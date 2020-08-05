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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба о "Люблинском треугольнике": Сможем эффективно противостоять агрессивной политике РФ, и не только в военном измерении

Кулеба о

Создание нового формата "Люблинский треугольник" между Польшей, Литвой и Украиной позволит противостоять агрессивной российской политике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Этот формат взаимодействия наших трех стран Центральной Европы важен тем, что в отличие от прежних времен, когда Украина в основном стремилась присоединиться к каким-то уже существующим форматам, здесь мы выступаем в активной, лидерской, ведущей роли. Мы вместе с Польшей и Литвой создаем объединение, в рамках которого сможем, продвигать собственную повестку дня, эффективно защищать национальные интересы, реализовывать втроем наше общее видение будущего региона. Мы также сможем эффективно противостоять агрессивной российской политике, поскольку все три страны не питают иллюзий относительно действий и намерений Кремля. Не только в военном измерении, но и в измерении дезинформации и всех сопутствующих методов агрессии", - сказал он.

Также Кулеба сообщил, что одной из идей, которую он озвучил на встрече с польским и литовским коллегами - системное противостояние Люблинского треугольника дезинформации России: "Наш опыт может быть интересен другим странам".

"Отдельный блок взаимодействия - это торговля, инвестиции и инфраструктурные проекты. Три страны, которые имеют выход к трем морям, 83 миллиона населения, почти $ 770 млрд совокупного ВВП и 981 тыс. квадратных километров территории, имеют огромный экономический и политический потенциал. Кроме того, нас уже объединяют ассамблея трех парламентов и общий военное подразделение, ЛитПолУкрбрига на 3,5 тыс военнослужащих. Проще говоря, "Люблинский треугольник" - это не очередная политическая декларация для красного словца. И сейчас мы работаем, чтобы максимально наполнить наше взаимодействие. Уже осенью состоится встреча "Люблинского треугольника" в Киеве", - сообщил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, Польша и Литва договорились о создании "Люблинского треугольника", - Кулеба

Также Кулеба добавил, что с украинской точки зрения, взаимодействие в этом формате будет способствовать также более эффективной интеграции в ЕС и НАТО и приближению к членству в этих организациях, поскольку две другие страны треугольника являются их членами.

"Наша совместная декларация весьма недвусмысленно и ясным языком демонстрирует их отношение к нашей евроатлантической интеграции. То есть ответ "Люблинского треугольника" на экзистенциальный украинский вопрос тверд и однозначен: Украина будет членом ЕС и НАТО. В частности, в Люблинской декларации четко говорится о необходимости предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО", - отметил он.

"В региональном измерении "Люблинский треугольник" имеет значительный потенциал мягкой силы в контексте тех сигналов и месседжей, которые мы проектируем на страны-соседи, с которыми делим границу. И мы планируем в различных форматах привлекать их к деятельности треугольника. Цель в том, чтобы наконец перестать прибедняться. Украина - полноправный игрок и важная страна региона Центральной Европы", - добавил глава МИД.

дезинформация (344) Литва (2512) Польша (8518) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Історія вчить, коли східна Європа була обєднана. В Київську Русь, ВКЛ, Річ Посполиту вона завжди трощила москалів і в хвіст і в гриву.
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05.08.2020 14:58 Ответить
+6
Кулеба о "Люблинском треугольнике": Сможем эффективно противостоять агрессивной политике РФ, и не только в военном измерении - Цензор.НЕТ 5165
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05.08.2020 15:01 Ответить
+4
Реальный рулевой внешней украинской политики, ********** агент Ермак вряд ли читает маниловщину Кулебы.
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05.08.2020 14:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Будем ждать , когда все уйдут в мир вечной охоты ?
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05.08.2020 14:56 Ответить
давно пора була...
тільки замість люблінського трикутника, краще - брестський квадрат
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05.08.2020 14:58 Ответить
Одна біда ні з ким той квадрат ліпити.
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05.08.2020 15:08 Ответить
якщо є трикутник, це не біда, а перспектива
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05.08.2020 15:17 Ответить
А трикутник є? (Не декларація/абстракція)
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05.08.2020 15:26 Ответить
ми в тємє
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05.08.2020 15:31 Ответить
Історія вчить, коли східна Європа була обєднана. В Київську Русь, ВКЛ, Річ Посполиту вона завжди трощила москалів і в хвіст і в гриву.
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05.08.2020 14:58 Ответить
Скажу больше - жгли масквабад, и это прекрасно!
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05.08.2020 15:02 Ответить
Была кстати в давние времена Люблинская Уния.
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05.08.2020 15:06 Ответить
Реальный рулевой внешней украинской политики, ********** агент Ермак вряд ли читает маниловщину Кулебы.
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05.08.2020 14:59 Ответить
Вполне вероятно, он ему тексты пишет. Разводи и властвуй - девиз кацапоорды.
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05.08.2020 15:04 Ответить
Кулеба о "Люблинском треугольнике": Сможем эффективно противостоять агрессивной политике РФ, и не только в военном измерении - Цензор.НЕТ 5165
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05.08.2020 15:01 Ответить
егор чернев не дебил
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05.08.2020 16:19 Ответить
Когда-то гордая и маленькая Грузия навешала люлей "великой" раше . До сих пор икают . Грузия в 10 раз меньше Украины .
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05.08.2020 15:05 Ответить
"Давид и Голиаф" - история древняя, как мир. В современной интерпритации "Большой шкаф громче падает" - и это ни для кого не секрет. Посмотрите на Израиль...
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05.08.2020 15:08 Ответить
люблінський трикутник чи, краще, брестський квадрат "соизмерим с рашей "великой"
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05.08.2020 15:12 Ответить
Татишо?!
Брешеш мабуть
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05.08.2020 15:07 Ответить
 
 