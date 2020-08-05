Убытки "Укроборонпрома" в 1-м квартале 2020 составили 681 млн грн, а задолженность по зарплате выросла на 68 млн грн за год
Государственный концерн "Укроборонпром" официально закончил 1-й квартал 2020 года с убытком в 681 млн грн.
Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении Цензор.НЕТ.
Согласно данным, госконцерн закончил 2018 год с доходом в 3,58 млрд грн, в то же время 1-й квартал нынешнего года предприятие закончило с убытком в 681 млн грн.
Ситуация с задолженностью по зарплате также демонстрирует неутешительные результаты.
Долги по заработной плате в 1-м квартале 2019 года составляли 413 млн грн, а уже через год, в первом квартале 2020 года, сумма задолженности выросла до 481 млн. Таким образом, в течение года долги перед сотрудниками выросли на 68 млн грн.
В "Укроборонпроме" также наблюдается уменьшение количества работников. Если в 2018 году на госконцерне работали 69 943 человека, то по итогам 1-го квартала 2020 года их количество уменьшилось почти на 5 тыс. - 64 961.
При этом стоит отметить, что расходы на содержание государственного концерна запланированы на уровне 450 млн грн.
Подробнее о ситуации в госконцерне читайте в блоге главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Убытки "Укроборонпрома", провал Гособоронзаказа и хаос в оборонной промышленности". В частности он подчеркивает, что ситуация критическая и требует немедленных оперативных решений для спасения предприятий "Укроборонпрома".
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Зе-чмо разрушитель государственности и обороноспособности страны...
Работает вместе Ермаком, Шифером, Мендель и остальным Кагалом на путина...
А порошенко на отдыхе в Турции жопу греет....
Дотят ли Украина до следующих выборов и кого "лишь бы не Порошенко",выберет Одичалая отара 73%?
просто так співпало?
Можно уже констатировать, что закупки стратегических видов вооружений, в частности ракет «Вильха» и «Нептун» не осуществлены. Также сорваны закупки боеприпасов - ни одного контракта.
Приносящий ранее прибыль «Укроборонпром» сегодня приносит убытки и системно разваливается.
Заинтересованы в этом не только наши враги и конкуренты за пределами Украины, но и те, кто хочет в результате развала отрасли подмять под себя отдельные производства
Второй - оборонно-промышленный комплекс Украины не интересен руководству Украины. Не интересен, несмотря на потенциальные возможности наполнять бюджет и несмотря на продолжающуюся войну России против Украины. Это не видеоролики, не перерезание ленточек и не деньги на дороги из фонда на борьбу с коронавирусом, которые можно распилить без тендеров на Прозорро.
Тут, як то кажуть - коментарі зайві.
1. Госконцерн "Укроборонпрома" закончил 2018 год с доходом в 3,58 млрд. грн.
2. Госконцерн "Укроборонпрома" закончил 1-й квартал 2020 года с убытком в 681 млн грн.
При зюзях Укроборонпром стал убыточным. И на ЖД сплошные проблеммы.
Но Сирожы с Найомами при делах и зарплаты получают. Причем нехилые.
Это ж как надо руководить, чтобы при Свинарчуках концерн приносил государству прибыль, а сейчас-убытки.
Что ж оно теперь молчит?
Кто и сколько ему заплатил за его "работу"?