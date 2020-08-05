Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь намерена сотрудничать с РФ и Украиной по вопросу задержанных россиян в рамках заключенных международных договоров.

Об этом сообщает по результатам телефонной беседы Зеленского и Лукашенко пресс-служба главы Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", - говорится в сообщении.

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По информации пресс-службы, речь во время телефонной беседы также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

Ранее Офис Президента Украины сообщил, что Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко высказал надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий в Донбассе будут переданы Украине.