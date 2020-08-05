В Киеве на полтора месяца частично ограничат движение на Южном мосту. КАРТА

В Киеве с 22:00 пятницы, 7 августа, по 28 сентября на Южном мосту частично ограничат движение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе.

Во время работ движение будет частично ограничено (крайней правой полосой).

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