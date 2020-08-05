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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский наградил погибших на Донбассе воинов Вивчаренко, Журавля, Илина, Золина и Красногрудя, - указ

Зеленский наградил погибших на Донбассе воинов Вивчаренко, Журавля, Илина, Золина и Красногрудя, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины", согласно которому орденом "За мужество" III степени награждены военнослужащие, погибшие в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.

"Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Благодарим каждого воина, который защищает Украину и границы нашего государства", - подчеркнул  Зеленский.

Также читайте: Зеленский - Лукашенко: Надеюсь на передачу нам "вагнеровцев", причастных к терроризму в Украине

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) награда (1818) военнослужащие (6187) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+42
вершина цинізму...
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05.08.2020 15:11 Ответить
+27
отцу Журавля сам Зеля вручать будет?
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05.08.2020 15:16 Ответить
+21
Вони звісно заслужили, але я не знаю, як із рук цієї мерзоти український воїн, чи його родичі можуть отримувати нагороди...
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05.08.2020 15:13 Ответить
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Это правильно . Семьям тоже надо помочь .
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05.08.2020 15:10 Ответить
від 35 до 40 відсотків прожиткового минімуму - что-то около 1000 гривен


Зеленский только прожирал и просерал на госдаче на такую сумму каждый день, когда умирал сержант Журавель
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05.08.2020 15:38 Ответить
1000 гривен в месяц (чек похода в супермаркет) родителям погибшего Воина

ровно столько стоит "контроль" жизни ЗЕсранью !
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05.08.2020 15:44 Ответить
вершина цинізму...
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05.08.2020 15:11 Ответить
отцу Журавля сам Зеля вручать будет?
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05.08.2020 15:16 Ответить
хотелось бы видеть,
но засцит
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05.08.2020 15:20 Ответить
Ото і все що воно взяло га контроль?
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05.08.2020 15:12 Ответить
Вони звісно заслужили, але я не знаю, як із рук цієї мерзоти український воїн, чи його родичі можуть отримувати нагороди...
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05.08.2020 15:13 Ответить
брать нельзя однозначно...
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05.08.2020 15:17 Ответить
Наградил , и хорошо . Как бы нас не пучило , а он наш президент .
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05.08.2020 15:15 Ответить
че тебя пучит то? это твой президент, не наш.
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05.08.2020 15:17 Ответить
Он - президент Украины . Спать надо было меньше на выборах . Всем умным было лень голосовать , теперь какашками кидаются . Глупое занятие .
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05.08.2020 15:21 Ответить
А Ви за кого голосували ?
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06.08.2020 01:12 Ответить
За Петю . Жадных на смешных глупо менять во время войны ?
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06.08.2020 18:34 Ответить
А кто твой президент? Великий Пу? Мр@зь!
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05.08.2020 23:59 Ответить
твой презик...
для меня пустое место ..
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05.08.2020 15:21 Ответить
Яник теж був нашим президентом, і шо?
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05.08.2020 15:23 Ответить
Наша лень , бабушкина активность . Я не прав ?
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05.08.2020 15:26 Ответить
Батько Журавля тебе вже нагородив, ушльопок.
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05.08.2020 15:16 Ответить
Дай , Боже , щоб справдилося 🙏 . Амінь .
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05.08.2020 18:56 Ответить
Простите за откровенный вопрос ..
А за что конкретно ?
В чем было проявление - мужества ?
С медиком - согласен, он хоть не верно действовал, но мужественно ! А остальные ?
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05.08.2020 15:19 Ответить
Их смерти - трагичны, но не мужественны...
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05.08.2020 15:20 Ответить
Это распространенная практика во многих армия мира, награждать в случае ранения или смерти.В этом есть психологическая составляющая для других бойцов и членов семей погибших! Замечу, что Красногрудь шел в головном дозоре, где риск ранения или смерти достаточно высок, не всякий согласится. Тоже и Журавель.
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05.08.2020 16:03 Ответить
Он командир, это было его решение, кстати сказать - не верное... И результат это лишь доказал...
Командир развед группы - как правило - не ходит первым... Его задача в другом...
Ведь, будь он "не первым", возможно его группа вытянула первого подорвавшегося... А так она осталась обезглавленной (именно поэтому - командир не ходит первым !) - и дальше произошло то, что произошло...
Извините, но это тоже не причина - для награждения...

Что касается " распространенная практика во многих армия мира, награждать в случае ранения или смерти" - в разных странах эта награда разная...
А вам не кажется, что наградив просто раненого или погибшего - лишь за ранение и за гибель - не справедливо обходят выживших ? Они ведь тоже к тем событиям причастны ... Как с этим ?
В нашем случае- это был бы вообще трешь... Задание не выполнено, все трусливо разбежались, своих бросили и отказались потом туда возвращаться...
А в результате еще есть и награжденные... - ВЕЛИКОЛЕПНО !
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05.08.2020 16:12 Ответить
Ход твоих мыслей мне нравится... Рекомендую книжечку одну: Е. И. Мартынов. "Из печального опыта русско-японской войны". Там много интересного по изложенным тобой вопросам... И о сути награждений - тоже... (У меня своя, но я её встречал и в Интернет)...
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05.08.2020 16:22 Ответить
Спасибо
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05.08.2020 19:27 Ответить
Нема за що...
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05.08.2020 19:42 Ответить
Во-первых боевые действия это не производственный процесс по выпуску табуреток и не уборочная компания. Досконально спланировать и реализовать невозможно. Тут и собственные ошибки и контр-действия противника. Соответственно человек проливший кровь за Родину(при выполнении БЗ), особенно, достоин награды! Не раненые тоже награждаются, но приоритет все же пострадавшим. Неповрежденным уже награда их целостность. Командир идет там где считает нужным. В вышеописанном случае, значит, у него не было достаточно опытного разведчика, чтобы идти в БД. Мы его мотивацию не знаем, а она, думаю, была. И на закуску: "Медалью «Пурпурное сердце» могут быть награждены любые служащие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Вооружённых сил США , погибшие или получившие ранение в результате действия сил противника. С https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1984 года медаль вручается также военнослужащим, погибшим или раненым в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC террористических акций , произошедших не в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F боевых действий ."
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05.08.2020 16:36 Ответить
"Пурпурное сердце" это вот вроде нашивки за ранение. Не более того.
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05.08.2020 17:23 Ответить
"Во-первых боевые действия это не производственный процесс" - ну как бы существует боевой устав... И "генеральный замысел" - который нужно достичь !

И любой "провал" - это "ПРОВАЛ", чем бы он не обьяснялся.
Только за один - нужно еще наказать,
а за другой - посочувствовать - но НИ ОДИН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ к награждению !


В данной истории СЛИШКОМ МНОГО нарушений, непредусмотрительности, не профессионализма, трусости и т.д. непосредственниыми участниками этих событий, в том числе и погибшими - что за это нужно наказывать, а не награждать !

"Неповрежденным уже награда их целостность" - извините НЕТ ! Выжившие, обычно - это признак профессионализма , более чем у погибших ! И они заслуживают почета в большей степени ! Так как именно они дошли до конца операции и выполнили. И они продолжают служить дальше.... Но всё индивидуально !

А погибнуть и получить ранения - можно и бесславно... - так что - тоже награждать !?

Этот случай уже подробно разбирался здесь на Цензоре.
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05.08.2020 19:21 Ответить
Если существует пример проявления ЛИЧНОГО мужества, даже при проваленной операции - он должен быть ДЕТАЛЬНО описан ! Иначе - это фикция !
 То, что человек будучи раненым - полз в свою сторону - это не мужество, а самовыживание !
Мужество, это когда превозмогая боль человек уничтожает противника или продолжает выполнять поставленную задачу... А в нашем случае - это нет... Просто человек совершал ЕСТЕСТВЕННЫЕ действия что бы выжить... и не более. Они не были направлены, на продолжение выполнения задания или на уничтожения противника...
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05.08.2020 19:26 Ответить
Подобными награждениями - награды ДАВНО лично для меня просто железки. Так как большинство их носящих - не совершили ничего из того, за что можно награждать !
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05.08.2020 19:33 Ответить
Для меня, как профессионального разведчика - данное событие (с морпехами) - это позор !
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05.08.2020 19:37 Ответить
Я вас удивлю "в головном дозоре" - риск погибнуть меньше, чем у основной группе... А риск попасть в плен - выше...
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05.08.2020 19:54 Ответить
воевать за свою страну уже мужество, но тебе кацап этого не понять
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05.08.2020 15:20 Ответить
Ну так нужно этим орденом наградить ВСЕХ участников АТО и ООС - и живых и павших !
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05.08.2020 15:22 Ответить
Журавель, стікаючи кров'ю, проповз кількасот метрів... Якщо це не мужність, то що?
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05.08.2020 15:24 Ответить
Это обовьязок, а не мужество !
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06.08.2020 13:59 Ответить
Бесполезно им объяснять.
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06.08.2020 09:44 Ответить
"Блазень" не "нагородив"... Він просто "відкупився"... "залізячкою" красивою...
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05.08.2020 15:23 Ответить
А твоя свята свиня не відкуплялася так?
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05.08.2020 15:26 Ответить
За свого ж2 месію поплач.
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05.08.2020 15:32 Ответить
Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/5/7261887/ Зеленський обговорив з Лукашенком видачу бойовиків ''Вагнера'' Україні | Українська правда
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05.08.2020 15:29 Ответить
"Это Война, Детка!"
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05.08.2020 15:29 Ответить
от тільки ця муйня тобі не допоможе. скільки не відпочивай в гуті, чи на косі
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05.08.2020 15:29 Ответить
...ну, і ви говорітє
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05.08.2020 15:29 Ответить
Откупиться хочет
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05.08.2020 15:32 Ответить
Собі теж медальку повісь за Журавля. Проконтролював же особисто, щоб не вижив.
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05.08.2020 15:48 Ответить
Плять всі такі *херої *
...А під кулі х...полізуть !
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05.08.2020 15:50 Ответить
Перемирие лопнуло, как пузырь?»: Москва направила боевикам «ЛДНР» колонны бронетехники, оружие и военных. Видимо будет наступление


Министерство обороны Украины со ссылкой на разведку сообщает, что Москва направила боевикам Донбасса три десятка грузовиков с оружием и десять единиц бронетехники. Полученная от разведки информация говорит о том, что два армейских корпуса российско-оккупационных сил получили на свой баланс стрелковое оружие, боеприпасы, а также бронированную технику и горючее.

Цитата из сообщения Минобороны выглядит так: «В том числе, на минувшей неделе в соединения и части первого и второго АК (https://replyua.net/news/donetzk/ Донецк и https://replyua.net/news/lugansk/ Луганск соответственно) оперативной группировки российско-оккупационных войск были доставлены не менее десяти единиц боевой бронированной техники. Также им доставили порядка тридцати грузовых автомобилей со стрелковым оружием. В них были и боеприпасы, и
д аже тысяча тонн горючего»
. Также стало известно, что военные из России провели ротацию боевых подразделений российской армии, которые выполняют поставленные боевые задания на Донбассе вместе с боевиками самопровозглашенных псевдореспублик. Также разведка выяснила, что Россия перебросила на https://replyua.net/war/217906-v-donecke-aktivizirovalis-boeviki-chleny-nvf-zanimayut-novye-pozicii-pod-mariupolem.html Донбасс граждан РФ, участвующих в боевых действиях против ВСУ.
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05.08.2020 16:02 Ответить
Ці вбиті хлопці результат зрадницької політики зеленського.
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05.08.2020 16:04 Ответить
НЕТ!
Их смерти - их плата за собственный не профессионализм и не профессионалищм и трусосость их сослуживцев !
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05.08.2020 17:47 Ответить
Обоснуй!
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06.08.2020 00:08 Ответить
проще наградить посмертно чем отвлечься от отдыха и спасти
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05.08.2020 16:22 Ответить
"Мерзко, когда в словах высокие убеждения, а в действиях - низкие поступки... " Отец Ярослава и украинцы ( а не малоросы и население) уже оценили деятельность этого Додика...
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05.08.2020 16:34 Ответить
А своя прокурорша справу порушила за бездіяльність верховного головнокомандувача під час військових дій?
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05.08.2020 17:05 Ответить
хуцпа
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05.08.2020 17:13 Ответить
Воно ще і попіариться на своїй підлості.
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05.08.2020 19:44 Ответить
ваЗЕлиновская сцикливая Падаль!!!!
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05.08.2020 20:08 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины", согласно которому орденом "За мужество" III степени награждены военнослужащие, погибшие в зоне проведения операции Объединенных сил. Источник: https://censor.net/n3212065

Зе - НАФІГ ЇМ ТВОЇ ОРДЕНИ, ХАЙ БИ ВОНИ ЖИЛИ І БОРОНИЛИ УКРАЇНУ І ДАЛІ
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05.08.2020 20:10 Ответить
Кров українського бійця який гинув без допомоги у полі на РУКАХ У ЗЕ
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05.08.2020 20:11 Ответить
И на руках его избирателей тоже
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05.08.2020 21:25 Ответить
Прежде всего эта кровь на руках его трусслливых сослуживцев !
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05.08.2020 22:16 Ответить
Бубочка в растєрянності...
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05.08.2020 23:15 Ответить
Только из его рук никто награду не возьмет
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05.08.2020 23:36 Ответить
 
 