Фокин еще не решил, входить ли в украинскую делегацию в ТКГ, - пресс-секретарь Ермака Заривная

Первый премьер-министр Украины (1990-1992) Витольд Фокин встретился с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

Об этом сообщила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Фокин определится со своим возможным участием в работе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе до конца нынешней недели. Таков итог встречи Фокина с главой ОП Андреем Ермаком.

Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.

4 августа стало известно, что 87-летний Фокин согласился войти в состав делегации Украины в ТКГ. В этот же день Кравчук заявил, что не предлагал включить Фокина в состав делегации.

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