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Минобразования извинилось перед незрячим спортсменом, которого не пустили в бассейн

Минобразования извинилось перед незрячим спортсменом, которого не пустили в бассейн

Министерство образования и науки Украины принесло извинения незрячему спортсмену Русланом Рубелю, которого не пустили в бассейн спорткомплекса "Олимпийский стиль" при Национальном университете физического воспитания и спорта Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УП.

"МОН (министерство образования и науки. - Ред.) и НУ - Национальный университет. - Ред.) физического воспитания и спорта Украины, структурным подразделением которого является спортивный комплекс "Олимпийский стиль", просят у господина Руслана Рубеля прощения за ситуацию, сложившуюся вчера, 4 августа 2020. 5 августа состоялась встреча и.о. министра Сергея Шкарлета и ректора НУФВСУ Евгения Имаса, во время которой выяснены все обстоятельства ситуации, а также наработан протокол работы персонала", - заявили в министерстве.

Спортсмену предоставят бесплатный абонемент на полгода и предоставят сопровождающего, отметили в Минобразования.

Читайте на Цензор.НЕТ: Незрячего спортсмена Руслана Рубеля не пустили в киевский бассейн: "Сказали, что слепому в бассейн нельзя"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, незрячего спортсмена Руслана Рубеля отказались пустить в бассейн спорткомплекса "Олимпийский стиль", мотивировав этот тем, что бассейн - объект повышенной опасности. Перед этим спортсмен 4 года посещал различные бассейны, и нигде у него не возникало никаких проблем.

Автор: 

дискриминация (99) Минобразования (1739) инвалидность (176)


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Топ комментарии
+2
ну, ведь он прав!
Зеленский вьіграл вьіборьі только благодаря НЕИМОВЕРНОМУ ВРАНЬЮ!!!
А за врань' Зеленский вс' равно отвечать будет.
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05.08.2020 17:19 Ответить
+1
Минобразование извинилось. Интерстно, а зеля когда-нибудь извиниться перед 73% детей за то, что их наивных поимел?!
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05.08.2020 16:16 Ответить
+1
это не извинения...хай чвэртку зарплаты всем министерством пустят на абонементы незрячим...иначе то понты дешёвые.
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05.08.2020 16:18 Ответить
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Минобразование извинилось. Интерстно, а зеля когда-нибудь извиниться перед 73% детей за то, что их наивных поимел?!
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05.08.2020 16:16 Ответить
Перед тобой разве не извинились ещё? Вот гад поимел и не извинился
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05.08.2020 17:15 Ответить
ну, ведь он прав!
Зеленский вьіграл вьіборьі только благодаря НЕИМОВЕРНОМУ ВРАНЬЮ!!!
А за врань' Зеленский вс' равно отвечать будет.
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05.08.2020 17:19 Ответить
Коли і хто в Україні відповідав за публічну брехню ??))
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05.08.2020 18:10 Ответить
погодьтесь, що так брехати і виливати такий БРУД на Порошенка, як справа Свинарчуків, що Порошенко вбив брата - за це Зеленський БУДЕ відповідати перед судом.
Зеленського судити будуть, це просто справа часу.
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05.08.2020 18:12 Ответить
Щиро сподіваюсь що так воно і буде !!))
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05.08.2020 18:22 Ответить
так і буде.
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05.08.2020 18:23 Ответить
это не извинения...хай чвэртку зарплаты всем министерством пустят на абонементы незрячим...иначе то понты дешёвые.
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05.08.2020 16:18 Ответить
Напрасно, дань моде не отменяет ответственности за жизнь и безопасность инвалида. Администрация бассейна приняло верное и разумное решение!
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05.08.2020 16:18 Ответить
зеадмін на посту!
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05.08.2020 16:27 Ответить
И конечно, ему стало сразу легче.
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05.08.2020 17:05 Ответить
 
 