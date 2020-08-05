Россиянин Гречушкин, селитра которого взорвалась в Бейруте, 7 лет назад бросил судно с экипажем в порту
Бывший капитан судна "Росус", груз с которого взорвался в порту Бейрута, рассказал, как селитра оказалась на складе.
Об этом бывший капитан "Росуса", житель Одессы с гражданством РФ Борис Прокошев рассказал изданию "Сибирь.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.
Прокошев говорит, что нанялся капитаном на судно "Росус", которое ходило под флагом Молдовы, в 2013 году. Селитру на судно загрузили в Турции и должны были доставить оттуда через Грецию и Ливан в Мозамбик. Но в Бейруте плавсредство арестовали за неуплату портового сбора.
"Из Бейрута нас не выпустили. Часть команды смогла покинуть Ливан, а меня, старшего механика, третьего механика и боцмана отказались выпускать. И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты он нам даже не покупал. Можно сказать, оставил нас в заведомо опасной ситуации, обрек на голод. Кормил нас порт", - рассказал экс-капитан.
Бывший капитан "Росуса" Борис Прокошев
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Сам Гречушкин, уроженец Хабаровска, в то время уже жил на Кипре и никак не помогал арестованным морякам.
"В итоге мы сами продали топливо и наняли адвоката. Он подал в суд на власти Ливана, они ведь не имели права нас держать, у нас даже и контракты уже закончились. И через суд нам разрешили уехать", - рассказал Прокошев.
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Судно осталось в порту Бейрута. Селитру с него перенесли на склад. Сам "Росус" через несколько лет затонул.
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Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд.
В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.
Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус". Предварительными причинами взрыва официальные источники называют "бездействие и халатность".
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я так і знав! Щоб смерті і без кацапа.....
))))
А вот ещё прикольный анекдот - "Об этом бывший капитан "Рососа", житель Одессы с гражданством РФ Борис Прокошев рассказал изданию https://www.sibreal.org/a/30767538.html "Сибирь.Реалии"
""""А он (Владелец судна) в то время уже жил на Кипре.
Мне он( жителю Одессы с паспортом РФ Боге. П.) должен 60 тысяч долларов, старшему механику - 50 тысяч, третьему механику - около 20, боцману - около 10. Хотя заказчики из Мозамбика заплатили ему миллион долларов (я это знаю от предыдущего капитана «Росуса»). Он просто решил судно бросить, а миллион прикарманить.
Я сначала не волновался: думал, заказчики-то груз не оставят, они ведь только за перевозку миллион заплатили. Но они «никаких шевелений не проявляли вообще»
Хитрожопый какой-то. Видел выгоду в этом.
Наши моряки плавают на всём, что плавает.
А я - умница.
Тільки тепер фото тероризтів нагуглити можна.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/jak-v-bejruti-v-mikolajivskomu-portu-znajshli-3200-tonn-zaareshtovanoji-amiachnoji-selitri.html
только вопрос не в направлении а в том на хера эти метания . из Турции идти в Грецию а потом еще и в Ливан ? почему не идти в Порт-Саид ?
https://twitter.com/Zmey_Dnepr
https://twitter.com/Zmey_Dnepr Сухов +25% https://twitter.com/Zmey_Dnepr @Zmey_Dnepr https://twitter.com/Zmey_Dnepr/status/1290993319229743106 3 ч
Что-то цифра за перевозку какая-то совсем неадекватная.
Лям зелени за переход из Бейрута в Мозамбик с грузом в 3000 тонн? Что-то тут нечисто.
Я регулярно сталкиваюсь с фрахтом и готов поверить в цифру от 100 000 до 200 000 $, но лям - это перебор...
- Они сами виноваты. Незачем было арестовывать это судно, от него надо было скорее избавиться! Когда просили выпустить, надо было сказать: идите уже, ничего с вас не надо! А они начали требовать, чтобы им долг вернули за портовый сбор, - и вот что получилось.
https://www.sibreal.org/a/30767538.html
Ведь сколько то добра пропало, это же можно было на удобрение пустить,
сколько картохи с варениками можно было сварить...налицо упущенная выгода...
Вот так живеш себе возле порта, никого не трогаешь, а тут бац, опа, и прилетела конфетка...
а все, то пиротехника, пиротехника взорвалась...
Жаль убиенных и раненных
https://twitter.com/OtPobedyKPobede Голос Öппозиции https://twitter.com/OtPobedyKPobede @OtPobedyKPobede https://twitter.com/OtPobedyKPobede/status/1290968908514697216 5 ч
Он каждый день писал террористу Путину, который взрывал дома в Москве, что в центре Бейрута лежит 3 тысячи тонн взрывоопасной селитры. Ну, и Путин принял это к сведению.
- Вы в то время были гражданином какой страны?
- России. В Украине у меня был только вид на жительство.
- Вы обращались за помощью к российским властям?
- Я писал каждый месяц Путину. Писал, что состояние у нас хуже, чем у заключенных. Заключенный знает, когда он выйдет, а мы не знаем, когда нас выпустят! И отпустят ли вообще! Ответом была отписка: ваше обращение отправлено в МИД. Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут боем освобождали? Они могли бы нанять адвоката, подать в суд. Но ничего не сделали. В итоге мы сами продали топливо и наняли адвоката. Он подал в суд на власти Ливана, они ведь не имели права нас держать, у нас даже и контракты уже закончились. И через суд нам разрешили уехать.
Совсем пообносился бедняга
виноват чиновник таможни и коррупция власти, а разгребать посполитым
я вообще удивляюсь, как оно раньше не *******.