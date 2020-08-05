Фокин еще не решил, входить ли в украинскую делегацию в ТКГ, - пресс-секретарь Ермака Заривная
Первый премьер-министр Украины (1990-1992) Витольд Фокин встретился с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.
Об этом сообщила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По ее словам, Фокин определится со своим возможным участием в работе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе до конца нынешней недели. Таков итог встречи Фокина с главой ОП Андреем Ермаком.
Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.
4 августа стало известно, что 87-летний Фокин согласился войти в состав делегации Украины в ТКГ. В этот же день Кравчук заявил, что не предлагал включить Фокина в состав делегации.
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Леонид Кучма и Виктор Пинчук это уже прекрасно понимают. Поэтому второй президент вышел из ТКГ, и одновременно с этим они с зятем форсировали продажу активов в Украине.
буде чьотко!
врач улыбнулся я не буду
вам весь диагноз оглашать
он слишком длинный мало шансов
его дослушать до конца
88 годков...это вам не фунт изюму..
- Ну, шо? Как тебе та сторона? Нравится?
Колись хтось нарешті візьметься за штатно-посадовий розклад цього "важливого" додатку до посади Президента? Може якийсь чи то антикорупційний, чи то контролюючий орган, котрий рахує витрати державних коштів цими скаженими слугами, ще залишився в Україні і нарешті призупинить просирання податків?
Только продажному коммуняке кремлёвскому холую Краве.. ему предательство нипочём.
Заради интернационального коммбратства со старшим братом оккупантом он не только Украину а и мать родную продаст выродок Иуда.