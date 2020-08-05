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Новости Агрессия России против Украины
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Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян, - Лукашенко

Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь намерена сотрудничать с РФ и Украиной по вопросу задержанных россиян в рамках заключенных международных договоров.

Об этом сообщает по результатам телефонной беседы Зеленского и Лукашенко пресс-служба главы Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский - Лукашенко: Надеюсь на передачу нам "вагнеровцев", причастных к терроризму в Украине

По информации пресс-службы, речь во время телефонной беседы также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

Ранее Офис Президента Украины сообщил, что Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко высказал надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий в Донбассе будут переданы Украине.

Автор: 

Беларусь (7923) Зеленский Владимир (20922) Лукашенко Александр (3618) россия (96267) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+25
Сегодня еще не упоминали о хитро...банности Бацьки?

И нашим и вашим за 3 копейки спляшем.
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05.08.2020 15:48 Ответить
+19
Хотя и сладостен азарт
По сразу двум идити дорогам
Нельзя одной колодой карт
Игать и с Дьяволом и с Богом
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05.08.2020 15:50 Ответить
+12
Как предсказуемо было это заявление. Готов поспорить, что Украина никогда получит сепаров от БКГБ.
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05.08.2020 15:50 Ответить
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Сегодня еще не упоминали о хитро...банности Бацьки?

И нашим и вашим за 3 копейки спляшем.
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05.08.2020 15:48 Ответить
Одним словом, гімнастична розтяжка старої проститутки над фалоімітатором. Ні вашим, ні нашим.
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05.08.2020 16:03 Ответить
белорусам следует понимать, что их враг не сам Лукашенко,
а ублюдочное государство под названием "россия"
с ****** путином во главе и русским миром сортиром в руках
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06.08.2020 10:05 Ответить
да никаких "наших-ваших" - втянуть зеленого в дерьмо, т.н. амнистия террористам...
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05.08.2020 16:04 Ответить
Даже если предположить,что белорусцы отдадут нам этих террористов,то наш "самый гуманный" ОАСК быстренько их отпустит в ********* под "личные соцобязательства"
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06.08.2020 06:56 Ответить
Слушаю и верю каждому твоему слову!©
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05.08.2020 15:49 Ответить
Там на месте всех и поменяют.
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05.08.2020 15:49 Ответить
Мінськ хоче розірвати дупу сидячи на двох стільцях. Ніяк не оберуть до розумних чи до гарних.
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05.08.2020 15:49 Ответить
Ну ясный-красный ....
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05.08.2020 15:50 Ответить
Тот кто не представляет никакой угрозы, тому точно не отдадут.
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05.08.2020 15:50 Ответить
Он правильно сказал - всё в рамках подписанных договорённостей.
Никаких преференций и политцелесообразности.
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05.08.2020 15:54 Ответить
Хотя и сладостен азарт
По сразу двум идити дорогам
Нельзя одной колодой карт
Игать и с Дьяволом и с Богом
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05.08.2020 15:50 Ответить
Как предсказуемо было это заявление. Готов поспорить, что Украина никогда получит сепаров от БКГБ.
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05.08.2020 15:50 Ответить
Лукашенко - "Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян"
Лукашенко, смотри как-бы ты в этом "шпагате" не порвал себе очко. Хотя, ты в любом случае его порвёшь.
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05.08.2020 15:51 Ответить
Ну офіс міг і збрехати щодо змісту, подивимось на вдпвд таракана.
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05.08.2020 15:52 Ответить
Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5678
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05.08.2020 15:54 Ответить
Мы их посадим, но питание и содержание конечно за ваш счет.
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05.08.2020 15:54 Ответить
Отдайте их нам.
Мы сами их "накормим".
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05.08.2020 15:56 Ответить
Посадить ты можешь только себя на бутылку😂😂🌷
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05.08.2020 15:56 Ответить
Отдайте их нам. И они сами пойдут на питание полезным растениям и прочим корнеплодам.
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05.08.2020 15:58 Ответить
Тут многие пишут(возможно и справедливо), что вы их сразу передадите в РФ.Так что зачем лишние звенья?
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05.08.2020 16:16 Ответить
Многие? Это кто? Твои лапотные братья?
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05.08.2020 16:19 Ответить
это некто Цепкало. Помнишь такого?
А беркутят помнишь? А организаторов терактов в одессе? Не забывай, иначе в следующий раз выберешь опять какое-то зеленское чмо.
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06.08.2020 10:38 Ответить
вот зимний обмен:

В частности, Украина хочет отдать бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.
хюююъ
Также на обмен должны пойти трое организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году.
хюююъ
Кроме того, в рамках готовящегося обмена были освобождены 11 человек, подозреваемых в организации https://news.liga.net/incidents******************************************************************** серии взрывов в Одесской области в 2014-2015 годах; четверо подозреваемых в захвате здания Мариупольского городского отдела милиции 9 мая 2014 года; двое подозреваемых в госизмене и сотрудничестве с ФСБ России.

держи это в голове.
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06.08.2020 10:41 Ответить
Я держу таких как ты на бутылке, запомни лапоть
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06.08.2020 11:35 Ответить
слив засчитан, зебилятко.
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07.08.2020 10:51 Ответить
Я навіть можу передбачити, що нашого вована пошиють в дурні.
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05.08.2020 15:54 Ответить
Тады можа нехай Парашэнка падключыцца - кiраунiк буйной фракцыi Рады, аутарытэт у сусветнай палiтыцы, ды проста сябра Лукашэнкi (пры сустрэчах у вусны цалуюцца). Чаго ен маучыць "як рыба аб лед"?
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05.08.2020 16:31 Ответить
Смотря на извивания Бацьки, уж на сковородке понял, что не так уж ему-то и тяжело.
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05.08.2020 15:56 Ответить
Даю 100% , що Бацька відпустить всіх кацапів. А Україна отримає велику дулю. Це все гра на публіку як зі сторони Лукашенка, так і "Бубочки"
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05.08.2020 15:56 Ответить
..А чому ж Канада не заявить .....*велике занепокоєння *.!?
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05.08.2020 15:58 Ответить
Канаді вже надоїло допомагати туманкуватим ідіотам для який головними гаслами стали: "перестать стрелять", "а какая разница" , "та сторона", і т.д.
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05.08.2020 16:03 Ответить
запомни, зебил - тебе никто ничего не должен. Помнишь конституцию? Єдиним джерелом всіеї ***** в Україні є нарід. Навыбирали? Хавайте. Канада тут не при делах, как и Буркина-фасо.
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06.08.2020 10:45 Ответить
Мінськ співпрацюватиме з Москвою і Києвом у справі затриманих росіян, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1629
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05.08.2020 15:56 Ответить
беларусская бубочка пока не понимает оно таки мальчик,чы таки дэвочка...
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05.08.2020 15:57 Ответить
никто никого не отдаст. лукаш до последнего будет этими козырями играть и с киевом и с москвой.
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05.08.2020 16:01 Ответить
карты краплёные .
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05.08.2020 16:04 Ответить
чем оно будет играть?суммарное айкью минских и киевских бубочек
медленно приближается к полста...
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05.08.2020 16:06 Ответить
Беларусь, после выборов отдаст всех в РФ. Причём,независимости от результата победителя. Лукашенко такое срежиссировал только под выборы, а Тихоновской они и перед выборами ненужны. Да и он уже режиссировал "боролся" за независимость Беларусь перед предыдущими выборами, но тогда с украинскими "диверсантами с Майдана". Тогда по словам бел.пограничников, автомобиль протаранил шлагбаум "украинско-белорусской" границы и проехал через средство принудительной остановки. Несмотря на полученные повреждения, внедорожник попытался прорваться на территорию Беларуси. А для задержания нарушителей пограничники были вынуждены применить оружие. После того как Лукашенко "спас" суверенитет Беларусь от "агрессоров" он их отпустил домой через пару месяцев. "Это выборы детка, ничего личного..."- Лукашенко. Но на этот раз не прокатит, спустя 20 лет вранья, брехуну верить никто не будет т.к. всё уже перепробовал, а нового ничего не придумаешь.
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05.08.2020 16:26 Ответить
Одною дупою на два базари...
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05.08.2020 16:03 Ответить
Сколько ихтамнетов передаст Лука Зеле? Делайте ставки, я считаю - 0!
Ещё только Лука не разводил Зелю!
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05.08.2020 16:06 Ответить
Разводит он не Зелю, а Украину. Зеленский поневоле втянулся - обязан затребовать выдачи. А втянута Украина - для правдоподобности картинки. Пыль в глаза Запада перед будущими репрессиями - смотрите, я на страже суверенитета, перед лицом российской агрессии.
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05.08.2020 16:24 Ответить
Разводит Лука, как раз Зелю!
Он шантажирует Ху#ло, что если тот влезет в ваши выборы, то передаст ихтамнетов (свидетелей вторжения, а может и боинга) для допроса Украине. Х.кремлевское скорее всего не будет действовать напролом, а потом выкупит за деньги. Зелю Лука использует, как пугало! Петя бы выкупил их у Луки и сделал допрос для оон и тд!
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05.08.2020 16:32 Ответить
Я уже выше спрашивал - так почему Петя не подключается?
Он еще политик украинский или уже @%й собачий?
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05.08.2020 16:35 Ответить
На каком основании или Лука примет его условия, как депутата ВР?
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05.08.2020 16:37 Ответить
Быть может тогда на основании близких бизнес отношений?
Лукашенко Пете МАЗы для ВСУ (через петин Богдан конечно)
Петя Луке Рошен в каждый сельпо и Евроопт.
Петя с Луки имеет такие барыши, что мог бы хоть чуть для Украины жопу приподнять.
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05.08.2020 16:43 Ответить
ну так с пуйлом у вашего бизнес отношения в миллион раз ближе)и городить, что ваш лука за конфеты перекинет пуйло как то совсем глупо-Порох видно не только зерыгам и кацапам по утрам в штаны какает
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05.08.2020 16:51 Ответить
То есть вы считаете, что Лука и Петю ни во что не ставит.
И у Пети с отстранением от должности президента весь политический вес испарился. Ну что же - здравая мысль в этом есть. Приходится с вами согласиться.
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05.08.2020 17:10 Ответить
у Пороха с политическим весом все в порядке среди нормальных людей ,а не пятколизателей пуйла как ваш президент)
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05.08.2020 17:13 Ответить
На этом форуме почитателей Луки - огромное количество.
По странному стечению обстоятельств (совершенно случайное совпадение) все они сторонники Порошенко, так называемые цензоровские порохоботы.
В вашей трактовке - "из числа нормальных людей"
Снимите крестик, Валерия...
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05.08.2020 17:19 Ответить
Нет ни одного человека который бы был и за Пороха и вашего луку)а за нормальных людей я не только тех кто голосует за Порошенко имела в виду ,а мировых политиков, которые не измазаны пуйлом
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05.08.2020 17:57 Ответить
Вашого Луку у нас ******* тільки недолугі малоросійські совкодрочери, а це не електорат
" ЄС".
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06.08.2020 00:46 Ответить
Мы помним как нормальные люди за 600 млн евро купили у пороха разрешение вывозить лес кругляк из Украины.
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05.08.2020 19:40 Ответить
Расшифровываю слова Бацьки - он попытается шантажировать Расию возможность выдать их Украине.
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05.08.2020 16:09 Ответить
Агония совка .
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05.08.2020 16:11 Ответить
Зеля лох думает что Лука отдаст ему террарюг?
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05.08.2020 16:14 Ответить
Не-не... Ты давай со всей своей рабоче-крестьянской прямотой скажи: "Вагнеровцы уже запакованы и готовы к отправке. Забирайте." А вот эти мансы нафиг никому не нужны...
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05.08.2020 16:14 Ответить
не верю...
только когда эти...пересекут под конвоем нашу границу...возможно поверю (ненадолго)))
ибо в игре двух аксакалов от политики (***** и папы Коленьки))) самолюбивого бубочку-нашефсё... можно долго обнадеживать морковкой, даже не показывая ее.. (Иран это уже понял)
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05.08.2020 16:20 Ответить
Туфта от хитрозачеса. Не отдаст он лугандонов Украине. Вангую
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05.08.2020 16:35 Ответить
как то пофиг как эта марзота домой поедет - прямо или через зесрань
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05.08.2020 16:44 Ответить
Мне понравилось, как брехливый Лукашенко сцепился с такой же Захаровой.
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05.08.2020 16:48 Ответить
"Что ж ты,фраер,сдал назад? Не по масти я тебе. Ты смотри в мои глаза,брось трепаться о судьбе"...(с)
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05.08.2020 16:56 Ответить
усатая Шлюха как обычно и вашим и нашим.....
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05.08.2020 16:57 Ответить
Зновуна два стільці жопою всівся Може воно так і краще?
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05.08.2020 17:06 Ответить
Украина должна продемонстрировать независимость и справедливость Лукашенко, перед выборами. Такова у них предвыборная игра.
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05.08.2020 17:15 Ответить
Мне кажется Таракан выдаст Украине только тех у кого украинский паспорт, их там 9 вроде.
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05.08.2020 17:43 Ответить
это после выборов решится
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06.08.2020 00:58 Ответить
Ну... даже тот под которым шатается кресло диктатора уткнул зеленого утырка в его клоунские фекалии. На это недорозумение разве что не ложил хер вождь племени шунгу из Зимбабве. Или ложил?
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05.08.2020 17:48 Ответить
я таки думаю всем будет проще, если Лукашенко их тупо всех завтра расстреляет. Х#йлу на кацапов насрать с высокой колокольни, дебилов и так хватает, а опытным дебилам нужно платить больше, хотя результат в 90% тот же. Зеленскому тоже - менять а потом отхватывать что отпустил террористов, а выменял таксистов, или садить и кормить с бюджета тоже радости мало.
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05.08.2020 17:53 Ответить
ну а Лукашенко плюс в том что защищает государство от - иностранных - террористов всеми способами. только вряд ли он на такое пойдет. поэтому всегда нужно опираться на народ, а не играть с шулерами.
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05.08.2020 17:55 Ответить
Лука захищає себе, а "государство" саюзноє з ***********.
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06.08.2020 00:52 Ответить
На какой народ?
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06.08.2020 03:27 Ответить
судя по всему на украинский
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06.08.2020 05:08 Ответить
Цыган там много на Рашке и все они родственники - жаль всех дурят
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06.08.2020 05:27 Ответить
Ну,шо Лука определяйся с кем ты.Крути финты
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05.08.2020 20:18 Ответить
ну ось і чекісти все "порішали", деяких видадуть Україні, вони тут "посидять" декілька місяців, а потім знову черговий "обмін" на наших шахтарів... ТАК І ЖИВЕМО!!! ЦЯ ВЛАДА ПРИРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ!!!!!!!!!
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05.08.2020 20:31 Ответить
Два пігмея на чолі нещасних країн...
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05.08.2020 22:25 Ответить
політика мультивекторизму вже дорого коштувала Україні. Сусіди - наступні. Хоча чого це я? Вони в межах одніє спільної союзної держави. Всі відношення з Україною - після дозволу єреф. Небачу як би нам хоть - когось передали: буде подвійні - потріїні громадянства, якісь рзслідування органів союзних країн.
Або, взагалі - скаже: ну ви ж фсьо панимаєте! мі і раді - да не тут-то и біло! от і видпустили. всіх. до єреф.
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05.08.2020 22:46 Ответить
Если он отдаст боевиков которые незаконно воевали на территории Украины, то это будет неплохой подсрачник Фюреру.
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05.08.2020 22:54 Ответить
Иными словами ни одного задержанного Украине не передадут . Что и следовало ожидать .
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06.08.2020 05:05 Ответить
Какие уродливые комментарии порохоботов! Ну Бацька государственник. Ну как понять гражданам,голосующим за панамских воров,за воров шапок,торгующих государством и гражданами,человека,работающего для процветания своего государства? У него нет предпочтений,он в отличии от наших правителей идиотов, понимает ,что Россия БОЛЬШАЯ и она сосед,но при нем МАЛЕНЬКАЯ,ЭНЕРГОЗАВИИМАЯ от России Беларусь ведёт НЕЗАВИСИМУЮ политику( искуство возможного) и от Запада и от России( нет там для россиян преференций,там преференции для белорусов). Белоруссия после развала УВЕЛИЧИЛА ВВП В ДВА РАЗА ,а Украина? Сохранила население( при сумасшедшей миграции),а Украина? Снизила энергозависимость от России с 90!!!% до 60%, а Украина?( не ************,а реально -ТВЭЛы на АЭС ,нефть и ГСМ- 70-80%!!!!) Так кто для ватных белорусов Бацька? Они это поймут когда он уйдет и прийдут краснобаи что бы обокрасть их. У них не станет ни одной из лучших В МИРЕ медицине( по детской смертности Беларусь на одном из последних мест ,а Украина?),ни дешёвой ЖКХ и иппотеки ни экономических научных парков,ни передового айти,короче как у нас ПОРЕЗАНЫЕ- судостроительные ,хлорныезаводы,содовые,стеклянные,машиностроительные,стоящие шахты,неработающий авиапром и галопирующие цены НА ВСЕ,БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ. Зато можно будет орать на каждом углу что президент презерватив! Охлос,у толпы нет ума.
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06.08.2020 05:53 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25414907.html Плохие новости для Беларуси (((

Мінськ співпрацюватиме з Москвою і Києвом у справі затриманих росіян, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8807
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06.08.2020 09:50 Ответить
 
 