Минобразования извинилось перед незрячим спортсменом, которого не пустили в бассейн

Министерство образования и науки Украины принесло извинения незрячему спортсмену Русланом Рубелю, которого не пустили в бассейн спорткомплекса "Олимпийский стиль" при Национальном университете физического воспитания и спорта Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УП.

"МОН (министерство образования и науки. - Ред.) и НУ - Национальный университет. - Ред.) физического воспитания и спорта Украины, структурным подразделением которого является спортивный комплекс "Олимпийский стиль", просят у господина Руслана Рубеля прощения за ситуацию, сложившуюся вчера, 4 августа 2020. 5 августа состоялась встреча и.о. министра Сергея Шкарлета и ректора НУФВСУ Евгения Имаса, во время которой выяснены все обстоятельства ситуации, а также наработан протокол работы персонала", - заявили в министерстве.

Спортсмену предоставят бесплатный абонемент на полгода и предоставят сопровождающего, отметили в Минобразования.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, незрячего спортсмена Руслана Рубеля отказались пустить в бассейн спорткомплекса "Олимпийский стиль", мотивировав этот тем, что бассейн - объект повышенной опасности. Перед этим спортсмен 4 года посещал различные бассейны, и нигде у него не возникало никаких проблем.