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Новости Взяточники
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В Госэкоинспекции с начала недели уже два задержания на взятках, но реакции заявлявшего о прозрачности руководства нет, - Фирсов

В Госэкоинспекции с начала недели уже два задержания на взятках, но реакции заявлявшего о прозрачности руководства нет, - Фирсов

Экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщает, что в ведомстве два дня подряд задерживают взяточников, а руководство никак на это не реагирует.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, например, представители СБУ за взятку задержали заместителя главы инспекции в Сумской области. Чиновник требовал 50 тыс. От цементного производства. Предприятие не пошло на сделку и сообщило правоохранителям... В понедельник на взятке задержали еще одного инспектора ГЭИ, это было в Житомирской области. Там с предпринимателя требовали 30 тыс.", - пишет Фирсов.

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По его словам, в инспекции что-то пошло не так.

"Сначала на работу стали возвращать "опытных руководителей", от которых я со сверхбольшими усилиями избавился, а теперь вот такие новости. Интересно, почему нет реакции со стороны руководства, ведь было столько громких заявлений о продолжении курса на честность и прозрачность. Возможно кто-то начал ловить рыбу в мутной воде?" - отмечает Фирсов, добавляя, что руководству государства нужно обратить внимание на то, что сейчас происходит в ГЭИ.

В Госэкоинспекции с начала недели уже два задержания на взятках, но реакции заявлявшего о прозрачности руководства нет, - Фирсов 01

взятка (6187) Госэкоинспекция (148) Фирсов Егор (153)


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Шоколадна рехворма закінчилась,почалась зеРехворма !!)))
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05.08.2020 15:47 Ответить
 
 