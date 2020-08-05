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УЗ проводит служебное расследование, чтобы "вывернуть наружу" вертикаль поборов с безбилетных пассажиров, - Лещенко. ДОКУМЕНТ

УЗ проводит служебное расследование, чтобы

"Укрзализныця" проводит служебное расследование с целью найти "крышующего" в компании схему с безбилетными пассажирами.

Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время проходит служебное расследование действий руководителя филиала "Пассажирская компания" Максима Миняйла о коррупции, выявленной в ходе обысков СБУ и НАБУ. Мною в качестве члена наблюдательного совета инициировано перед обновленным подразделением экономической безопасности УЗ "вывернуть наружу" всю вертикаль поборов с безбилетных пассажиров и установить, кто стоит на вершине этой коррупционной пирамиды", - написал он.

Так, Лещенко обнародовал свое обращение к директору по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" Дмитрию Ярмаку, в котором просит проверить информацию о возможных нарушениях в работе филиала в рамках служебного расследования и уведомить о результатах проверки.

УЗ проводит служебное расследование, чтобы вывернуть наружу вертикаль поборов с безбилетных пассажиров, - Лещенко 01

"Отдельно обращаю внимание на то, что в настоящее время в публичном пространстве циркулирует версия, согласно которой инцидент с нападением и попыткой изнасилования пассажирки поезда Мариуполь - Киев 1 августа произошел при участии лица, которое якобы самовольно проникло в поезд, не имея при этом билета", - отметил член набсовета в обращении.

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Напомним, по информации пассажирки Анастасии Луговой, один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

УЗ проводит служебное расследование, чтобы вывернуть наружу вертикаль поборов с безбилетных пассажиров, - Лещенко 02

билеты (317) Лещенко Сергей (697) расследование (3050) Укрзализныця (2763)


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Топ комментарии
+5
Проблема не в том что проводники подсаживают безбилетников. Проблема в том что человек не может уехать, даже имея деньги. Потому что есть целая билетная мафия, которую не могут или не хотят побороть. Потому что билеты продаются повагонно, и надо в 8.00 сидеть и ловить вагон чтобы купить пожилому человеку нижнее место. Почему до сих пор не сделали например разницу в цене между нижними местами посредине вагона возле открывающегося окна - и верхней боковушкой у туалета.
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05.08.2020 16:47 Ответить
+4
УЗ проводит служебное расследование, чтобы "вывернуть наружу" вертикаль поборов с безбилетных пассажиров, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4578
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05.08.2020 16:40 Ответить
+4
серОжа...а что ты скажешь по поводу убытков УЗ в 7 миллиардов...которые твм появились ПОСЛЕ того как ты туда пришел..??
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05.08.2020 16:47 Ответить
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УЗ проводит служебное расследование, чтобы "вывернуть наружу" вертикаль поборов с безбилетных пассажиров, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4578
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05.08.2020 16:40 Ответить
возможно...
а там в левом углу **** Лукаш, да?
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05.08.2020 16:45 Ответить
вижу... одним глазом косИт... она, зараза рыго-анальная.
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05.08.2020 17:01 Ответить
Так это не по теме чувак.Если не улавлаваешь разницу самолета с поездом,то это печально.Тут даже доктор уже не поможет.
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05.08.2020 17:00 Ответить
вывернуть наружу?маньячэлло скрытое?
мож и связи лещенко с григоришиным заодно вывернуть наружу?
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05.08.2020 16:44 Ответить
не проще спровоцировать проводников и уволить попавшихся властелинов вагонов ?
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05.08.2020 16:46 Ответить
Некому будет работать. Без "левых" денег, на голую зарплату никто там работать не будет.
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05.08.2020 18:44 Ответить
Проблема не в том что проводники подсаживают безбилетников. Проблема в том что человек не может уехать, даже имея деньги. Потому что есть целая билетная мафия, которую не могут или не хотят побороть. Потому что билеты продаются повагонно, и надо в 8.00 сидеть и ловить вагон чтобы купить пожилому человеку нижнее место. Почему до сих пор не сделали например разницу в цене между нижними местами посредине вагона возле открывающегося окна - и верхней боковушкой у туалета.
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05.08.2020 16:47 Ответить
потому, что мы вернулись в СССР, вернее, - мы ещё там во всех отраслях, кроме розничной торговли.
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05.08.2020 17:04 Ответить
То так,отримали не аби яку спадщину,на богато років вистачить !!!)))
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05.08.2020 17:08 Ответить
Пример из своего опыта прошлогоднего,поезд Ровно-Николаев прошлый год лето,за месяц пас билеты ( Киев-Николаев) все занято с понтом несколько разбитых по вагону мест в купе ( и так по всем вагонам по сайту на данный рейс) и то на верху,куда деватся взял два билета,садимся с женой ждем соседей с нижних мест соседей нету,поезд двигается как всегда заходит проводница с предложением чая,разговор туда сюда говорит спокойно отдыхайте на нижних местах вагон занят на 20 процентов и до Николаева подсадок не будет,на вопрос а по сайту Укрзализныци за месяц билетов уже типо нема последовал ответ нужные люди через керивництво заранее резервируют билеты на как она сказала жирные места далее через различные сайты перевозок заганяют их с не хилой маржой,разница соответственно идет куда надо или тот же барыга на вокзале ловит вас берет ваше ф.и.о идет в пригретую кассу и вам в двое или втрое дороже приносит билет на интересующий вас рейс хотя тариф в билете стоит стандартный как если бы брали в кассе,а на мой рейс просто из за зависа системы не успели вовремя скинуть билеты в систему.Вот так и ехали почти как в люксе
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05.08.2020 19:26 Ответить
серОжа...а что ты скажешь по поводу убытков УЗ в 7 миллиардов...которые твм появились ПОСЛЕ того как ты туда пришел..??
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05.08.2020 16:47 Ответить
Секрет Полишинеля. Человек с такой зарплатой не знает, что с проводником можно договорится о проезде без билета? Это верх некомпетентности. Таких нужно гнать и забирать всю ЗП, что была выдана.
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05.08.2020 16:48 Ответить
серОжа в работе железной дороги разбирается как заяц в апельсинах..
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05.08.2020 16:51 Ответить
Проте він добре тямить що до власної кишені !!!
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05.08.2020 16:57 Ответить
Ну вот, а вам 500 000гр в месяц для Лещенко жалко.
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05.08.2020 16:58 Ответить
удастся ли не знаю , безбилетчиков и сейчас хватает , надо сажать , это должностное преступление, иначе на них ничего не подействует
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05.08.2020 16:58 Ответить
Починати треба з отаких наглядачів !!)))
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05.08.2020 17:01 Ответить
Все все знают, но сделать ничего не могут. Сомневаюсь, что такая проблема есть заграницей.
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05.08.2020 16:59 Ответить
"наглядова рада" заёрзала.
Гнать этих экс-пердов поганой метлой нужно!
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05.08.2020 17:15 Ответить
Давай Лещь разбирайся.Получится,похвалим,а если нет,то ....На нет,суда нет.Визги и сопли петиной ботвы,не в счет.
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05.08.2020 17:03 Ответить
привет лунатикам! опросите пассажиров купейных вагонов, которые ехали недели 3-4 назад из Одессы - все купе были заполнены полностью по 4 человека и билеты продавались в кассе вокзала. а теперь - хиракс, а мы не знали! мультики!
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05.08.2020 17:05 Ответить
Когда верхушка УЗ выйдет на себя в этом расследовании, тогда оно сразу свернётся и прекратиться. Расследование.Для ЗЕбильного лохората, чтобы повизжали от радости за то что кого то наказали, то накажут ту проводницу, которая спасла пострадавшую и укрыла её и доложила об этом происшествии. Чтобы не выносила сор из избы. Остальные будут переведены с повышением. Так всегда делается в Украине. Такой уж менталитет.
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05.08.2020 17:09 Ответить
Циркова вистава" Зелені кардинальні рехворми" триває !!!)))
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05.08.2020 17:13 Ответить
Прозрела "наглядова рада".
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05.08.2020 17:16 Ответить
Феерично... Типо никто не знает что проводники не от хорошей жизни берут безбилетных. На каждом направлении есть установленные таксы, который проводник должен отстегнуть бригадиру за поездку. Плюс планы на продажу чая, кондитерки, газировки и даже газет... Плюс если типо проверка, то вся бригада скидывается... И все несется по вертикали.
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05.08.2020 17:57 Ответить
Когда-то был большой шухенр, связанный с выдаваемым бельём....
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05.08.2020 18:41 Ответить
Зарплаты проводников копеечные. Если остановить "левые" заработки, то никто там работать не будет.
Чтобы там работали нормальные люди, надо поднимать зарплаты. Для этого надо поднимать стоимость билетов.
Другого способа нет.
А вообще, эти поезда со спальными местами надо заменять на такие как во всем мире - сидячие. Исключение - ночные маршруты, так же как в Европе - длинный ночной маршрут имеет вагоны со спальными местами.
И проводников в каждом вагоне не нужно в этом случае. Как в Европе - пару человек на весь поезд, потому что даже богатая Европа не може позволить держать столько людей на обслуживании поезда.
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05.08.2020 18:49 Ответить
Что они ищут, если общеизвестно, что начальники поездов перед каждой поездкой получают план сколько они должны сдать налички при возвращении из поездки, наличка сдается доверенным лицам начальников пассажирских депо и в этом нет никаких секретов.
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05.08.2020 19:30 Ответить
Го. Лещенко с этих поборов получает зарплату 600 тысяч гривен в месяц. Сидит себе тихо, и не вякает на маленькое зеленое, вот такие они - коррупционеры на зарплате
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05.08.2020 23:35 Ответить
 
 