем, что в отличие от прежних времен, когда Украина в основном стремилась присоединиться к каким-то уже существующим форматам, здесь мы выступаем в активной, лидерской, ведущей роли. Мы вместе с Польшей и Литвой создаем объединение, в рамках которого сможем, продвигать собственную повестку дня, эффективно защищать национальные интересы, реализовывать втроем наше общее видение будущего региона. Мы также сможем эффективно противостоять агрессивной российской политике, поскольку все три страны не питают иллюзий относительно действий и намерений Кремля. Не только в военном измерении, но и в измерении дезинформации и всех сопутствующих методов агрессии", - сказал он.

Также Кулеба сообщил, что одной из идей, которую он озвучил на встрече с польским и литовским коллегами - системное противостояние Люблинского треугольника дезинформации России: "Наш опыт может быть интересен другим странам".

"Отдельный блок взаимодействия - это торговля, инвестиции и инфраструктурные проекты. Три страны, которые имеют выход к трем морям, 83 миллиона населения, почти $ 770 млрд совокупного ВВП и 981 тыс. квадратных километров территории, имеют огромный экономический и политический потенциал. Кроме того, нас уже объединяют ассамблея трех парламентов и общий военное подразделение, ЛитПолУкрбрига на 3,5 тыс военнослужащих. Проще говоря, "Люблинский треугольник" - это не очередная политическая декларация для красного словца. И сейчас мы работаем, чтобы максимально наполнить наше взаимодействие. Уже осенью состоится встреча "Люблинского треугольника" в Киеве", - сообщил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, Польша и Литва договорились о создании "Люблинского треугольника", - Кулеба

Также Кулеба добавил, что с украинской точки зрения, взаимодействие в этом формате будет способствовать также более эффективной интеграции в ЕС и НАТО и приближению к членству в этих организациях, поскольку две другие страны треугольника являются их членами.

"Наша совместная декларация весьма недвусмысленно и ясным языком демонстрирует их отношение к нашей евроатлантической интеграции. То есть ответ "Люблинского треугольника" на экзистенциальный украинский вопрос тверд и однозначен: Украина будет членом ЕС и НАТО. В частности, в Люблинской декларации четко говорится о необходимости предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО", - отметил он.

"В региональном измерении "Люблинский треугольник" имеет значительный потенциал мягкой силы в контексте тех сигналов и месседжей, которые мы проектируем на страны-соседи, с которыми делим границу. И мы планируем в различных форматах привлекать их к деятельности треугольника. Цель в том, чтобы наконец перестать прибедняться. Украина - полноправный игрок и важная страна региона Центральной Европы", - добавил глава МИД.