30 лет стояла без ремонта: вскоре откроют обновленную магистраль по скоростному трамваю в Киеве, - Кличко

В конце этой недели завершат капремонт дороги на проспекте Любомира Гузара.

Видео о том, как работали дорожники прошлой ночью, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.



"Столичные дорожники вышли на финальную стадию капитального ремонта проспекта Любомира Гузара. Прошлой ночью там начали "чистовое" асфальтирование. И уже в конце этой недели полностью обновленная дорога на проспекте будет открыта ", - сообщил Виталий Кличко.



По словам мэра Киева, интенсивность трафика на этой магистрали достаточно высока, поэтому асфальтирование там можно осуществлять только ночью.

На проспекте Любомира Гузара, как и на большинстве дорог, которые сегодня ремонтируют в городе, используют высококачественный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это - прочное покрытие, которое выдерживает большие нагрузки. По словам специалистов, новая дорога прослужит минимум 10 лет.



"Параллельно на проспекте продолжаются работы по обустройству пешеходных тротуаров и велодорожек. Также установим новое LED-освещение. Хочу отметить, что в последний раз эту магистраль ремонтировали 30 лет назад ", - отметил Виталий Кличко.