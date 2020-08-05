Совет Церквей - Степанову: Не обвиняйте религиозные общины в распространении COVID-19, а внедряйте эффективные меры для защиты от вируса

Всеукраинский Совет Церквей отреагировал на обвинения министра здравоохранения Украины Максима Степанова о якобы распространении COVID-19 в западных областях Украины из-за деятельности религиозных общин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ВСЦиРО.

"С начала карантина в Украине Церкви и религиозные организации в целом принимают необходимые меры для безопасного проведения богослужений, других религиозных мероприятий и своей социальной деятельности. Многие религиозные общины организовали онлайн-трансляции своих богослужений, а допуск верующих в храмы и молитвенные дома происходит при наличии защитной маски, с соблюдением рекомендованной правительством дистанции и использованием антисептических средств", - говорится в сообщении.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает руководство Минздрава Украины прекратить практику обобщенных обвинений в адрес всей религиозной общины, в то же время сосредоточив внимание на внедрении более эффективных мер для уменьшия риска инфицирования украинцев в местах наиболее активных социальных контактов - в общественном транспорте, учреждениях торговли, банковских и государственных учреждениях, в развлекательных заведениях и других местах скопления людей.

"ВСЦиРО открыт к диалогу с Минздравом ради того, чтобы в дальнейшем не принимались обобщенные публичные обвинения в адрес религиозной общины, а риски устранялись путем эффективного практического взаимодействия. Религиозные деятели разных конфессий также уверяют, что продолжают молиться за преодоление эпидемии COVID-19 и за здоровье врачей, которые находятся на передовой этой борьбы. Убеждены, что только в согласии и взаимодействии украинское общество способно эффективно противостоять вызову пандемии", - добавили в Совете Церквей.

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