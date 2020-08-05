30 лет стояла без ремонта: вскоре откроют обновленную магистраль по скоростному трамваю в Киеве, - Кличко
В конце этой недели завершат капремонт дороги на проспекте Любомира Гузара.
Видео о том, как работали дорожники прошлой ночью, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Столичные дорожники вышли на финальную стадию капитального ремонта проспекта Любомира Гузара. Прошлой ночью там начали "чистовое" асфальтирование. И уже в конце этой недели полностью обновленная дорога на проспекте будет открыта ", - сообщил Виталий Кличко.
По словам мэра Киева, интенсивность трафика на этой магистрали достаточно высока, поэтому асфальтирование там можно осуществлять только ночью.
На проспекте Любомира Гузара, как и на большинстве дорог, которые сегодня ремонтируют в городе, используют высококачественный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это - прочное покрытие, которое выдерживает большие нагрузки. По словам специалистов, новая дорога прослужит минимум 10 лет.
"Параллельно на проспекте продолжаются работы по обустройству пешеходных тротуаров и велодорожек. Также установим новое LED-освещение. Хочу отметить, что в последний раз эту магистраль ремонтировали 30 лет назад ", - отметил Виталий Кличко.
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Там было хоть одно слово про Гавела, где ты грузил мебель?