Россиянин Гречушкин, селитра которого взорвалась в Бейруте, 7 лет назад бросил судно с экипажем в порту

Бывший капитан судна "Росус", груз с которого взорвался в порту Бейрута, рассказал, как селитра оказалась на складе.

Об этом бывший капитан "Росуса", житель Одессы с гражданством РФ Борис Прокошев рассказал изданию "Сибирь.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

Прокошев говорит, что нанялся капитаном на судно "Росус", которое ходило под флагом Молдовы, в 2013 году. Селитру на судно загрузили в Турции и должны были доставить оттуда через Грецию и Ливан в Мозамбик. Но в Бейруте плавсредство арестовали за неуплату портового сбора.

"Из Бейрута нас не выпустили. Часть команды смогла покинуть Ливан, а меня, старшего механика, третьего механика и боцмана отказались выпускать. И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты он нам даже не покупал. Можно сказать, оставил нас в заведомо опасной ситуации, обрек на голод. Кормил нас порт", - рассказал экс-капитан.

Бывший капитан "Росуса" Борис Прокошев

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Сам Гречушкин, уроженец Хабаровска, в то время уже жил на Кипре и никак не помогал арестованным морякам.

"В итоге мы сами продали топливо и наняли адвоката. Он подал в суд на власти Ливана, они ведь не имели права нас держать, у нас даже и контракты уже закончились. И через суд нам разрешили уехать", - рассказал Прокошев.

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Судно осталось в порту Бейрута. Селитру с него перенесли на склад. Сам "Росус" через несколько лет затонул.

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Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд.

В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус". Предварительными причинами взрыва официальные источники называют "бездействие и халатность".