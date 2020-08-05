Убытки "Укроборонпрома" в 1-м квартале 2020 составили 681 млн грн, а задолженность по зарплате выросла на 68 млн грн за год

Государственный концерн "Укроборонпром" официально закончил 1-й квартал 2020 года с убытком в 681 млн грн.

Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении Цензор.НЕТ.

Согласно данным, госконцерн закончил 2018 год с доходом в 3,58 млрд грн, в то же время 1-й квартал нынешнего года предприятие закончило с убытком в 681 млн грн.

Ситуация с задолженностью по зарплате также демонстрирует неутешительные результаты.

Долги по заработной плате в 1-м квартале 2019 года составляли 413 млн грн, а уже через год, в первом квартале 2020 года, сумма задолженности выросла до 481 млн. Таким образом, в течение года долги перед сотрудниками выросли на 68 млн грн.

В "Укроборонпроме" также наблюдается уменьшение количества работников. Если в 2018 году на госконцерне работали 69 943 человека, то по итогам 1-го квартала 2020 года их количество уменьшилось почти на 5 тыс. - 64 961.

При этом стоит отметить, что расходы на содержание государственного концерна запланированы на уровне 450 млн грн.

Подробнее о ситуации в госконцерне читайте в блоге главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Убытки "Укроборонпрома", провал Гособоронзаказа и хаос в оборонной промышленности". В частности он подчеркивает, что ситуация критическая и требует немедленных оперативных решений для спасения предприятий "Укроборонпрома".

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