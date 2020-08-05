Зеленский наградил погибших на Донбассе воинов Вивчаренко, Журавля, Илина, Золина и Красногрудя, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины", согласно которому орденом "За мужество" III степени награждены военнослужащие, погибшие в зоне проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.
"Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Благодарим каждого воина, который защищает Украину и границы нашего государства", - подчеркнул Зеленский.
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Зеленский только прожирал и просерал на госдаче на такую сумму каждый день, когда умирал сержант Журавель
ровно столько стоит "контроль" жизни ЗЕсранью !
но засцит
для меня пустое место ..
А за что конкретно ?
В чем было проявление - мужества ?
С медиком - согласен, он хоть не верно действовал, но мужественно ! А остальные ?
Командир развед группы - как правило - не ходит первым... Его задача в другом...
Ведь, будь он "не первым", возможно его группа вытянула первого подорвавшегося... А так она осталась обезглавленной (именно поэтому - командир не ходит первым !) - и дальше произошло то, что произошло...
Извините, но это тоже не причина - для награждения...
Что касается " распространенная практика во многих армия мира, награждать в случае ранения или смерти" - в разных странах эта награда разная...
А вам не кажется, что наградив просто раненого или погибшего - лишь за ранение и за гибель - не справедливо обходят выживших ? Они ведь тоже к тем событиям причастны ... Как с этим ?
В нашем случае- это был бы вообще трешь... Задание не выполнено, все трусливо разбежались, своих бросили и отказались потом туда возвращаться...
А в результате еще есть и награжденные... - ВЕЛИКОЛЕПНО !
И любой "провал" - это "ПРОВАЛ", чем бы он не обьяснялся.
Только за один - нужно еще наказать,
а за другой - посочувствовать - но НИ ОДИН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ к награждению !
В данной истории СЛИШКОМ МНОГО нарушений, непредусмотрительности, не профессионализма, трусости и т.д. непосредственниыми участниками этих событий, в том числе и погибшими - что за это нужно наказывать, а не награждать !
"Неповрежденным уже награда их целостность" - извините НЕТ ! Выжившие, обычно - это признак профессионализма , более чем у погибших ! И они заслуживают почета в большей степени ! Так как именно они дошли до конца операции и выполнили. И они продолжают служить дальше.... Но всё индивидуально !
А погибнуть и получить ранения - можно и бесславно... - так что - тоже награждать !?
Этот случай уже подробно разбирался здесь на Цензоре.
То, что человек будучи раненым - полз в свою сторону - это не мужество, а самовыживание !
Мужество, это когда превозмогая боль человек уничтожает противника или продолжает выполнять поставленную задачу... А в нашем случае - это нет... Просто человек совершал ЕСТЕСТВЕННЫЕ действия что бы выжить... и не более. Они не были направлены, на продолжение выполнения задания или на уничтожения противника...
...А під кулі х...полізуть !
Министерство обороны Украины со ссылкой на разведку сообщает, что Москва направила боевикам Донбасса три десятка грузовиков с оружием и десять единиц бронетехники. Полученная от разведки информация говорит о том, что два армейских корпуса российско-оккупационных сил получили на свой баланс стрелковое оружие, боеприпасы, а также бронированную технику и горючее.
Цитата из сообщения Минобороны выглядит так: «В том числе, на минувшей неделе в соединения и части первого и второго АК (https://replyua.net/news/donetzk/ Донецк и https://replyua.net/news/lugansk/ Луганск соответственно) оперативной группировки российско-оккупационных войск были доставлены не менее десяти единиц боевой бронированной техники. Также им доставили порядка тридцати грузовых автомобилей со стрелковым оружием. В них были и боеприпасы, и
д аже тысяча тонн горючего»
. Также стало известно, что военные из России провели ротацию боевых подразделений российской армии, которые выполняют поставленные боевые задания на Донбассе вместе с боевиками самопровозглашенных псевдореспублик. Также разведка выяснила, что Россия перебросила на https://replyua.net/war/217906-v-donecke-aktivizirovalis-boeviki-chleny-nvf-zanimayut-novye-pozicii-pod-mariupolem.html Донбасс граждан РФ, участвующих в боевых действиях против ВСУ.
Их смерти - их плата за собственный не профессионализм и не профессионалищм и трусосость их сослуживцев !
Зе - НАФІГ ЇМ ТВОЇ ОРДЕНИ, ХАЙ БИ ВОНИ ЖИЛИ І БОРОНИЛИ УКРАЇНУ І ДАЛІ