В Киеве на полтора месяца частично ограничат движение на Южном мосту. КАРТА
В Киеве с 22:00 пятницы, 7 августа, по 28 сентября на Южном мосту частично ограничат движение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе.
Во время работ движение будет частично ограничено (крайней правой полосой).
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Зачем технику нанять по городу и жечь горючее?
Каждый год одну и ту же дорогу можно разрыть и ремонтировать по новой - это ж целесообразнее.
Что на южном, что на северном мосту
Ніякого контролю якості і відмивання бабла - на потоці!
"В Киеве частично ограничат движение транспорта на проспекте Степана Бандеры. Ограничения продлятся с 00:00 1 августа до 23 августа."
Еще нужно ремонтировать мост Патона и Дарницкий мост. И непременно в эти-же дни. Иначе никак нельзя.
Перебраться на правый берег будет все равно что через ад перейти