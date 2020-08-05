Зеленский наградил погибших на Донбассе воинов Вивчаренко, Журавля, Илина, Золина и Красногрудя, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины", согласно которому орденом "За мужество" III степени награждены военнослужащие, погибшие в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.

"Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Благодарим каждого воина, который защищает Украину и границы нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

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