УЗ проводит служебное расследование, чтобы "вывернуть наружу" вертикаль поборов с безбилетных пассажиров, - Лещенко. ДОКУМЕНТ
"Укрзализныця" проводит служебное расследование с целью найти "крышующего" в компании схему с безбилетными пассажирами.
Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время проходит служебное расследование действий руководителя филиала "Пассажирская компания" Максима Миняйла о коррупции, выявленной в ходе обысков СБУ и НАБУ. Мною в качестве члена наблюдательного совета инициировано перед обновленным подразделением экономической безопасности УЗ "вывернуть наружу" всю вертикаль поборов с безбилетных пассажиров и установить, кто стоит на вершине этой коррупционной пирамиды", - написал он.
Так, Лещенко обнародовал свое обращение к директору по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" Дмитрию Ярмаку, в котором просит проверить информацию о возможных нарушениях в работе филиала в рамках служебного расследования и уведомить о результатах проверки.
"Отдельно обращаю внимание на то, что в настоящее время в публичном пространстве циркулирует версия, согласно которой инцидент с нападением и попыткой изнасилования пассажирки поезда Мариуполь - Киев 1 августа произошел при участии лица, которое якобы самовольно проникло в поезд, не имея при этом билета", - отметил член набсовета в обращении.
Напомним, по информации пассажирки Анастасии Луговой, один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.
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а там в левом углу **** Лукаш, да?
мож и связи лещенко с григоришиным заодно вывернуть наружу?
Гнать этих экс-пердов поганой метлой нужно!
Чтобы там работали нормальные люди, надо поднимать зарплаты. Для этого надо поднимать стоимость билетов.
Другого способа нет.
А вообще, эти поезда со спальными местами надо заменять на такие как во всем мире - сидячие. Исключение - ночные маршруты, так же как в Европе - длинный ночной маршрут имеет вагоны со спальными местами.
И проводников в каждом вагоне не нужно в этом случае. Как в Европе - пару человек на весь поезд, потому что даже богатая Европа не може позволить держать столько людей на обслуживании поезда.